O que é memória flash?

Semelhante à sua contraparte NAND, o nome da memória flash NOR é uma combinação de duas palavras: “NOT” e “OR”, uma referência ao tipo de porta lógica que controla o circuito interno da célula NOR.

Na memória flash NOR, as células de memória são conectadas em paralelo às linhas de bits. Isso permite que sejam lidas e programadas individualmente. Uma extremidade de cada célula de memória é conectada à terra, e a outra a uma linha de bits.

As principais vantagens da NOR são sua velocidade de leitura, um alto número de reescritas possíveis e sua capacidade de acomodar dados de acesso aleatório. Isso torna as portas NOR perfeitas para uso em sistemas municipais de semáforos, automação industrial, sistemas de alarme, design de circuitos digitais e dispositivos eletrônicos. Outra vantagem importante da flash NOR é o fato de que os dispositivos NOR podem lidar com o armazenamento de dados e a execução de código com um único dispositivo ao usar a flash NOR.

Em termos de suas desvantagens, a memória flash NOR emprega um tamanho de célula maior. Isso resulta em velocidades de gravação e eliminação mais lentas do que a memória flash NAND.

Continue lendo para saber mais sobre as diferenças entre os dois tipos de memória flash.