As organizações frequentemente utilizam nuvens híbridas para aproveitar os benefícios oferecidos por data centers locais e modelos de implementação em nuvem. No entanto, a alocação de workloads e o gerenciamento de recursos em diferentes ambientes apresenta um desafio para as equipes de TI. A automação pode ser utilizada para integrar melhor os data centers e alcançar maior consistência e orquestração em todo o ambiente.

Por exemplo, a automação pode fornecer uma visão abrangente dos recursos e sincronizar ativos entre data centers locais e infraestrutura em nuvem. Isso permite que as equipes apliquem o mesmo código a sistemas locais e recursos em nuvem, além de definir políticas padronizadas para como os workloads são alocados em um ambiente de nuvem híbrida.

A automação também pode ajudar a trazer consistência para ambientes de multinuvem, onde nuvens públicas de provedores separados podem não interoperar facilmente entre si. A automação permite que você codifique recursos e use uma única interface de programação de aplicativos (API) em todas as nuvens.