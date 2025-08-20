O que é desktop como serviço (DaaS)?

Desktop-as-a-service (DaaS) é uma maneira de fornecer ambientes de desktop virtuais completos aos usuários, incluindo sistemas operacionais, aplicações, arquivos e preferências do usuário na nuvem. Os desktops são executados em máquinas virtuais hospedadas em infraestrutura de computação, armazenamento e rede gerenciada pelo provedor de nuvem. Os usuários podem acessar o ambiente de desktop a partir de uma grande variedade de dispositivos, incluindo PCs, notebooks, tablets e alguns smartphones.

Muitas organizações estão procurando uma alternativa ao modelo tradicional de implementação de desktops, no qual os administradores de TI instalam um sistema operacional e aplicações em cada dispositivo dos funcionários. Com esse modelo, os administradores geralmente gastam muito tempo e dinheiro instalando software, gerenciando upgrades e atualizações e tentando proteger os dispositivos.

O modelo tradicional de implementação de desktops também não é adequado para uma força de trabalho cada vez mais móvel e remota. Os funcionários hoje em dia trabalham remotamente e viajam com bastante frequência, portanto, usam uma ampla variedade de dispositivos, incluindo desktops, notebooks e dispositivos móveis. Para maximizar a produtividade remota e móvel, as organizações devem fornecer uma experiência de usuário sólida e consistente em todos esses dispositivos, permitindo que os funcionários acessem facilmente os mesmas aplicações e dados, independentemente do dispositivo que estejam usando.

À medida que as organizações escolhem novas abordagens para fornecer aplicações e dados, a segurança deve ter prioridade máxima. As organizações devem garantir que os dados não caiam em mãos erradas, mesmo que um dispositivo seja perdido ou roubado.

Um modelo DaaS pode ser a solução. Com a oferta adequada de DaaS, sua organização pode oferecer aos usuários acesso conveniente e consistente a aplicações e dados em todos os dispositivos, proteger informações confidenciais, simplificar a administração e reduzir as despesas.