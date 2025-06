Quais são os benefícios da computação em nuvem?

As organizações podem determinar seu nível de controle com opções como serviço. Além de SaaS, PaaS e IaaS, as organizações podem personalizar ainda mais seus serviços baseados em nuvem com opções como a plataforma de integração como serviço (iPaaS).

iPaaS é um conjunto de ferramentas baseadas em nuvem usadas para integrar dados de diversas aplicações hospedadas em diferentes ambientes de TI. O iPaaS ajuda as empresas a lidar com a expansão do SaaS.