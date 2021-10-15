O que é VMware?

Em 1998, a equipe de cientistas composta por Diane Greene, Scott Devine, Mendel Rosenblum, Edward Wang e Edouard Bugnion fundou a VMware. Em 1999, a empresa lançou o VM Workstation 1.0, o primeiro produto comercial que permitia aos usuários executar vários sistemas operacionais como máquinas virtuais em um único PC.

A VMware entrou no mercado de servidores em 2001 com o VMware GSX Server (hospedado) e o VMware ESX Server (sem host). Em 2004, a EMC Corporation adquiriu a VMware. Em 2016, a Dell Technologies adquiriu a EMC e absorveu a VMware. A VMware cresceu e tornou-se a principal provedora de serviços de virtualização com o vSphere, sua plataforma de virtualização de servidores, detendo a maior participação de mercado com mais de 500 mil clientes.1

Em dezembro de 2023, a empresa de semicondutores Broadcom concluiu a aquisição da VMware por USD 69 bilhões com o objetivo de expandir sua estratégia multicloud. 2 A Broadcom renomeou a empresa como VmWare by Broadcom. Para fins de simplificação, vamos nos referir a ele como VMware nesta página.

Desde a aquisição, a Broadcom consolidou suas ofertas de produtos em dois pacotes principais: VMware Cloud Foundation (VCF) e VMware vSphere Foundation (VVF). Além disso, a Broadcom passou o VMware de licenças perpétuas e renovações de suporte e assinatura (SNS) para um modelo de preços baseado em assinatura.3