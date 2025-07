O que são cargas de trabalho de IA?

No setor de TI, o termo carga de trabalho evoluiu, carregando diferentes conotações conforme o contexto. De modo geral, uma carga de trabalho refere-se à demanda total do sistema — o tempo e os recursos necessários — para alcançar um resultado desejado. As cargas de trabalho podem variar de tarefas relativamente simples, como um único cálculo ou uma aplicação isolada, até operações complexas, como o processamento de análise de dados em larga escala, nuvem híbrida ou serviços de nuvem pública, ou ainda a execução de um conjunto de aplicativos e fluxos de trabalho interconectados.

Como subconjunto, as cargas de trabalho de IA estão associadas a tarefas relacionadas a aplicações de IA, como IA generativa, grandes modelos de linguagem (LLMs), processamento de linguagem natural (PLN) e execução de algoritmos de IA. As cargas de trabalho de IA diferenciam-se da maioria das outras por sua alta complexidade e pelo tipo de dados processados. Comparadas a outros tipos de cargas, as de IA geralmente processam dados não estruturados, como imagens e textos.