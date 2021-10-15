O que é VPC (virtual private cloud)?

A VPC possibilita que uma empresa defina e controle uma rede virtual isolada logicamente de todos os outros locatários de nuvem pública, criando um espaço privado e seguro na nuvem pública.

Imagine que a infraestrutura dos provedores de nuvem seja um prédio de apartamentos residenciais com várias famílias morando nele. Ser inquilino da nuvem pública é semelhante a compartilhar um apartamento com alguns colegas de quarto. Por outro lado, ter uma VPC é como ter seu próprio condomínio privado. Ninguém mais tem a chave, e ninguém pode entrar no espaço sem a sua permissão.

O isolamento lógico da VPC é implementado por meio de funções de rede virtual e recursos de segurança que proporcionam ao cliente empresarial o controle granular sobre quais endereços IP ou aplicações na nuvem podem acessar recursos específicos. Essa função é análoga aos controles “somente amigos” ou “público/privado” nas contas de redes sociais que restringem quem pode ou não ver suas postagens públicas.

A VPC se enquadra na categoria de infraestrutura como serviço (IaaS), uma das quatro ofertas de serviço de nuvem mais populares, junto com plataforma como serviço (PaaS), software como serviço (SaaS) e sem servidor. Todos os principais provedores de serviços de nuvem oferecem soluções de VPC, incluindo Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud, IBM® Cloud, Oracle Cloud Platform, VMware etc.

Os setores que exigem altos níveis de segurança, privacidade e controle sobre seus dados, incluindo saúde, finanças e governo, geralmente preferem VPCs.

De acordo com um relatório da Future Market Insights, Inc., a fatia de mercado da nuvem privada virtual (VPC) deve crescer de US$ 38,8 bilhões em 2022 para US$ 129,6 bilhões em 2032.1 Entre os fatores que estão por trás desse crescimento estão a crescente demanda por soluções de recuperação de desastres (DR) de baixo custo e instalação simples, e a crescente adoção da nuvem privada virtual entre pequenas e médias empresas.2

Confira este vídeo com Ryan Sumner, da IBM Cloud, para conhecer melhor a VPC, sua arquitetura e seus benefícios.