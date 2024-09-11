O que é firmware?

O firmware é usado em uma ampla variedade de dispositivos críticos para a transformação digital e, portanto, tem muitas aplicações úteis para a empresa moderna. Alguns dos usos comerciais mais comuns do firmware incluem:

Computadores pessoais

Os computadores pessoais (PCs) dependem do firmware para reter dados críticos enquanto estão desligados, bem como das especificações do BIOS e das Unified Extensible Firmware Interfaces (UEFI) para a interface de software entre um sistema operacional e um firmware. Normalmente, essas funcionalidades vêm incorporadas em um chip de memória na placa de sistema do computador. Além disso, componentes populares de PCs, como placas de vídeo e placas de vídeo, também dependem de firmware para funcionar.

Unidades USB, unidades de disco rígido externas, unidades flash e outros dispositivos portáteis de armazenamento de dados requerem firmware para funcionar. O firmware é integrado aos chips de memória flash dos quais muitos dispositivos modernos de armazenamento de dados dependem e pode ser atualizado facilmente, ao contrário do firmware contido em ROM ou EPROM.

Os smartphones dependem muito de firmware para funcionar. O firmware não apenas ajuda a garantir que um smartphone seja inicializado depois de um tempo sem uso, mas também ajuda a garantir que os componentes críticos possam interagir uns com os outros da maneira como foram projetados. Por fim, em um smartphone, correções de bugs, recursos de segurança e novas funcionalidades dependem de atualizações regulares de firmware baixadas da internet para funcionar corretamente.

Muitos carros projetados nos últimos dez anos contêm computadores que dependem de firmware para realizar tarefas críticas. Diferentes tipos de firmware são usados em vários sistemas automotivos, incluindo unidades de controle do motor (ECUs) que otimizam o desempenho do motor e a eficiência de combustível, e os sistemas cada vez mais complexos de informação e entretenimento (infoentretenimento) que auxiliam na navegação e nas câmeras conectadas a muitos carros.

A Internet das coisas (IoT) é uma rede que conecta dispositivos inteligentes e permite a coleta e o compartilhamento de dados entre eles e com a nuvem através da internet. Esses dispositivos possuem sensores, processadores, softwares e conexão de rede e outras tecnologias que possibilitam essa conectividade. O firmware é essencial para muitos casos de uso da tecnologia de IoT, como eletrodomésticos inteligentes, carros sem motorista, cidades e fábricas mais inteligentes e muitos outros. Em um dispositivo IoT, como um sensor que transmite dados pela Internet, o firmware contém instruções críticas armazenadas permanentemente no hardware que permitem ao dispositivo ligar e desligar, coletar, analisar e transmitir dados e mais.