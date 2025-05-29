O que é um semicondutor?

Substâncias que conduzem eletricidade são conhecidas como condutoras, enquanto substâncias que não o fazem são conhecidas como isolantes. Os semicondutores têm propriedades únicas que se aplicam a ambos, o que significa que, sob certas condições, eles podem conduzir eletricidade e, em outras, podem resistir a ela. Essa classificação única torna os semicondutores ideais para tecnologias como chips de computador, chips de inteligência artificial (IA) e dispositivos da Internet das coisas (IOT) que dependem da condução de uma grande quantidade de energia através de uma pequena área.

Na maioria das tecnologias modernas, os semicondutores agem como pequenos comutadores elétricos, desligando e ligando repetidamente para permitir o fluxo de eletricidade. A condutividade de um semicondutor (a facilidade ou dificuldade com que uma corrente elétrica flui através dele) varia, dependendo da corrente e da tensão.

Os semicondutores são amplamente usados em muitos setores, incluindo computadores pessoais (PCs), eletrônicos domésticos, automotivos, manufatura industrial e muito mais. De acordo com um relatório recente da Semiconductor Industry Association (SIA), as vendas de semicondutores aumentaram de US$ 139 bilhões em 2001 para US$ 526 bilhões em 2023. Esse crescimento representa uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 6%.1

A rápida taxa de inovação da indústria de semicondutores pode ser em grande parte atribuída à Lei de Moore, a regra de que a velocidade e a capacidade dos computadores dobram a cada dois anos. No setor de semicondutores, a Lei de Moore se aplica ao número de transistores que um microchip deve conter para acompanhar as crescentes demandas dos dispositivos de computação. Os principais fabricantes buscam continuamente maneiras de dobrar o número de transistores a cada dois anos, garantindo avanços na tecnologia de semicondutores.