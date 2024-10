O que é inferência de IA?

Dependendo do tipo de aplicação de IA que a empresa precisa, existem diferentes tipos de inferência de IA que eles podem escolher. Se uma empresa está procurando criar um modelo de IA para ser usado com uma aplicação de Internet das Coisas (IoT) , a inferência de fluxo (com seus recursos de medição) provavelmente é a escolha mais adequada. No entanto, se um modelo de IA for projetado para interagir com humanos, a inferência online (com seus recursos de LLM) seria uma opção mais adequada. Aqui estão os três tipos de inferência de IA e as características que os tornam únicos.