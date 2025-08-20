O que é SDN (software defined network)?

SDN (rede definida por software) é uma abordagem de rede que usa controladores de software para definir a distribuição de dados em uma rede, e melhorar o desemprenho e o monitoramento.
Uma rede SDN muda o comportamento de uma rede tradicional, a qual é controlada diretamente pelo hardware. Por meio de software (como uma API), o SDN cria e opera uma série de redes de sobreposição virtual que funcionam com uma rede física subjacente.
As SDNs oferecem o potencial de fornecer ambientes de aplicação como código e minimizar o tempo necessário para gerenciar a rede.
Atualmente, as empresas buscam a SDN para trazer os benefícios da nuvem para a implementação e o gerenciamento de rede.
Com a virtualização da rede, as organizações podem abrir as portas para uma maior eficiência por meio de novas ferramentas e tecnologia, como software como serviço (SaaS), infraestrutura como serviço (IaaS) e outros serviços de computação em nuvem, além de integrar via APIs com sua rede definida por software.
A SDN também aumenta a visibilidade e a flexibilidade.
Em um ambiente tradicional, um roteador ou switch, seja na nuvem ou fisicamente no data center, só tem conhecimento do status dos dispositivos de rede próximos a ele. A SDN centraliza essas informações para que as organizações possam visualizar e controlar toda a rede e os dispositivos. As organizações também podem segmentar diferentes redes virtuais em uma única rede física ou conectar diferentes redes físicas para criar uma única rede virtual, oferecendo um alto grau de flexibilidade.
Simplificando, as empresas estão usando SDN porque é uma maneira eficiente de controlar o tráfego e escalar conforme necessário.
Para entender melhor como a SDN funciona, ela ajuda a definir os componentes básicos que criam o ecossistema de rede.
Os componentes usados para criar uma rede definida por software podem ou não estar localizados na mesma área física. Isso inclui:
Ao combinar esses componentes, as organizações alcançam uma maneira mais simples e centralizada de gerenciar redes.
A SDN elimina as funções de roteamento e encaminhamento de pacotes, conhecidas como plano de controle, plano de dados ou infraestrutura subjacente. Em seguida, a SDN implementa controladores, considerados o cérebro da rede SDN, e os coloca acima do hardware de rede na nuvem ou no local. Isso permite que as equipes usem o gerenciamento baseado em políticas – um tipo de automação – para gerenciar o controle de rede diretamente.
Os controladores SDN informam aos comutadores para onde enviar pacotes.
Em alguns casos, os comutadores virtuais incorporados ao software ou ao hardware substituirão os comutadores físicos. Isso faz com que suas funções sejam consolidadas em um único comutador inteligente que pode verificar pacotes de dados e seus destinos de virtual machine para garantir que não haja problemas antes de migrar os pacotes.
O termo "rede virtual" às vezes é usado erroneamente como sinônimo de SDN. Esses dois conceitos são nitidamente diferentes, mas funcionam bem juntos.
A virtualização de funções de rede (NFV) segmenta uma ou várias redes lógicas ou virtuais em uma única rede física. A NFV também pode conectar dispositivos em redes diferentes para criar uma única rede virtual, muitas vezes incluindo virtual machines.
A SDN funciona bem com a NFV. Ela auxilia a NFV, refinando o processo de controle do roteamento de pacotes de dados por meio de um servidor centralizado, melhorando a visibilidade e o controle.
Existem quatro tipos principais de rede definida por software (SDN):
A arquitetura de SDN vem com muitas vantagens, em grande parte devido à centralização do controle e do gerenciamento de rede. Alguns dos benefícios incluem:
As soluções de SDN vêm com benefícios significativos, mas podem representar um risco se não forem implementadas corretamente.
O controlador é fundamental para manter uma rede segura. Ele é centralizado e, portanto, um ponto único potencial de falha. Essa vulnerabilidade potencial pode ser mitigada por meio da implementação da redundância do controlador na rede com failover automático. Pode ser caro, mas não é diferente de criar redundância em outras áreas da rede para garantir a continuidade dos negócios.
Provedores de serviços e organizações podem se beneficiar de uma rede de área ampla definida por software ou SD-WAN.
Uma WAN (rede de área ampla) tradicional é usada para conectar usuários a aplicações hospedadas nos servidores de uma organização em um data center. Normalmente, circuitos de comutação de rótulo multiprotocol (MPLS) são usados para rotear o tráfego ao longo do caminho mais curto, garantindo confiabilidade.
Como alternativa, uma SD-WAN é configurada de maneira programática e oferece uma função de gerenciamento centralizado para qualquer topologia de rede híbrida, local ou em nuvem em uma rede de área ampla. A SD-WAN pode lidar não apenas com grandes quantidades de tráfego, mas também com vários tipos de conectividade, incluindo SDN, redes privadas virtuais, MPLS e outros.
Projetado para redes modernas, o IBM SevOne Network Performance Management (NPM) ajuda você a identificar, solucionar e prevenir problemas de desempenho de rede precocemente, com análises alimentadas por aprendizado de máquina. Com insights acionáveis em tempo real, ajuda a monitorar de forma proativa redes de vários fornecedores em empresas, comunicações e provedores de serviços gerenciados.