O impulso para melhorar a agilidade da TI estimula as organizações a explorar novas arquiteturas de data centers. As organizações precisam acelerar a entrega de serviços de tecnologia e, ao mesmo tempo, manter o controle sobre a TI, minimizar a complexidade e reduzir os custos.

Simplificando, os processos de aquisição e implementação de infraestrutura tradicional são muito lentos e complicados. Grupos de negócios e desenvolvedores de software não podem esperar semanas ou meses para que uma nova infraestrutura física seja comprada e provisionada. As equipes precisam de recursos em horas ou minutos para aproveitar as mudanças nas condições do mercado e atender às expectativas dos clientes.

Desde a introdução da virtualização de servidores anos atrás, as organizações reconheceram o valor de agrupar recursos de infraestrutura. Ao abstrair os recursos de computação dos servidores físicos, a virtualização de servidores ajuda a acelerar o provisionamento, melhorar o uso do sistema e reduzir os gastos com hardware.

Uma arquitetura de data centers definida por software pode melhorar significativamente a agilidade da TI. Ao reunir recursos de infraestrutura, padronizar ferramentas de gerenciamento em todas as camadas da infraestrutura e permitir o provisionamento orientado por políticas, um SDDC pode ajudar os grupos de TI a responder mais rapidamente a novas solicitações de recursos de TI. Ao mesmo tempo, um SDDC permite a automação orientada por políticas de provisionamento e gerenciamento, o que acelera a entrega de recursos e aumenta a eficiência para reduzir custos e estabelecer um caminho para a modernização de aplicações.