O que é VPC (virtual private cloud)?

Uma nuvem privada virtual (VPC) é uma oferta de nuvem pública que possibilita que uma empresa crie seu próprio ambiente de computação semelhante a uma nuvem privada em uma infraestrutura de nuvem pública compartilhada.
A VPC possibilita que uma empresa defina e controle uma rede virtual isolada logicamente de todos os outros locatários de nuvem pública, criando um espaço privado e seguro na nuvem pública.
Imagine que a infraestrutura dos provedores de nuvem seja um prédio de apartamentos residenciais com várias famílias morando nele. Ser inquilino da nuvem pública é semelhante a compartilhar um apartamento com alguns colegas de quarto. Por outro lado, ter uma VPC é como ter seu próprio condomínio privado. Ninguém mais tem a chave, e ninguém pode entrar no espaço sem a sua permissão.
O isolamento lógico da VPC é implementado por meio de funções de rede virtual e recursos de segurança que proporcionam ao cliente empresarial o controle granular sobre quais endereços IP ou aplicações na nuvem podem acessar recursos específicos. Essa função é análoga aos controles “somente amigos” ou “público/privado” nas contas de redes sociais que restringem quem pode ou não ver suas postagens públicas.
A VPC se enquadra na categoria de infraestrutura como serviço (IaaS), uma das quatro ofertas de serviço de nuvem mais populares, junto com plataforma como serviço (PaaS), software como serviço (SaaS) e sem servidor. Todos os principais provedores de serviços de nuvem oferecem soluções de VPC, incluindo Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud, IBM® Cloud, Oracle Cloud Platform, VMware etc.
Os setores que exigem altos níveis de segurança, privacidade e controle sobre seus dados, incluindo saúde, finanças e governo, geralmente preferem VPCs.
De acordo com um relatório da Future Market Insights, Inc., a fatia de mercado da nuvem privada virtual (VPC) deve crescer de US$ 38,8 bilhões em 2022 para US$ 129,6 bilhões em 2032.1 Entre os fatores que estão por trás desse crescimento estão a crescente demanda por soluções de recuperação de desastres (DR) de baixo custo e instalação simples, e a crescente adoção da nuvem privada virtual entre pequenas e médias empresas.2
Confira este vídeo com Ryan Sumner, da IBM Cloud, para conhecer melhor a VPC, sua arquitetura e seus benefícios.
A modernização estratégica de aplicações é uma chave para o sucesso transformacional que pode aumentar a receita anual e reduzir custos de manutenção e operação.
As VPCs são uma abordagem que oferece “o melhor dos dois mundos” para a computação em nuvem. Elas trazem aos clientes muitas vantagens das nuvens privadas, além de utilizarem os recursos e as economias da nuvem pública. Veja a seguir algumas das principais funcionalidades do modelo VPC.
Controle o tamanho da sua rede virtual e implemente recursos de nuvem sempre que sua empresa precisar. Você pode escalar esses recursos de maneira dinâmica e em tempo real.
Recursos redundantes e arquiteturas de zona de disponibilidade altamente tolerantes a falhas resultam em alta disponibilidade para suas aplicações e cargas de trabalho.
Como uma VPC é uma rede logicamente isolada, seus dados e suas aplicações não compartilharão espaço ou se misturarão com os de outros clientes do provedor de nuvem. Você tem controle total sobre como os recursos e as cargas de trabalho são acessados e por quem são acessados.
Os clientes da VPC podem aproveitar a efetividade em custo da nuvem pública, tais como economizar em custos de hardware, tempo de mão de obra e outros recursos.
As principais funcionalidades de cada VPC se traduzem prontamente em um benefício para ajudar sua empresa a alcançar agilidade, maior inovação e crescimento mais rápido:
A rede privada virtual (VPN) faz com a internet pública uma conexão tão segura quanto a conexão com a rede privada, criando um túnel criptografado através do qual as informações viajam.
Você pode implementar uma VPN como serviço (VPNaaS) em sua VPC para estabelecer um canal de comunicação seguro de site a site entre sua VPC e seu ambiente no local ou outro local. Com uma VPN é possível conectar sub-redes em várias VPCs para que funcionem como se estivessem em uma única rede.
A nuvem privada e a nuvem privada virtual são, às vezes, e erroneamente, utilizadas de forma intercambiável. Uma VPC é, na verdade, uma oferta de nuvem pública.
Uma nuvem privada é um ambiente de nuvem de locatário único pertencente, operado e gerenciado pela empresa. Ele é hospedado mais comumente no local ou em um espaço ou instalação dedicada. Já a VPC é hospedada em arquiteturas multilocatário, mas os dados e as cargas de trabalho de cada cliente são separados logicamente dos dados de todos os outros locatários. O provedor de nuvem é responsável por garantir esse isolamento lógico.
VPC é um conceito de locatário único que permite criar um espaço privado dentro da arquitetura da nuvem pública.
A VPC oferece mais segurança do que as ofertas tradicionais de nuvem pública de vários locatários, mas permite que os clientes aproveitem a alta disponibilidade, a flexibilidade e a economia da nuvem pública. Às vezes, pode haver maneiras diferentes de escalar uma VPC e uma conta de nuvem pública.
Por exemplo, volumes de armazenamento extras podem estar disponíveis apenas em blocos de um tamanho específico para VPCs. Nem todas as funcionalidades de nuvem pública são disponibilizadas em todas as ofertas de VPC.
Em uma VPC, você pode implementar recursos de nuvem (chamados de instâncias lógicas) em sua própria rede virtual isolada. Esses recursos de nuvem se enquadram em três categorias:
A maior parte das aplicações de software atuais é criada com uma arquitetura de três camadas, composta pelas seguintes camadas interconectadas.
A camada da web ou de apresentação recebe as solicitações dos navegadores da web e apresenta informações criadas ou armazenadas nas outras camadas para os usuários finais. Essa camada de nível superior pode ser executada em um navegador da web (como uma aplicação de desktop) ou em uma interface gráfica de usuário (GUI).
A camada de aplicação, às vezes chamada de camada intermediária, hospeda a lógica de negócios e é onde ocorre a maior parte do processamento.
A camada de banco de dados compreende servidores de nuvem que armazenam os dados processados na camada de aplicação.
Em uma aplicação de três camadas, toda a comunicação passa pela camada de aplicação. As camadas de apresentação e de dados não podem se comunicar diretamente entre si. A camada de aplicação se comunica com as camadas de apresentação e de dados utilizando chamadas de interface de programação de aplicativos (API).
Para criar uma arquitetura de aplicação de três camadas na VPC, você atribui a cada camada sua própria sub-rede, o que dará a ela seu próprio intervalo de endereços IP. Cada camada é atribuída automaticamente ao seu próprio ACL exclusivo.
Em um modelo de nuvem privada virtual (VPC), o provedor de VPC garante que os dados de cada cliente permaneçam isolados e seguros. Eles fazem isso por meio de procedimentos e tecnologias de segurança na nuvem, incluindo isolamento de rede (sub-redes, redes privadas virtuais (VPNs), redes locais virtuais (VLANs) e assim por diante), que ajudam a melhorar a segurança e controlar o tráfego da rede.
Além disso, as VPCs conseguem altos níveis de segurança criando réplicas virtualizadas das funcionalidades de segurança utilizadas para controlar o acesso aos recursos hospedados em data centers tradicionais. Com essas funcionalidades de segurança os clientes podem definir redes virtuais em partes logicamente isoladas da nuvem pública e controlar quais endereços IP podem acessar quais recursos.
Dois tipos de controles de acesso à rede abrangem as camadas de segurança da VPC:
Os vários provedores de nuvem podem oferecer diversos modelos de preços em suas ofertas de VPC. É comum que os recursos de VPC individuais, como balanceadores de carga, VSIs ou armazenamento, sejam precificados separadamente. As taxas de transferência de dados também são comuns com base no volume, mas alguns provedores de nuvem não cobram por transferências de dados em redes privadas.
A determinação da melhor VPC e do melhor modelo de preços para atender às suas necessidades comerciais começa com a consideração dos requisitos das aplicações que você pretende implementar. Elas envolvem processamento intensivo de informações? Precisarão de grandes quantidades de memória e CPU? Ou são mais equilibradas no que diz respeito ao uso de CPU, armazenamento e memória? Responder a essas perguntas ajuda a prever suas necessidades de uso, o que por sua vez permite estimar os possíveis custos ao comparar as opções.
