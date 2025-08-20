O que é virtualização de desktop?

Infraestrutura de desktop virtual (VDI)



No modelo de implementação de VDI, o sistema operacional é executado em uma máquina virtual (VM) que é hospedada em um servidor de um data center. A imagem de desktop é enviada pela rede até o dispositivo do usuário final, onde ele pode interagir com o desktop (além do sistema operacional e dos aplicativos subjacentes) como se fosse local.

A VDI fornece ao usuário a própria VM dedicada executando o próprio sistema operacional. Os recursos do sistema operacional, como drivers, CPUs, memória etc., operam em uma camada de software chamada hypervisor que imita a saída, gerencia a alocação de recursos para várias VMs e permite que eles sejam executados lado a lado no mesmo servidor.

Um dos principais benefícios da VDI é que ela pode fornecer o desktop e o sistema operacional do Windows 10 aos dispositivos do usuário final. No entanto, como a VDI suporta apenas um usuário por instância do Windows 10, ela requer uma VM distinta para cada usuário do Windows 10.

Serviços da área de trabalho remota (RDS)

No RDS, também conhecido como Remote Desktop Session Host (RDSH), os usuários acessam remotamente áreas de trabalho e aplicativos do Windows por meio do sistema operacional Microsoft Windows Server. Os aplicativos e as imagens de desktop são fornecidos por meio do Remote Desktop Protocol (RDP) da Microsoft. Anteriormente conhecido como Microsoft Terminal Server, esse produto permaneceu praticamente inalterado desde a liberação inicial.

Do ponto de vista do usuário, o RDS e a VDI são idênticos. No entanto, como uma instância do Windows Server pode suportar tantos usuários simultâneos quanto o suportado pelo hardware do servidor, o RDS pode ser uma opção de virtualização de desktop mais econômica. Também vale a pena observar que os aplicativos testados ou certificados para execução no Windows 10 podem não ter sido testados ou certificados para execução no sistema operacional Windows Server.

Desktop como serviço (DaaS)

No DaaS, as VMs são hospedadas em um back-end baseado na cloud por um provedor terceirizado. O DaaS é facilmente escalável, pode ser mais flexível do que as soluções locais e geralmente é implementado mais rapidamente do que muitas outras opções de virtualização de desktop.

Assim como outros tipos de virtualização de desktop na cloud, o DaaS compartilha muitos dos benefícios gerais da cloud computing, incluindo suporte para cargas de trabalho flutuantes e mudanças nas demandas de armazenamento, precificação baseada no uso e a capacidade de tornar aplicativos e dados acessíveis de praticamente qualquer dispositivo conectado à Internet. A principal desvantagem do DaaS é que os recursos e as configurações nem sempre são tão customizáveis quanto necessário.