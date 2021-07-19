O que é a GRESB?

A GRESB lança pesquisas para operadores imobiliários todos os anos. Por meio dessas pesquisas, ela coletam dados sobre gestão predial, desempenho, riscos climáticos e engajamento de stakeholders, e valida esses dados por meio de um processo em várias etapas. A GRESB, então, usa isso para criar seus benchmarks do setor, que são publicados externamente e amplamente divulgados.

Há duas avaliações complementares da GRESB: uma avaliação de fundos e uma avaliação de ativos. São criadas para serem preenchidas por fundos de infraestrutura e empresas do portfólio, respectivamente. Ambas as avaliações lidam com os principais aspectos do desempenho de ESG no setor imobiliário, conforme considerados pelos investidores. Eles estão alinhados com os padrões de relatórios de sustentabilidade reconhecidos internacionalmente, como os Princípios da ONU para o Investimento Responsável (PRI), a Global Reporting Initiative (GRI) e o Acordo Climático de Paris.

A avaliação se baseia em um conjunto de indicadores de ESG em componentes de gerenciamento, desempenho e desenvolvimento. O componente analisa liderança e estratégia, políticas, gestão de riscos e engajamento dos stakeholders. O componente de desempenho mede o desempenho de ESG da entidade a partir de dados no nível do ativo, e o componente de desenvolvimento se preocupa com o projeto, a construção e a renovação de edifícios, e os esforços do operador para lidar com as preocupações de ESG durante esses processos.

Nas pesquisas, os participantes são solicitados a relatar sobre energia, GEE, resíduos, água e certificação de edifícios em nível de ativo. Os tópicos indicadores incluem dados e infraestrutura social, transporte, serviços ambientais, utilitários de rede e geração de energia renovável. Todos os dados de ativos enviados são confidenciais e serão usados apenas para validar o relatório mais amplo do portfólio.

Há diretrizes disponíveis que explicam a intenção de cada indicador, os requisitos de resposta, as informações de pontuação e as explicações da terminologia usada. Por uma taxa adicional, a GRESB também oferece uma verificação de resposta opcional após o envio, que envolve uma avaliação detalhada das respostas e uma chamada de uma hora da equipe de validação para discutir quaisquer dúvidas ou preocupações.