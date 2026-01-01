IDC: a infraestrutura de IA é a nova prioridade empresarial.

A pesquisa 2026 AI View da IDC revela que a IA está superando rapidamente todas as outras cargas de trabalho e que a maioria das organizações não está preparada para as demandas de infraestrutura. Apenas 12% realizam uma análise completa do ROI, e o envolvimento tardio da TI leva a expectativas desalinhadas, excessos orçamentários e implementações paralisadas. A IDC destaca a necessidade de plataformas integradas full stack que simplifiquem a implementação híbrida e acelerem a operacionalização da IA.

A IDC observa que “apenas 12% das empresas realizam uma análise de ROI completa” e que “a IA se tornará a maior carga de trabalho nos próximos três anos”.