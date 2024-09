Reconhecendo a necessidade de uma solução de descoberta de processos, a empresa analisou várias opções. De acordo com o proprietário do processo de aquisição, a empresa acabou escolhendo a solução IBM® Process Mining com base na força da tecnologia digital gêmea de uma organização (DTO) na qual ela se baseia. “O que fez a oferta da IBM Process Mining realmente se destacar foi a flexibilidade e a granularidade de sua estrutura dinâmica de modelagem de processos”, explica ela. “Como a estrutura da IBM tem o gêmeo digital de uma organização em sua essência, ela fornece uma visão mais aprofundada e baseada em dados de nossos fluxos de trabalho operacionais. E isso o torna uma ferramenta poderosa para acelerar a automação.”

Eis o motivo: O atributo definidor do DTO — a capacidade de espelhar com precisão os processos por meio da análise de fluxos de dados — não é valioso apenas para encontrar falhas de processo, como a compra de maverick. Ele também oferece um mecanismo de simulação "what if" (e se) impulsionado por IA que permite aos especialistas em processos visualizar como melhorias específicas, incluindo automação, afetarão métricas como custo, produtividade e tempo de ciclo do processo.

Por esse motivo, diz o proprietário do processo, a solução IBM Process Mining representa uma ferramenta de planejamento de automação inestimável. "A decisão de investir em automação de processos é, em última análise, sobre o valor comercial previsto. Mas o mais difícil é equilibrar os investimentos em recursos finitos de forma a maximizar o retorno e, ao mesmo tempo, minimizar o risco, que é a essência da elaboração de um caso de negócios", explica ela. "É aí que a capacidade de simular esses resultados destaca o IBM Process Mining."

O IBM Process Mining está incluído como um recurso fundamental em todos os IBM Cloud Paks for Automation, incluindo o IBM Cloud Pak® for Business Automation.