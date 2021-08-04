Os fabricantes estão integrando novas tecnologias — incluindo Internet das coisas (IoT), computação em nuvem, análise de dados, inteligência artificial e aprendizado de máquina — em suas instalações de produção e em toda a cadeia operacional.

As fábricas inteligentes são equipadas com sensores avançados, software integrado e robótica, que coletam e analisam dados e permitem uma melhor tomada de decisões. Um valor ainda maior é criado quando os dados das operações de produção são combinados com dados operacionais de ERP, cadeia de suprimentos, atendimento ao cliente e outros sistemas empresariais para criar níveis totalmente novos de visibilidade e insights a partir de informações isoladas anteriormente.

Essas tecnologias digitais proporcionam maior automação, manutenção preditiva, auto-otimização de melhorias de processos e, acima de tudo, um novo nível de eficiência e capacidade de resposta ao cliente que antes não era possível.

Um estudo do IBM Institute for Business Value revelou que a manufatura inteligente pode facilitar a melhoria na detecção de defeitos de produção em até 50% e o aumento de rendimento em 20%.

Desenvolver fábricas inteligentes representa uma oportunidade extraordinária para que o setor manufatureiro entre na quarta revolução industrial. Analisar grandes volumes de big data coletados por sensores no chão de fábrica garante visibilidade em tempo real dos ativos de produção e pode fornecer ferramentas para a manutenção preditiva, minimizando o downtime dos equipamentos.

O uso de dispositivos de IoT de alta tecnologia em fábricas inteligentes leva a maior produtividade e qualidade aprimorada. Substituir modelos de inspeção manual por análises visuais impulsionadas por IA reduz erros de manufatura e economiza dinheiro e tempo. Com um investimento mínimo, a equipe de controle de qualidade pode configurar um smartphone conectado à nuvem para monitorar os processos de fabricação de qualquer lugar. Ao aplicar algoritmos de aprendizado de máquina, os fabricantes podem detectar erros imediatamente, em vez de nos estágios posteriores, quando os reparos são mais caros.

Os conceitos e tecnologias do Industry 4.0 podem ser aplicados em todos os tipos de empresas industriais, incluindo fabricação discreta e de processos, bem como petróleo e gás, mineração e outros segmentos industriais.

