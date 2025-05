O que é NVMe?

Até o surgimento dos SSDs e do armazenamento flash, o SATA era usado em todos os sistemas de armazenamento baseados em HDD. No entanto, com o aumento de aplicações móveis, videogames e novas tecnologias como IA, as limitações do SATA tornaram-se evidentes, principalmente sua baixa velocidade e largura de banda, que começaram a prejudicar a transferência de grandes volumes de dados.

O NVMe foi desenvolvido como uma opção superior de armazenamento/transferência de dados em comparação ao SATA para SSDs, em ambientes onde grandes transferências de dados eram necessárias sem desacelerar os tempos de processamento. O NVMe permite que os SSDs se conectem diretamente à CPU usando o barramento PCIe e um adaptador M.2 ou U.2 — da mesma forma que ocorre com um drive SATA. O NVMe possibilita que os SSDs se conectem diretamente à CPU, leiam e gravem grandes volumes de dados com rapidez.

Para alcançar um desempenho mais elevado, o NVMe define uma interface de registro, um conjunto de comandos e um conjunto de recursos para SSDs baseados em PCIe. Uma vez conectado através do barramento PCIe, o protocolo NVMe facilita uma latência mais baixa e ajuda a otimizar as operações de input/output por segundo (IOPS).

Os drivers NVMe oferecem suporte a vários tipos de sistemas operacionais (OS), incluindo Windows, Linux e MacOS. Além disso, o protocolo NVMe é compatível com todos os tipos de NVM, incluindo SSDs habilitados com memória flash NAND. Por fim, o NVMe utiliza filas de comando paralelas e um "polling loop" em vez do driver de dispositivo baseado em "interrupção" de seus predecessores, reduzindo a latência e a sobrecarga do sistema, além de ajudar a evitar gargalos na CPU — como quando uma placa de vídeo opera mais rápido que a CPU subjacente.

Fatores de forma de SSDs NVMe

Outro diferencial importante das especificações NVMe é seu fator de forma (form factor), ou seja, como o tamanho, a configuração e o design físico impactam sua compatibilidade com outros dispositivos. Recentemente, a Storage Networking Industry Association (SNIA) criou o Enterprise and Datacenter Standard Form Factor (EDSFF) para estabelecer um padrão de mercado para a tecnologia de SSDs.

O fator de forma padrão acordado para SSDs foi de 2,5 polegadas, o que se encaixa facilmente no compartimento de discos da maioria dos notebooks e desktops, tornando os NVMe SSDs altamente compatíveis com a tecnologia existente. Como o drive de 2,5 polegadas é amplamente usado em ambientes computacionais comerciais e de consumo, substituir um HDD por um SSD NVMe é simples para quem deseja melhorar o desempenho do sistema.

Unidades m.2 NVMe

Os SSDs M.2 são outro fator de forma físico ou conector utilizado em SSDs. Embora o termo seja frequentemente usado de forma intercambiável com NVMe, eles são tecnologias de armazenamento diferentes. Enquanto os SSDs NVMe se conectam a um slot PCIe na placa-mãe, oferecendo taxas de transferência de dados muito superiores às de seus concorrentes, os drives M.2 são um fator de forma físico, ou conector, que possibilita armazenamento de alto desempenho em dispositivos pequenos e com restrição de energia, como notebooks ultrafinos e tablets.

NVMe e memória dinâmica de acesso aleatório

Memória dinâmica de acesso aleatório (DRAM) é um tipo amplamente utilizado de memória RAM em computadores pessoais (PCs), servidores e estações de trabalho. Os SSDs NVMe estão disponíveis nas versões com DRAM e sem DRAM. Os SSDs NVMe com DRAM são mais caros e rápidos que os modelos sem DRAM, sendo melhores para aplicações gráficas intensivas, como softwares de edição de fotos ou vídeos. Já os NVMes sem DRAM são mais acessíveis e lentos, mas ainda assim muito mais rápidos do que HDDs ou SSDs SATA, tornando-se boas opções para usuários que não necessitam de tanta velocidade ou desempenho.