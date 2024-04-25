Recentes avanços tecnológicos no armazenamento de dados levaram empresas e consumidores a migrar das unidades de disco rígido (HDDs) tradicionais em direção à tecnologia de unidade de estado sólido (SSD) mais rápida e de menor latência. Neste post, veremos essa nova tecnologia, bem como o protocolo mais rápido e popular disponível para conectá-la à placa-mãe de um computador — a memória expressa não volátil (NVMe).

Embora os termos SSD e NVMe sejam frequentemente usados para descrever dois tipos diferentes de unidades, eles são tecnologias de armazenamento de dados diferentes que podem ser usadas para se complementar. Os SSDs são um tipo de armazenamento baseado em semicondutores usado com armazenamento flash, e NVMe é um protocolo para transferência de dados com sobrecarga de sistema reduzida por operações de entrada/saída por segundo (I/O ou IOPS) que é usado em SSDs com memória flash.

As diferenças entre as tecnologias NVMe e a SSD são sutis e podem ser confusas. Embora todo dispositivo NVMe também seja uma unidade SSD, nem todos os SSDs são unidades NVMe. De acordo com um relatório de 2023 da International Data Corporation (IDC), a NVMe foi projetada para acelerar a transferência de dados para sistemas conectados por meio de um PCI expresso, um barramento de expansão serial padrão para conectar um computador a um ou mais dispositivos periféricos. No entanto, nem todos os SSDs usam a tecnologia PCIe; alguns usam as interfaces SATA e SAS mais antigas, projetadas para HDDs, tornando-as compatíveis com dispositivos mais antigos.