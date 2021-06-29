O que é um mainframe?

Publicado em: 1 de março de 2024
Colaboradores: Stephanie Susnjara, Ian Smalley
Mainframes são servidores de dados projetados para processar até um trilhão de transações na web por dia, oferecendo os mais altos níveis de segurança e confiabilidade.
Em sua essência, mainframes são computadores de alto desempenho com grandes quantidades de memória e processadores de dados que processam bilhões de cálculos e transações simples em tempo real. Um computador mainframe é crítico para bancos de dados comerciais, servidores de transações e aplicações que exigem alta resiliência, segurança e agilidade.
Desde o advento da internet e o surgimento da computação em nuvem, algumas pessoas podem pensar no mainframe como um dinossauro tecnológico. Pelo contrário, o mainframe evoluiu para acompanhar outras tecnologias e continua a desempenhar um papel vital na infraestrutura de TI.
Em um recente relatório da IBM, 45 dos 50 principais bancos, quatro das cinco principais companhias aéreas, sete das 10 principais varejistas globais e 67 das empresas da Fortune 100 aproveitam o mainframe como sua plataforma principal. Além disso, um estudo do IBM Institute of Business Value (IBV) (PDF) mostrou que mainframes lidam com quase 70% das cargas de trabalho de TI de produção do mundo, e 70% dos executivos entrevistados acreditam que aplicações baseadas em mainframe são fundamentais para sua estratégia de negócios.
O termo mainframe inicialmente se referia ao grande gabinete ou "estrutura principal" que continha a unidade central de processamento (CPU) dos primeiros sistemas de computador. O mainframe servia como um repositório central de dados, ou "hub", que conecta estações de trabalho ou terminais no centro de processamento de dados de uma organização. Um ambiente de computação centralizado deu lugar a um ambiente de computação mais distribuído à medida que os mainframes se tornaram menores e ganharam mais poder de processamento para serem mais flexíveis e polivalentes. Os mainframes atuais processam e armazenam grandes quantidades de dados e são chamados de servidores corporativos (ou servidores de dados).
Obtenha uma visão geral de como a IBM pode ajudá-lo a modernizar aplicações mais rapidamente, com menor custo e menos risco, com IBM zSystems e soluções de nuvem pública.
Os primeiros sistemas de mainframe preenchiam estruturas metálicas do tamanho de salas que podiam ocupar entre 270 e 930 metros quadrados. Essas máquinas enormes exigiam grandes quantidades de energia elétrica, ar condicionado e resmas de dispositivos de entrada/saída (E/S). Os mainframes de hoje são menores do que as primeiras máquinas "Big Iron" e têm mais ou menos o tamanho de uma geladeira grande. Os modelos mais recentes (por exemplo, o sistema de estrutura única IBM z16 com um rack padrão de 19") são desenvolvidos para se integrar facilmente a outras infraestruturas e sistemas de TI em um moderno data center, seja em um data center no local em um localização física da empresa ou em um data center na nuvem.
Projetado em 1937, o Harvard Mark I, ou IBM Automatic Sequence Controlled Calculator (link externo a ibm.com), detém a distinção de ser o primeiro computador mainframe. O US Navy Bureau of Ships usou essa máquina durante a última parte da Segunda Guerra Mundial para fins militares para resolver rapidamente problemas de matemática.
Em 1951, a Eckert-Mauchly Computer Corporation (EMCC) começou a construir o primeiro mainframe comercial, o UNIVAC (link externo a ibm.com). Logo depois, em 1953, a IBM lançou seu primeiro mainframe projetado para uso comercial — o IBM Model 701 Electronic Data Processing Machine. O primeiro computador eletrônico da empresa, o 701, era cerca de 25 a 50 vezes mais rápido do que seus antecessores, com rápidos avanços em termos de poder de computação, capacidade de memória e tamanho menor.
Outros fabricantes americanos de computadores comerciais de grande escala durante a década de 1950 incluíam Burroughs, Datamatic, GE, RCA e Philco.
O primeiro mainframe moderno, o IBM System/360, chegou ao mercado em 1964. Em dois anos, o System/360 dominou o mercado de computadores mainframe como o padrão do setor. Antes dessa máquina, o software tinha que ser escrito sob medida para cada nova máquina e não havia empresas de software comercial. O System/360 separava o software do hardware e, pela primeira vez, o software escrito para uma máquina podia ser executado em qualquer outra máquina da linha.
Enquanto muitos associam a virtualização à computação em nuvem, a tecnologia de virtualização comercial começou no mainframe como uma forma de dividir logicamente os recursos do sistema a serem compartilhados entre um grande grupo de usuários. Antes da virtualização, os profissionais de TI de mainframe usavam perfuradores de cartões, tarefas em lote e um único sistema operacional para realizar operações de TI. Em 1964, a IBM lançou o CP/CMS. Esse sistema operacional leve de usuário único continha o primeiro hipervisor que criava Virtual Machines (VMs), que virtualizavam o hardware subjacente, aumentando a eficiência e reduzindo os custos.
Lançado em 1970, o IBM System/370 marcou a primeira saída da IBM da tecnologia de núcleo magnético de ferrite de ferro para chips de memória de silício para armazenar dados e instruções, pois eles produziam velocidades operacionais mais rápidas e exigiam muito menos espaço. Seis meses após o lançamento do System/370, a frase “Vale do Silício” apareceu pela primeira vez impressa em uma edição da Electronic News.
Outros fabricantes importantes no mercado de mainframes durante as décadas de 1970 e 1980 incluem Fujitsu, Hewlett-Packard, Hitachi, Honeywell, RCA, Siemens e Sperry Univac. Durante esse período, o setor de mainframes continuou a avançar com máquinas menores, melhorias no desempenho de E/S, memória mais significativa e vários processadores, permitindo que sua funcionalidade e capacidade aumentassem.
Na década de 1990, à medida que o uso do computador pessoal e outras tecnologias se acelerava, alguns analistas previam o fim do mainframe. Em 1991, o analista da InfoWorld, Stewart Alsop, disse: "Prevejo que o último mainframe será desconectado em 15 de março de 1996".
No entanto, o uso de mainframes sobrevive como uma infraestrutura fundamental de TI em todos os setores. Em abril de 2022, a IBM apresentou a última geração do IBM zSeries, o z16,, com o processador IBM Telum com aceleradores integrados no chip, os primeiros do setor, para prever e automatizar com IA em velocidade e escala sem precedentes (e com latência extremamente baixa).
Os primeiros mainframes, como o S/360, tinham um único processador ou unidade de processamento central (CPU), enquanto os mainframes de hoje têm um complexo de processadores centrais (CPC), que consiste em processadores especializados projetados para fins específicos.
O mainframe moderno contém cartões de rede, criptografia, armazenamento e compressão, com seus próprios processadores e memória. Ele também abriga processadores de assistência ao sistema (SAP), que aceleram a transferência de dados entre o sistema operacional e a E/S (dispositivos de entrada/saída) e processadores para executar Linux, Java e outras cargas de trabalho. Essa configuração possibilita que o mainframe forneça o pico de utilização de forma contínua e, ao mesmo tempo, lide com altos volumes de rendimento.
O grande número de processadores na tecnologia de mainframe oferece suporte a empresas em todos os setores (por exemplo, agências governamentais, empresas de serviços públicos, instituições financeiras, organizações de saúde) que dependem do processamento de transações em grande escala para lidar com cargas de trabalho de dados maciças, transações financeiras de alto volume e muito mais. As soluções de mainframe atuais também são projetadas para compatibilidade com a computação em nuvem, gerenciamento de dados, big data e análise de dados, inteligência artificial (IA) e computação quântica, com extensões e camadas de integração que se integram aos sistemas principais.
O valor de longa data associado aos mainframes está centrado na confiabilidade, disponibilidade e facilidade de manutenção (RAS).
O hardware do mainframe tem ampla autoverificação e recuperação implementadas.
O sistema pode se recuperar de um componente com falha sem impactar o restante do sistema. Os mainframes atuais oferecem alta disponibilidade contínua e rápida recuperação de desastres para proteção contra downtime.
O mainframe pode determinar por que ocorreu uma falha. Esse recurso possibilita a substituição de elementos de hardware e software enquanto afeta o mínimo possível o sistema operacional.
Os computadores mainframe modernos também oferecem os seguintes benefícios exclusivos.
Execute sistemas operacionais padrão, como Linux, sistemas operacionais especializados e software que utiliza recursos de hardware exclusivos.
Compatibilidade com transações simultâneas maciças, processamento de dados e rendimento (E/S) com capacidade integrada sob demanda e memória compartilhada integrada para comunicação direta com aplicações.
Ofereça os mais altos níveis de segurança com cartões criptográficos integrados e software inovador que utiliza soluções de inteligência artificial e aprendizado de máquina (ML) para ajudar a detectar ataques cibernéticos ou fraudes. Por exemplo, os mainframes modernos podem executar até um trilhão de transações seguras na web diariamente e gerenciar a privacidade por política.
Ofereça resiliência por meio de várias camadas de redundância para cada componente (por exemplo, fontes de alimentação, resfriamento, baterias de backup, CPUs, componentes de E/S, módulos de criptografia) e testes de condições climáticas extremas.
Um mainframe atua como um servidor para armazenar e processar dados em altas velocidades e pode executar milhões de instruções simultaneamente. Por outro lado, os supercomputadores são muito mais rápidos, capazes de executar bilhões de operações de ponto flutuante em um segundo. Os supercomputadores podem realizar tarefas baseadas no uso maciço e intenso de cálculos em previsão do tempo, pesquisa climática, modelagem molecular, simulações físicas e muito mais.
As organizações de hoje adotam arquiteturas distribuídas e de nuvem que apoiam a inovação digital para criar uma vantagem competitiva. Os ambientes baseados em nuvem não substituem os mainframes.
Em vez disso, os dois sistemas se fundiram para formar uma estratégia holística de transformação digital . Para isso, modernizar aplicações baseadas em mainframe tornou-se uma parte essencial da abordagem atual de nuvem híbrida corporativa, que combina e unifica ambientes no local, de nuvem pública, nuvem privada e edge para criar uma infraestrutura de TI única e flexível.
Ao integrar e estender os recursos de mainframe em um ambiente de nuvem híbrida, as empresas podem escolher o melhor ambiente para suas cargas de trabalho (seja na nuvem ou no local) para maximizar as inovações, os avanços técnicos, a segurança e a resiliência de cada plataforma. Por exemplo, uma companhia aérea pode criar uma aplicação para os clientes gerenciarem suas informações de viagem, como informações de reserva baseadas em nuvem. O serviço também pode acessar dados mantidos em mainframes, como alterações nos horários de chegada e partida de voos. Esse serviço não substitui nem melhora os recursos de mainframe existentes. Em vez disso, possibilita que o cliente utilize o melhor dos dois mundos: dados armazenados na nuvem e no local.
A modernização de aplicações—o processo de transformar aplicações legadas monolíticas em aplicações em nuvem construídas com base na arquitetura de microsserviços — começa com a avaliação das aplicações, dados e infraestrutura legados atuais e com a aplicação da estratégia de modernização correta para alcançar o resultado desejado. Embora seja possível fazer o lift and shift de aplicações, reestruturar a aplicação para aproveitar as tecnologias nativas da nuvem (por exemplo, contêineres e Kubernetes) frequentemente pode gerar mais valor de negócios.
Atualmente, a modernização de aplicações de mainframe trabalha lado a lado com o DevOps, o conjunto de processos e práticas para automatizar o trabalho das equipes de desenvolvimento de software e de operações de TI. Em uma pesquisa recente da IDC (link externo a ibm.com), 82% das organizações relataram que adotam medidas para priorizar o uso das mesmas ferramentas de desenvolvimento de aplicações em ambientes de mainframe e nativos da nuvem. As equipes de desenvolvimento estão aproveitando as práticas de DevOps e DevSecOps e fornecendo aplicações por meio de pipelines automatizados e integrados para uma entrega mais rápida e ágil de lançamentos e atualizações de software em ambientes de nuvem híbrida direcionados.
A sustentabilidade tornou-se um imperativo de negócios. Com os data centers representando aproximadamente 1% do consumo global de energia (link externo a ibm.com), as grandes organizações estão buscando maneiras de reduzir o uso de energia de TI como parte de suas iniciativas de ESG. Os mainframes modernos consomem menos energia e têm pegada de carbono imobiliária reduzida, ajudando a melhorar a eficiência do data center.
Em um relatório da Allied Market Research (link externo a ibm.com), o mercado global de mainframes foi avaliado em US$ 2,9 bilhões em 2022, e a previsão é de que atinja US$ 5,6 bilhões até 2032, crescendo a uma CAGR de 7,3%.
Veja a seguir apenas alguns exemplos de setores que dependem de mainframes.
Os bancos devem processar grandes volumes de transações, desde transações com cartões de crédito até saques em caixas eletrônicos e atualizações de contas online. Os mainframes entregam o poder de processamento de dados para oferecer esses serviços em escala. Transações e tecnologias de última geração, como blockchain, dependem de mainframes para a velocidade, escala e níveis de segurança que oferecem.
As seguradoras mais proeminentes do mundo utilizam mainframes para lidar em segurança com quantidades maciças de dados confidenciais, como informação de identificação pessoal (PII), registros médicos e informações de cobrança dos pacientes.
Muitos serviços governamentais críticos, da segurança pública à segurança nacional, dependem de sistemas de mainframes para ter a melhor combinação de segurança, desempenho e resiliência. Agências governamentais como segurança pública precisam de resiliência contra falhas do sistema e violações de segurança. A moderna plataforma de mainframes utiliza IA para extrair valor dos dados mais rápido e aumentar a eficiência da cibersegurança.
Os varejistas online dependem de sistemas de mainframes para contar com um enorme poder de processamento compatível com transações em dispositivos móveis e outros dispositivos em escala.
