A importância da segurança da tecnologia operacional (TO) no mundo cada vez mais conectado e automatizado de hoje é fundamental. À medida que os sistemas de controle industrial (ICS) e outros sistemas de TO se tornam mais interligados com as redes corporativas e a internet, sua conectividade expõe vulnerabilidades que podem ser exploradas por ameaças cibernéticas. As possíveis consequências desses ataques cibernéticos não são apenas financeiras, mas também podem trazer grandes danos a infraestruturas críticas e até mesmo causar ferimentos ou morte.

Em 2023, impressionantes 70% das organizações industriais (link externo ao site ibm.com) sofreram um ataque cibernético, o que ressalta a necessidade de soluções robustas de cibersegurança. Com o custo médio de cada violação de dados nessas organizações em US$ 4,77 milhões, fica claro que as empresas devem priorizar a segurança de TO para proteger suas operações e resultados, mitigando os riscos de segurança.

A IBM se destaca no mercado de segurança de TO por oferecer serviços completos para a segurança da tecnologia operacional. Nossa equipe de especialistas entende as necessidades exclusivas dos ambientes de TO e pode fornecer soluções personalizadas para lidar com esses desafios. Estabelecemos parcerias com empresas líderes em tecnologia, como Claroty, Nozomi Networks, Palo Alto, TDi Technologies e Microsoft, para oferecer as melhores soluções de segurança da categoria.

Nossos serviços abrangem tudo, desde a detecção de ameaças e inteligência até a resposta a incidentes e gerenciamento de riscos. Ajudamos as empresas a proteger suas redes de TO, gerenciar sua superfície de ataque e manter uma sólida postura de segurança. Além disso, fornecemos monitoramento em tempo real, segmentação de rede, proteção de endpoints e controle de acesso remoto para aumentar ainda mais a segurança.

Também entendemos a importância do gerenciamento do ciclo de vida na manutenção da segurança de TO. Ao atualizar e aplicar patches regularmente nos sistemas, ajudamos as empresas a se anteciparem em relação a ameaças futuras. Além disso, nossos serviços de descoberta de ativos garantem que todos os dispositivos de TO sejam levados em conta e protegidos.

Nossa abordagem proativa em relação à segurança de TO ajuda as empresas a mitigar os riscos cibernéticos e proteger sua tecnologia operacional. Com os serviços de segurança de TO da IBM, as empresas podem avançar com confiança em sua jornada de transformação digital, sabendo que sua infraestrutura e seus processos industriais críticos estão seguros.

As operações de segurança da IBM também se estendem ao gerenciamento dos riscos associados à convergência de TO, garantindo fluxos de trabalho tranquilos e minimizando o downtime. Nossas estratégias de gerenciamento de vulnerabilidades incluem a implementação de firewalls e modelos zero trust, componentes essenciais de uma cibersegurança robusta de TO. Também oferecemos medidas de segurança de rede, como segmentação da rede de TI, que, juntamente com nossas soluções de segurança de TO, contribuem para uma defesa resiliente contra ameaças cibernéticas.