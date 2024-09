No que diz respeito à eletricidade, é importante ter capacidade suficiente para realizar o trabalho necessário sem desperdiçá-la quando não estiver sendo usada. Use a nuvem híbrida e a IA para aperfeiçoar as operações, economizar energia e aumentar o desempenho, tornando a sustentabilidade um verdadeiro motivador de negócios, além de proporcionar retorno sobre o seu investimento.

Os servidores IBM LinuxONE Rockhopper 4 podem reduzir o consumo de energia em 75% e o espaço em 67% (em relação às mesmas cargas de trabalho em servidores x86 com condições e localização semelhantes). 3 Com data centers com eficiência energética, cargas de trabalho consolidadas e melhor infraestrutura, é possível economizar dinheiro e reduzir a pegada de carbono.

Automatize seu uso de energia: com o IBM Turbonomic, automatize seu uso de energia para melhorar a eficiência energética. Meça, analise e gerencie recursos com inteligência para garantir que as aplicações consumam sempre somente o que precisam.

Simplifique o gerenciamento de dados: tenha desempenho e eficiência líderes de mercado com a família unificada de plataformas de IBM Storage FlashSystem, que possibilita a simplificação da administração e da complexidade operacional em ambientes locais, na nuvem híbrida e conteinerizados.