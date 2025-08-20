O que é desktop como serviço (DaaS)?

Desktop-as-a-service (DaaS) é uma maneira de fornecer ambientes de desktop virtuais completos aos usuários, incluindo sistemas operacionais, aplicações, arquivos e preferências do usuário na nuvem. Os desktops são executados em máquinas virtuais hospedadas em infraestrutura de computação, armazenamento e rede gerenciada pelo provedor de nuvem. Os usuários podem acessar o ambiente de desktop a partir de uma grande variedade de dispositivos, incluindo PCs, notebooks, tablets e alguns smartphones.
Muitas organizações estão procurando uma alternativa ao modelo tradicional de implementação de desktops, no qual os administradores de TI instalam um sistema operacional e aplicações em cada dispositivo dos funcionários. Com esse modelo, os administradores geralmente gastam muito tempo e dinheiro instalando software, gerenciando upgrades e atualizações e tentando proteger os dispositivos.
O modelo tradicional de implementação de desktops também não é adequado para uma força de trabalho cada vez mais móvel e remota. Os funcionários hoje em dia trabalham remotamente e viajam com bastante frequência, portanto, usam uma ampla variedade de dispositivos, incluindo desktops, notebooks e dispositivos móveis. Para maximizar a produtividade remota e móvel, as organizações devem fornecer uma experiência de usuário sólida e consistente em todos esses dispositivos, permitindo que os funcionários acessem facilmente os mesmas aplicações e dados, independentemente do dispositivo que estejam usando.
À medida que as organizações escolhem novas abordagens para fornecer aplicações e dados, a segurança deve ter prioridade máxima. As organizações devem garantir que os dados não caiam em mãos erradas, mesmo que um dispositivo seja perdido ou roubado.
Um modelo DaaS pode ser a solução. Com a oferta adequada de DaaS, sua organização pode oferecer aos usuários acesso conveniente e consistente a aplicações e dados em todos os dispositivos, proteger informações confidenciais, simplificar a administração e reduzir as despesas.
Assim como as ofertas de DaaS, as soluções de infraestrutura de desktop virtual (VDI) fornecem desktops para dispositivos a partir de um data center centralizado. Mas a infraestrutura subjacente à solução VDI geralmente está no local, e é gerenciada pela equipe de TI da organização.
Com o modelo DaaS, a infraestrutura de computação, armazenamento e rede são gerenciadas por um provedor de nuvem. A organização que oferece desktops aos seus funcionários pode gerenciar o sistema operacional de desktop, as aplicações, o software antivírus e quaisquer outras tarefas relacionadas ao desktop, ou trabalhar com um provedor terceirizado de serviços de desktop gerenciado.
O DaaS oferece todos os benefícios de um serviço gerenciado baseado na nuvem. Por exemplo, com o DaaS, você elimina os altos custos iniciais de criação de VDI no local. As ofertas de DaaS normalmente usam um modelo de assinatura que não exige investimento inicial. Você também transfere todas as tarefas administrativas necessárias para dar suporte, manter, atualizar e aprimorar a VDI.
Para uma análise mais detalhada sobre a VDI, consulte "O que é Virtual Desktop Infrastructure (VDI)?"
O modelo DaaS mostrou ser bem-sucedido em inúmeras situações:
Central de atendimento, meio período e trabalho por turnos: as organizações podem suportar grandes centrais de atendimento, ou outros ambientes de trabalho por turnos em que cada estação de trabalho oferece suporte a vários funcionários ao longo de um dia. Com uma abordagem DaaS, cada funcionário tem um login exclusivo para acessar o seu desktop.
Desenvolvedores de software: em vez de alternar entre vários computadores ou manter diversos sistemas operacionais em um único computador, os desenvolvedores podem acessar facilmente vários desktops virtuais distintos. Você pode ajudar a acelerar os testes, melhorar a garantia de qualidade e, ao mesmo tempo, comprar menos dispositivos.
Prestadores de serviços de saúde: profissionais de medicina e enfermagem podem acessar aplicações, notas e arquivos de pacientes, independentemente do computador utilizado em salas de exame ou corredores. Armazenar todos os dados e aplicações em uma nuvem com certificação HIPAA protege as informações do paciente. Um notebook roubado pode ser um pequeno inconveniente, em vez de uma violação catastrófica de dados.
Laboratórios universitários: alunos e professores podem se conectar ao trabalho a partir de qualquer computador em um laboratório de informática, sala de professores, biblioteca ou alojamento estudantil, vinculando-se ao desktop virtual. As universidades podem disponibilizar aplicações caras e de licença limitada para muitos alunos ao permitir que compartilhem uma única área de trabalho remota.
Trabalho sazonal ou por contrato: quando um funcionário deixa a empresa, não há necessidade de limpar e reconfigurar o computador. Um novo desktop virtual pode ser provisionado e o antigo pode ser desativado em minutos. Você pode integrar ou desconectar usuários rapidamente, o que é vital para trabalhos com alta rotatividade.
Trabalhadores remotos e móveis: você pode aprimorar a produtividade remota e móvel enquanto reforça a segurança de dados. Com o DaaS, seus funcionários não ficam presos a um computador físico em um local fixo. Em vez disso, eles podem acessar com segurança os arquivos de qualquer computador ou dispositivo móvel, onde quer que estejam.
Fusões e aquisições: Com um modelo DaaS, você pode adicionar vários novos funcionários à rede da sua organização sem precisar implementar novos computadores locais. A nova equipe pode continuar usando os equipamentos existentes enquanto se conecta às aplicações e arquivos do novo empregador.
Está considerando o modelo DaaS? Lembre-se de que uma abordagem DaaS ainda exige licenciamento e gerenciamento do seu sistema operacional e aplicações preferidas. É importante considerar os custos de software e os custos de gerenciamento de TI antes de iniciar a implementação DaaS.
O DaaS geralmente é a melhor opção para organizações que têm um grande número de funcionários usando o mesmo ambiente desktop. O gerenciamento de vários ambientes exclusivos pode ser demorado e trabalhoso.
Antes de implementar o modelo DaaS, você deve avaliar as necessidades específicas para evitar gastos excessivos ou compras insuficientes.
Comece entendendo suas necessidades de desempenho. Você precisa de vCPUs de alta potência para renderizar animações 3D complexas? E quanto aos sistemas otimizados usados principalmente para aplicações de produtividade? Uma vez que você conhece suas necessidades de aplicações, pode implementar a combinação adequada de desktops virtuais de alto e baixo desempenho para minimizar os custos, ao mesmo tempo em que fornece as ferramentas necessárias para o sucesso de sua força de trabalho.
Embora você transfira o gerenciamento da infraestrutura para o seu provedor de nuvem, sua equipe de TI pode precisar reforçar a infraestrutura de rede da organização. Um bom provedor de DaaS pode minimizar a latência estabelecendo um host dedicado para cada locatário, mas a velocidade e a capacidade de resposta dos desktops virtuais dependem da largura de banda local. Conexões rápidas, confiáveis e poderosas são necessárias para garantir uma experiência de usuário tranquila, e redes robustas exigem manutenção especializada. É importante ter uma equipe para dar suporte a essa infraestrutura.
O DaaS é excelente para expansão sob demanda, portanto, há poucos benefícios na compra excessiva de licenças. Se você tiver trabalhadores por turnos ou uma equipe de meio período que talvez não precise de acesso simultâneo, considere limitar os custos compartilhando licenças. A mesma licença pode acessar vários desktops virtuais, mas apenas um de cada vez.
O Dizzion Managed DaaS on IBM Cloud é uma solução de desktop como serviço baseada no VMware na IBM Cloud.
O Dizzion Managed DaaS on IBM Cloud pode ajudar as empresas a construir um ambiente de trabalho remoto ágil e de longo prazo, usando áreas de trabalho na nuvem para otimizar o desempenho, a segurança e a conformidade do usuário final. A solução pode ser compatível com uma variedade de casos de uso difíceis, incluindo streaming de voz e vídeo, dispositivos pessoais compatíveis e cargas de trabalho que fazem uso intenso de mídia.