Junte-se a nós enquanto exploramos o universo da IA de ponta, nos aprofundamos em aplicações práticas da IBM e aprendemos com visionários da tecnologia que estão conduzindo a transformação corporativa. Mergulhe na coleção de podcasts do Think para acompanhar o cenário em evolução das soluções inteligentes de negócios impulsionadas pela IBM. 🎙️
Explore nossos programas abaixo.
Está procurando uma forma rápida e inteligente de se manter à frente em IA e tecnologia? Techsplainers by IBM traz insights atuais todos os dias úteis, de segunda a sexta-feira, sobre temas em alta como IA generativa, IA agêntica, cibersegurança e dados para IA, tudo explicado de forma clara e simples.
Assista abaixo aos temas mais reproduzidos do mês.
Incluímos:
De webinars a uma galeria de vídeos educacionais, clique abaixo para explorar nosso catálogo audiovisual de conteúdo técnico.
Fique por dentro das últimas notícias sobre IA e tecnologia — descubra o que elas significam para você e para sua empresa. Inscreva-se no boletim informativo do Think 📩.