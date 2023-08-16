O uso direto do ChatGPT em uma empresa apresenta riscos e desafios. Isso inclui segurança e vazamento de dados, preocupações com confidencialidade e responsabilidade, complexidades de propriedade intelectual, conformidade com licenças de código aberto, limitações no desenvolvimento de IA e privacidade e conformidade incertas com as leis internacionais. Aqui, eu exploro esses riscos e compartilho exemplos que ilustram como esses riscos podem se manifestar em suas atividades empresariais diárias.

Começarei examinando soluções alternativas que visam mitigar os riscos relacionados ao uso direto do ChatGPT, incluindo IBM watsonx, que eu recomendo para uso corporativo, porque lida com questões de propriedade e privacidade de dados por meio de seleção e governança rigorosas. Vou concluir esta conversa trazendo você de volta à história do smoothie, eu prometo, mas quando eu mencionar “seus dados” abaixo, sinta-se à vontade para substituir a frase por “sua maçã”.

Antes de explorar soluções alternativas, é crucial que as empresas estejam atentas aos riscos e desafios potenciais que acompanham o uso direto do ChatGPT. Como lembrete de senso comum, a história da Internet mostrou o surgimento e a evolução de novos serviços (por exemplo, pesquisa do Google, plataformas de redes sociais etc.), o que ressalta a importância da privacidade de dados na empresa. Tendo isso em mente, aqui estão os principais fatores que devem ser levados em consideração:

Segurança e vazamento de dados

Se informações confidenciais de terceiros ou internas da empresa forem inseridas no ChatGPT, elas se tornarão parte do modelo de dados do chatbot e poderão ser compartilhadas com outras pessoas que fizerem perguntas relevantes. Isso pode levar ao vazamento de dados e violar as políticas de segurança de uma organização.

Exemplo: os planos para um novo produto que sua equipe está ajudando um cliente a lançar, incluindo especificações confidenciais e estratégias de marketing, não devem ser compartilhados com o ChatGPT para evitar o risco de vazamento de dados e possíveis violações de segurança.

Confidencialidade e privacidade

Semelhante ao ponto acima, o compartilhamento de informações confidenciais de clientes ou parceiros pode violar acordos contratuais e requisitos legais para proteger tais informações. Se a segurança do ChatGPT for comprometida, o conteúdo confidencial poderá ser vazado, afetando potencialmente a reputação da organização e expondo-a à responsabilidade.

Exemplo: suponha que uma organização de saúde use o ChatGPT para ajudar a responder às consultas dos pacientes. Se informações confidenciais do paciente, como registros médicos ou detalhes de integridade, forem compartilhadas com o ChatGPT, isso poderá violar obrigações legais e direitos de privacidade do paciente protegidos por leis como a HIPAA (Lei de portabilidade e responsabilidade de planos de saúde)(link fora de ibm.com) nos Estados Unidos.

Preocupações de propriedade intelectual

A propriedade do código ou texto gerado pelo ChatGPT pode ser complexa. Os termos de serviço afirmam que a produção pertence ao provedor do input, mas podem surgir problemas quando a produção inclui dados legalmente protegidos provenientes de outros inputs. Preocupações de direitos autorais também podem surgir se o ChatGPT for usado para gerar material escrito com base em propriedade protegida por direitos autorais.

Exemplo: gerar material escrito para fins de marketing e o output incluir conteúdo protegido por direitos autorais de fontes externas sem a devida atribuição ou permissão adequada, isso poderia potencialmente violar os direitos de propriedade intelectual dos criadores do conteúdo original. Isso pode resultar em consequências legais e danos à reputação da empresa.

Conformidade com licenças de código aberto

Se o ChatGPT usar bibliotecas de código aberto e incorporar esse código a produtos, ele poderá violar licenças de software de código aberto (OSS) (por exemplo, GPL), levando a complicações legais para a organização.

Exemplo: se uma empresa usa o ChatGPT para gerar código para um produto de software e a origem dos dados de treinamento usados para treinar o GPT não for clara, há um risco de potencialmente violar os termos das licenças de código aberto associadas a esse código. Isso pode levar a complicações legais, incluindo reivindicações de violação de licença e possíveis ações legais da comunidade de código aberto.

Limitações no desenvolvimento de IA

Os termos de serviço do ChatGPT especificam que ele não pode ser usado no desenvolvimento de outros sistemas de IA. Usar o ChatGPT dessa forma pode dificultar os planos de desenvolvimento de IA futuros se a empresa operar nesse espaço.

Exemplo: uma empresa especializada em tecnologia de reconhecimento de voz planeja aprimorar seu sistema existente integrando os recursos de processamento de linguagem natural do ChatGPT. No entanto, os termos de serviço do ChatGPT afirmam explicitamente que ele não pode ser usado no desenvolvimento de outros sistemas de IA.