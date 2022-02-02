As unidades de estado sólido funcionam utilizando circuitos eletrônicos para armazenar e recuperar dados. Os dados são armazenados em "blocos" e esses blocos só podem ser armazenados totalmente uma vez. Para manter os dados sequenciais juntos e os tempos de resposta baixos, o bloco deve ser completamente apagado e reescrito em um bloco diferente. Infelizmente, os blocos não são duráveis e são danificados no processo de apagamento. A escrita/apagamento é o que causa o desgaste em um SSD e é por isso que a maioria dos SSDs vem com tecnologia integrada de "nivelamento de desgaste", que distribui o desgaste de maneira uniforme o e estende a vida útil do dispositivo.

Alguns dos circuitos eletrônicos em um SSD são memórias flash NAND (porta lógica “Not AND”) que consistem em transistores NAND não voláteis. Transistores NAND não voláteis armazenam dados como uma carga em semicondutores em chips de memória de silício dispostos em matriz e, às vezes, empilhados em placas de circuito. As pilhas são chamadas de 3D NAND e apresentam capacidades de armazenamento muito maiores porque as células de memória são empilhadas umas sobre as outras. Células de nível único (SLC) são a variedade mais cara — mas mais durável — da tecnologia SSD. Dessa forma, a inclusão de um bit adicional de espaço de armazenamento por célula reduz custos e cada bit adicional armazenado é denotado de forma diferente. Finalmente, começando com células multinível (MLC), células de nível triplo (TLC) e células de nível quádruplo (QLC).

Os controladores gerenciam todas as células de memória flash, informando qual memória deve acessar ou manipular. Além disso, são responsáveis pela distribuição uniforme dos dados e pelo manuseio da coleta de lixo.

O objetivo das práticas comuns dependentes de fatores de formato é fazer com que os SSDs armazenem em cache os dados solicitados com tempos de resposta melhores, semelhantes aos módulos de RAM. O tempo de resposta mais rápido é mais vantajoso em comparação ao cache de solicitações frequentes em HDDs, que de outra forma teriam tempos de resposta baixos.