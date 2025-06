O que é resiliência de dados?

É um conceito de crescente relevância porque as organizações estão enfrentando cada vez mais ameaças cibernéticas. Essas ameaças estão se tornando cada vez mais sofisticadas à medida que os criminosos buscam mais maneiras de perturbar as organizações e/ou manter seus dados reféns por meio de ataques sofisticados de ransomware. Os ataques cibernéticos continuam aumentando à medida que criminosos com experiência em tecnologia descobrem novas maneiras de impedir as defesas de cibersegurança existentes.

A atividade criminosa não é a única ameaça ativa à segurança dos dados. Embora muito da computação moderna seja conduzida ou armazenada na nuvem, a integridade dos dados pode ser afetada quando os servidores de dados físicos estão sujeitos a perigo de desastres naturais (como inundações), bem como de falhas de energia que tais desastres normalmente desencadeiam. Dados críticos podem até ser prejudicados por erros humanos — por meio de simples exclusão de arquivos ou más práticas de gerenciamento de dados.

No entanto, independentemente de como os dados possam ser roubados, perdidos ou danificados, uma organização deve estar preparada para adotar uma estratégia adequada de resposta a incidentes em todos os momentos. Essa estratégia deve contemplar:

Tentativa de recuperação de dados de material perdido.

Forneça uma defesa mais forte para o armazenamento de dados.

Adote medidas adequadas de proteção de dados.

Restabeleça a disponibilidade adequada dos dados.

Claramente, o melhor momento para criar essa estratégia é antes que ela seja necessária.