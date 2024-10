O que é segurança de TO?

A segurança da tecnologia operacional (OT) se concentra na proteção dos sistemas de hardware e software que gerenciam e controlam processos físicos em setores como manufatura, energia e transporte. Diferentemente dos sistemas tradicionais de tecnologia da informação (TI), que lidam principalmente com dados e comunicações, os sistemas de TO são responsáveis pelo controle e monitoramento diretos de máquinas e ambientes industriais.

Os sistemas de TO incluem controladores lógicos programáveis (PLCs), sistemas de controle de supervisão e aquisição de dados (SCADA) e sistemas de controle distribuído (DCS). Esses sistemas são essenciais para a operação e a segurança de fábricas, redes de energia, transporte e outras redes industriais.

Diferenças entre TO e TI

TO e TI diferem em seu foco e aplicação. A TI lida com o gerenciamento e o processamento de dados, concentrando-se em sistemas como aplicações, bancos de dados, servidores e redes para dar suporte às operações comerciais e à troca de informações. TO refere-se à tecnologia usada para monitorar, controlar e automatizar dispositivos físicos, processos e sistemas.

Enquanto os sistemas de TI se concentram na integridade e na segurança dos dados, os sistemas de TO priorizam a confiabilidade, a disponibilidade e a segurança das operações físicas. A implementação de controles de segurança robustos é essencial nos ambientes de TI e TO para proteger contra ameaças cibernéticas e garantir a continuidade operacional.

Convergência TI-TO e desafios de segurança

A natureza única dos sistemas de TO apresenta desafios de segurança distintos. Ao contrário dos sistemas tradicionais de TI, os sistemas de TO têm requisitos de alta disponibilidade, o que significa que devem ser executados continuamente e não são facilmente colocados offline para atualizações ou manutenção. Esses requisitos os tornam vulneráveis a ataques direcionados, malware e ransomware. Além disso, os sistemas de TO costumam usar protocolos legados e proprietários, que exigem conhecimento especializado e soluções para a proteção contra riscos de segurança e cibersegurança em evolução. Como resultado, a segurança de TO deve se concentrar na manutenção da disponibilidade do sistema, na compreensão de protocolos industriais específicos e na proteção dos endpoints contra ameaças que têm como alvo sistemas desatualizados.

A convergência dos ambientes de TO e TI aumentou a complexidade da proteção desses sistemas. Historicamente, os sistemas de TO foram isolados das redes de TI e da internet, reduzindo sua exposição a ameaças cibernéticas. No entanto, a ascensão da Internet das Coisas (IoT), Internet das Coisas Industrial (IIoT) e da transformação digital levou a uma maior conectividade entre sistemas de TI e TO, tornando sua distinção tênue. Essa integração permite análises de dados aprimoradas e recursos de acesso remoto. No entanto, ela também precisa de uma estrutura abrangente de segurança cibernética que lide com os desafios de convergência de TO e garanta uma postura de segurança robusta em um ambiente anteriormente sem sistemas de TI.



Práticas eficazes de segurança de TO incluem a aplicação de comunicação segura, implementando tecnologias como firewalls de próxima geração e gateways unidirecionais, sistemas de gerenciamento de eventos e informações de segurança (SIEM) e gerenciamento de acesso de identidade (IAM). A realização de avaliações de risco regulares, o gerenciamento de vulnerabilidades e o desenvolvimento de planos abrangentes de resposta a incidentes também são cruciais para proteger os ativos de TO. Essas ferramentas de segurança ajudam a monitorar e controlar o acesso aos sistemas de TO, detectar anomalias e responder a possíveis ameaças.

A segmentação de rede pode isolar sistemas de TO críticos de redes de segurança de TI menos seguras, reduzindo o risco de contaminação cruzada. A coordenação entre as equipes de segurança de TI e TO, bem como provedores de segurança externos, é crucial para garantir total visibilidade e proteção em todo o ecossistema.