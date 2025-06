O que é infraestrutura hiperconvergente?

Enquanto um data center tradicional utiliza diferentes hardwares para funções distintas, os sistemas hiperconvergentes usam máquinas virtuais (VMs) para abstrair cada componente necessário, reunindo tudo em um hardware comercial padronizado. Dessa forma, as soluções de infraestrutura de TI com hiperconvergência podem simplificar as operações, oferecendo uma alternativa local, com alto desempenho e custo acessível em relação aos data centers tradicionais e/ou à computação em nuvem pública.