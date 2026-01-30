Junte-se a Malcolm Gladwell, autor e apresentador do Revisionist History, em Smart Talks with IBM, enquanto ele conversa com visionários que aplicam a tecnologia de forma criativa nos negócios para impulsionar mudanças e transformar seus setores. Nesta temporada, Smart Talks with IBM está pegando a estrada. Estamos saindo do estúdio para explorar como clientes da IBM estão usando inteligência artificial para transformar a maneira como fazem negócios. É uma nova visão dos bastidores da tecnologia, onde grandes ideias encontram soluções de ponta.