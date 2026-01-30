Podcasts

Encontre todos os podcasts do Think

Junte-se a nós enquanto exploramos o universo da IA de ponta, nos aprofundamos em aplicações práticas da IBM e aprendemos com visionários da tecnologia que estão conduzindo a transformação corporativa. Mergulhe na coleção de podcasts do Think para acompanhar o cenário em evolução das soluções inteligentes de negócios impulsionadas pela IBM. 🎙️

Explore nossos programas abaixo.
Capa do episódio 6 da 6.ª temporada do Smart Talks with IBM, apresentando a NASA.
NASA e IA: decodificando nosso universo Ouvir agora
ilustração de balões de fala sobrepostos com o texto "Smart Talks with IBM"
NASA e IA: decodificando nosso universo
Arte vetorial com linhas paralelas e as letras AI, e o texto sobreposto: AI in Action Think Podcast
Proporcionando uma gestão patrimonial mais inteligente e acessível por meio da IA agêntica
"Techsplainers" escrito em retângulos amarelos e rosa, palavra dividida por uma seta para a frente
O que é DevOps?
Ilustração com estilo manuscrito de um fluxograma em um pedaço de papel quadriculado, com o título Mixture of Experts
Destaques de IA da CES 2026: NVIDIA Rubin e gadgets surpreendentes
Círculos concêntricos roxos com texto sobreposto Security intelligence
Uma nova visão sobre recompensas por bugs, equipes vermelhas de IA e nossas resoluções de Ano Novo
Arte do podcast Think Techsplainers by IBM
O que é computação quântica?
Arte do podcast Think Mixture of Experts
Retrospectiva do ano em IA: tendências que moldam 2026
Arte do podcast Security Intelligence
Por que custa tanto ser hackeado nos Estados Unidos
Arte do podcast Think Techsplainers by IBM
O que é observabilidade full stack?
Arte do podcast Think Mixture of Experts
Geração de código por IA: vitórias, falhas e o futuro
Arte do podcast Security Intelligence
As histórias de cibersegurança que definiram 2025
Gradiente de rosa para azul, com texto sobreposto: The Coherence Times, a quantum podcast
Quando os computadores quânticos superarão os computadores clássicos?
Arte do podcast AI in Action
Como o UFC usa IA para transformar dados em insights em tempo real
Arte do podcast The Coherence Times
Usando computadores quânticos para desvendar os mistérios da física quântica
O título Transformers sobrepôs quatro imagens em uma grade 2x2: uma agulha com fios azuis digitais atravessando, uma mão masculina escrevendo em um quadro branco, uma mulher sorridente com cabelo marrom cacheado, uma folha ampliada mostrando suas estruturas em forma de veias.
Transformers comemora seu primeiro ano: perguntas rápidas com Ann Funai
Arte do podcast Transformers
De elefantes a agentes de IA: um guia de sobrevivência para a diretoria executiva

Explore os hubs de podcasts

Ai in Action

Junte-se ao apresentador David Levy enquanto ele conversa com especialistas da IBM e de outros lugares para entender como a IA está remodelando a forma como fazem negócios. Se você está começando sua jornada em IA ou buscando acelerá-la, cada episódio oferece insights valiosos para todas as etapas — da implementação e otimização aos principais aprendizados e resultados mensuráveis.

 Assista a todos os episódios de AI in Action
Mixture of Experts

Ouça discussões aprofundadas sobre as mais recentes tendências e inovações em IA e seu impacto nos negócios. Apresentado por Tim Hwang, este podcast oferece uma combinação equilibrada de conhecimento técnico e análise — da pesquisa de ponta às aplicações práticas.

 Veja todos os episódios de Mixture of Experts
Security Intelligence

Explore Security Intelligence, um podcast semanal que reúne as últimas notícias de cibersegurança e conversas aprofundadas com profissionais da área.

 Assista a todos os episódios de Security Intelligence.
Miniatura do podcast Smart Talks with IBM, com Jay Gambetta e Malcolm Gladwell conversando e explicando o texto NASA and AI: Decoding our universe
Smart Talks

Junte-se a Malcolm Gladwell, autor e apresentador do Revisionist History, em Smart Talks with IBM, enquanto ele conversa com visionários que aplicam a tecnologia de forma criativa nos negócios para impulsionar mudanças e transformar seus setores. Nesta temporada, Smart Talks with IBM está pegando a estrada. Estamos saindo do estúdio para explorar como clientes da IBM estão usando inteligência artificial para transformar a maneira como fazem negócios. É uma nova visão dos bastidores da tecnologia, onde grandes ideias encontram soluções de ponta.

 Assista a todos os episódios de Smart Talks
The Coherence Times

O podcast The Coherence Times se propõe a descomplicar o mundo desafiador da computação quântica por meio de lições fundamentais que exploram os desafios e os avanços dessa tecnologia geracional que define uma era.

 Assista a todos os episódios de The Coherence Times
Transformers

Explore Transformers, um podcast que enfatiza desafios do mundo real e lições transformadoras em vez de discussões teóricas. Entre no universo de CIOs, CTOs e seus pares, à medida que trabalham com tecnologia e informação em um ritmo cada vez mais acelerado.

 Assista a todos os episódios de Transformers
Ai in Action

Junte-se ao apresentador David Levy enquanto ele conversa com especialistas da IBM e de outros lugares para entender como a IA está remodelando a forma como fazem negócios. Se você está começando sua jornada em IA ou buscando acelerá-la, cada episódio oferece insights valiosos para todas as etapas — da implementação e otimização aos principais aprendizados e resultados mensuráveis.

 Assista a todos os episódios de AI in Action
Mixture of Experts

Ouça discussões aprofundadas sobre as mais recentes tendências e inovações em IA e seu impacto nos negócios. Apresentado por Tim Hwang, este podcast oferece uma combinação equilibrada de conhecimento técnico e análise — da pesquisa de ponta às aplicações práticas.

 Veja todos os episódios de Mixture of Experts
Security Intelligence

Explore Security Intelligence, um podcast semanal que reúne as últimas notícias de cibersegurança e conversas aprofundadas com profissionais da área.

 Assista a todos os episódios de Security Intelligence.
Miniatura do podcast Smart Talks with IBM, com Jay Gambetta e Malcolm Gladwell conversando e explicando o texto NASA and AI: Decoding our universe
Smart Talks

Junte-se a Malcolm Gladwell, autor e apresentador do Revisionist History, em Smart Talks with IBM, enquanto ele conversa com visionários que aplicam a tecnologia de forma criativa nos negócios para impulsionar mudanças e transformar seus setores. Nesta temporada, Smart Talks with IBM está pegando a estrada. Estamos saindo do estúdio para explorar como clientes da IBM estão usando inteligência artificial para transformar a maneira como fazem negócios. É uma nova visão dos bastidores da tecnologia, onde grandes ideias encontram soluções de ponta.

 Assista a todos os episódios de Smart Talks
The Coherence Times

O podcast The Coherence Times se propõe a descomplicar o mundo desafiador da computação quântica por meio de lições fundamentais que exploram os desafios e os avanços dessa tecnologia geracional que define uma era.

 Assista a todos os episódios de The Coherence Times
Transformers

Explore Transformers, um podcast que enfatiza desafios do mundo real e lições transformadoras em vez de discussões teóricas. Entre no universo de CIOs, CTOs e seus pares, à medida que trabalham com tecnologia e informação em um ritmo cada vez mais acelerado.

 Assista a todos os episódios de Transformers
O primeiro podcast Think em formato exclusivamente de áudio Techsplainers

Está procurando uma forma rápida e inteligente de se manter à frente em IA e tecnologia? Techsplainers by IBM traz insights atuais todos os dias úteis, de segunda a sexta-feira, sobre temas em alta como IA generativa, IA agêntica, cibersegurança e dados para IA, tudo explicado de forma clara e simples.

 Comece a ouvir

Nossos episódios mais assistidos

Assista abaixo aos temas mais reproduzidos do mês.
Incluímos:

  • IA agêntica
  • Transformação de negócios
  • Cibersegurança
Mixture of Experts | 4 de julho de 2025 Os agentes de IA administrarão todos os negócios?

Assista ao episódio 62
Smart Talks | 9 de setembro de 2025 Ferrari Fandom, impulsionado por IA

Ouça o episódio 3
Transformers | 17 de setembro de 2025 Humanos, parcerias e agentes de IA

Assista ao episódio 9
IA em ação | 23 de setembro de 2025 Trabalho industrial reinventado com IA e robótica

Assista ao episódio 13
Transformers | 15 de outubro de 2025 Parceiros, tecnologia e impostos: Impulsionando a transformação com a EY e a IBM

Assista ao episódio 10
Transformers | 17 de setembro de 2025 Humanos, parcerias e agentes de IA

Assista ao episódio 9
Smart Talks | 28 de outubro de 2025 Criando negócios mais inteligentes com IA e Quantum

Ouça o episódio 4
Transformers | 20 de agosto de 2025 Escalando a equidade em saúde com inovação digital

Assista ao episódio 7
Inteligência de segurança | 1 de outubro de 2025 Como enganar um agente de IA

Assista ao episódio 4
Transformers | 3 de setembro de 2025 Cibersegurança, vendas e IA

Assista ao episódio 8
Techsplainers | 1 de dezembro de 2025 O que é uma violação de dados?

Ouça o episódio 16
Mixture of Experts | 1 de agosto de 2025 Modo de estudo do ChatGPT, a mudança de UX para AX e o relatório do custo das violações de dados de 2025

Assista ao episódio 66
Mixture of Experts | 4 de julho de 2025 Os agentes de IA administrarão todos os negócios?

Assista ao episódio 62
Smart Talks | 9 de setembro de 2025 Ferrari Fandom, impulsionado por IA

Ouça o episódio 3
Transformers | 17 de setembro de 2025 Humanos, parcerias e agentes de IA

Assista ao episódio 9
IA em ação | 23 de setembro de 2025 Trabalho industrial reinventado com IA e robótica

Assista ao episódio 13
Transformers | 15 de outubro de 2025 Parceiros, tecnologia e impostos: Impulsionando a transformação com a EY e a IBM

Assista ao episódio 10
Transformers | 17 de setembro de 2025 Humanos, parcerias e agentes de IA

Assista ao episódio 9
Smart Talks | 28 de outubro de 2025 Criando negócios mais inteligentes com IA e Quantum

Ouça o episódio 4
Transformers | 20 de agosto de 2025 Escalando a equidade em saúde com inovação digital

Assista ao episódio 7
Inteligência de segurança | 1 de outubro de 2025 Como enganar um agente de IA

Assista ao episódio 4
Transformers | 3 de setembro de 2025 Cibersegurança, vendas e IA

Assista ao episódio 8
Techsplainers | 1 de dezembro de 2025 O que é uma violação de dados?

Ouça o episódio 16
Mixture of Experts | 1 de agosto de 2025 Modo de estudo do ChatGPT, a mudança de UX para AX e o relatório do custo das violações de dados de 2025

Assista ao episódio 66

Descubra mais conteúdo técnico

De webinars a uma galeria de vídeos educacionais, clique abaixo para explorar nosso catálogo audiovisual de conteúdo técnico.

 Explore mais vídeos Explore a AI Academy
Profissional monitorando o data center do US Open com múltiplas telas
Vídeos
Vista superior das mãos de uma pessoa digitando em um notebook moderno
Webinars
Duas mulheres em trajes profissionais em pé atrás de um corrimão
AI Academy
Vista superior das mãos de uma pessoa segurando um telefone com um artigo sobre IA e negócios na tela
Notícias
Mantenha-se conectado

Fique por dentro das últimas notícias sobre IA e tecnologia — descubra o que elas significam para você e para sua empresa. Inscreva-se no boletim informativo do Think 📩.

 Inscreva-se no YouTube do IBM Research Inscreva-se no YouTube da IBM Technology