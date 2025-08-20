O que é SDN (software defined network)?

Atualmente, as empresas buscam a SDN para trazer os benefícios da nuvem para a implementação e o gerenciamento de rede.

Com a virtualização da rede, as organizações podem abrir as portas para uma maior eficiência por meio de novas ferramentas e tecnologia, como software como serviço (SaaS), infraestrutura como serviço (IaaS) e outros serviços de computação em nuvem, além de integrar via APIs com sua rede definida por software.

A SDN também aumenta a visibilidade e a flexibilidade.

Em um ambiente tradicional, um roteador ou switch, seja na nuvem ou fisicamente no data center, só tem conhecimento do status dos dispositivos de rede próximos a ele. A SDN centraliza essas informações para que as organizações possam visualizar e controlar toda a rede e os dispositivos. As organizações também podem segmentar diferentes redes virtuais em uma única rede física ou conectar diferentes redes físicas para criar uma única rede virtual, oferecendo um alto grau de flexibilidade.

Simplificando, as empresas estão usando SDN porque é uma maneira eficiente de controlar o tráfego e escalar conforme necessário.