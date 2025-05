O que é LiDAR?

As equipes de pesquisa estão continuamente desenvolvendo novos sistemas e algoritmos para aumentar a precisão, velocidade e eficácia do LiDAR, e há um desenvolvimento contínuo focado em tornar a tecnologia LiDAR menor, mais leve e mais acessível. Isto permitiria uma adoção mais ampla em vários setores e aplicações, incluindo produtos eletrônicos de consumo, robótica e dispositivos domésticos inteligentes. O LiDAR está cada vez mais presente em veículos autônomos e deve ter papel essencial no futuro da indústria automotiva

Com os avanços tecnológicos e a redução de custos, as aplicações do LiDAR tendem a crescer de forma expressiva.