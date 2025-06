O que são estruturas de ESG? 

À medida que a comunidade de investidores aumenta seu foco nas métricas de ESG, o nível de análise aplicado a esses dados se intensifica. Afinal de contas, a mercadoria mais valiosa nos mercados de capitais são dados confiáveis e auditáveis.

Ao contrário dos dados financeiros tradicionais, com os quais investidores estão familiarizados, os dados ESG geralmente não seguem os mesmos padrões de precisão. Costumam estar armazenados em sistemas díspares, e algumas organizações tentam realizar seus inventários anuais de gases de efeito estufa (GEE) usando planilhas suscetíveis a riscos. Essas abordagens não são eficientes para gerenciar dados ESG diante da pressão de stakeholders e reguladores, especialmente em organizações globais complexas que reportam a múltiplos frameworks.

As organizações já possuem sistemas de TI dedicados para suportar processos e segurança, sistemas contábeis para armazenar dados financeiros com segurança e sistemas de RH para capturar e gerenciar dados de pessoas. Os relatórios de ESG não deveriam ser diferentes. As organizações podem se beneficiar de uma plataforma de software especializada para capturar dados de atividades, calcular emissões, registrar iniciativas de sustentabilidade e dados da cadeia de suprimentos, fortalecendo os relatórios ESG.

Em nenhum lugar isso é mais importante do que no "E" em ESG, que é o mais difícil de relatar e rastrear e o mais essencial para as organizações que desejam reduzir suas emissões de carbono. Essas métricas geralmente incluem fatores ambientais como água, resíduos, poluentes e energia, além das métricas necessárias para apoiar a contabilidade de emissões de GEEs nos Escopos 1, 2 e 3.

Independentemente do framework escolhido, precisão, automação e auditabilidade estão no centro das boas práticas de relatórios ESG. Organizações que adotam essas práticas com uma solução especializada de relatórios ESG estarão mais bem preparadas para o conjunto de mudanças que afetam o cenário ESG.

O software para relatórios de ESG pode ajudar você a se manter organizado, ao automatizar a captura de dados diretamente da fonte e mantendo um mecanismo de fatores de emissões para tabelas de dados de fatores de emissões de carbono reconhecidas nacionalmente, como o US EPA Climate Leaders Program, e-GRID USA, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IEA National Electricity Factors, Australian National Greenhouse Accounts, DEFRA (Reino Unido) e Ministério do Meio Ambiente da Nova Zelândia.