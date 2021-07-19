O que é a GRESB?

Como alguém com interesse no setores imobiliário e de infraestrutura sustentáveis, você deve ter encontrado o termo "GRESB" e está se perguntando: o que é exatamente a GRESB? Neste artigo, explicaremos as principais coisas que você precisa saber sobre a GRESB e por que os relatórios deles são uma ferramenta importante na busca por um futuro sustentável para o setor imobiliário.
A GRESB é uma organização que produz benchmarks internacionalmente reconhecidas para monitorar o desempenho ambiental, social e de governança (ESG) dos setores imobiliário e de infraestrutura.
Os participantes das avaliações da GRESB enviam dados em nível de ativo relacionados aos indicadores de ESG. Em troca, eles recebem business intelligence detalhada de seu desempenho comparativo em relação a seus pares, bem como ações sugeridas que podem tomar para melhorar seu desempenho de sustentabilidade e comunicar melhor sobre o assunto com os investidores. Os investidores usam benchmarks do setor e ferramentas analíticas da GRESB para avaliar o desempenho de ESG de seus portfólios, interagir com gestores de propriedades e cumprir as obrigações de relatórios de ESG cada vez mais exigentes.
Quando a organização foi lançada em 2009, GRESB era um acrônimo para “Global Real Estate Sustainability Benchmark.” No entanto, em 2015, a organização expandiu seus interesses para além do setor imobiliário sustentável, para o desempenho de ESG da infraestrutura, incluindo estradas, ferrovias, distribuição de eletricidade e sistemas de comunicação. Para refletir seus novos interesses mais amplos, a GRESB adotou a palavra como nome, e não a usa mais como acrônimo.
Em 2021, mais de 1.200 empresas imobiliárias, trustes de investimento imobiliário (REITs) e fundos participaram do benchmark imobiliário, com mais de 120 investidores usando dados da GRESB para se manterem informados sobre seus investimentos e tomar decisões relacionadas ao desempenho de ESG de seus portfólios. O valor dos ativos cobertos pela GRESB em 2021 era de mais de US$ 5,3 trilhões.
Cada vez mais, os investidores em imobiliário comercial estão buscando dados de ESG para avaliar novos investimentos. Se você é uma empresa imobiliária ou um operador de infraestrutura, a pontuação GRESB oferece uma chance de mostrar a qualidade de seus ativos. Portanto, é do seu interesse familiarizar-se com as classificações e avaliações da GRESB.
A GRESB lança pesquisas para operadores imobiliários todos os anos. Por meio dessas pesquisas, ela coletam dados sobre gestão predial, desempenho, riscos climáticos e engajamento de stakeholders, e valida esses dados por meio de um processo em várias etapas. A GRESB, então, usa isso para criar seus benchmarks do setor, que são publicados externamente e amplamente divulgados.
Há duas avaliações complementares da GRESB: uma avaliação de fundos e uma avaliação de ativos. São criadas para serem preenchidas por fundos de infraestrutura e empresas do portfólio, respectivamente. Ambas as avaliações lidam com os principais aspectos do desempenho de ESG no setor imobiliário, conforme considerados pelos investidores. Eles estão alinhados com os padrões de relatórios de sustentabilidade reconhecidos internacionalmente, como os Princípios da ONU para o Investimento Responsável (PRI), a Global Reporting Initiative (GRI) e o Acordo Climático de Paris.
A avaliação se baseia em um conjunto de indicadores de ESG em componentes de gerenciamento, desempenho e desenvolvimento. O componente analisa liderança e estratégia, políticas, gestão de riscos e engajamento dos stakeholders. O componente de desempenho mede o desempenho de ESG da entidade a partir de dados no nível do ativo, e o componente de desenvolvimento se preocupa com o projeto, a construção e a renovação de edifícios, e os esforços do operador para lidar com as preocupações de ESG durante esses processos.
Nas pesquisas, os participantes são solicitados a relatar sobre energia, GEE, resíduos, água e certificação de edifícios em nível de ativo. Os tópicos indicadores incluem dados e infraestrutura social, transporte, serviços ambientais, utilitários de rede e geração de energia renovável. Todos os dados de ativos enviados são confidenciais e serão usados apenas para validar o relatório mais amplo do portfólio.
Há diretrizes disponíveis que explicam a intenção de cada indicador, os requisitos de resposta, as informações de pontuação e as explicações da terminologia usada. Por uma taxa adicional, a GRESB também oferece uma verificação de resposta opcional após o envio, que envolve uma avaliação detalhada das respostas e uma chamada de uma hora da equipe de validação para discutir quaisquer dúvidas ou preocupações.
Com base nos dados coletados, a GRESB produz quatro benchmarks do setor de ESG anualmente: o Real Estate Benchmark, o Real Estate Development Benchmark, o Infrastructure Fund Benchmark e o Infrastructure Asset Benchmark. A recente introdução do Development Benchmark oferece aos participantes com projetos e atividades de desenvolvimento uma melhor compreensão de seu desempenho de ESG. Todos os participantes das avaliações são pontuados em relação aos benchmarks relevantes.
Os operadores imobiliários receberão pontuações gerais relacionadas ao desempenho, incluindo Classificações GRESB e Pontuações GRESB, e também terão a opção de comprar um benchmark completo. Assim, podem esperar uma análise detalhada em nível de ativos e indicadores de seu desempenho de ESG atual, bem como inteligência sobre seu desempenho em relação a seus pares (operadores com localização, setor e tipo de investimento semelhantes aos de si mesmos).
A GRESB também oferece às empresas ações sugeridas para melhorar sua posição de ESG e incentiva um diálogo sobre ESG entre empresas, gestores e investidores. Além de uma plataforma para interagir com gerentes de propriedades, os investidores recebem acesso a dados de ESG e documentos de divulgação em todo o seu portfólio de investimentos. Eles podem usar o framework único de ESG fornecido pela GRESB para avaliar e comparar o desempenho de seus ativos imobiliários.
O Real Estate Assessment da GRESB exige que os participantes relatem dados de ESG no nível de ativo. Para responder ao componente de desempenho da avaliação da GRESB, as empresas devem compilar dados no nível do ativo, como envolvimento de stakeholders, certificação de prédio verde e categorização automática de ativos.
Sistemas de gerenciamento de dados de sustentabilidade e relatórios alinhados à GRESB, como o Envizi, podem ajudar as empresas a extrair, compilar e gerenciar os dados de energia, emissões, resíduos e água necessários para a planilha de dados em nível de ativo da GRESB.
Em 2021, a GRESB lançou uma nova metodologia de estimativa, e muitas organizações tiveram dificuldade em determinar se os dados que estavam relatando atendiam aos rigorosos novos requisitos de relatórios. Para apoiar as organizações durante essa mudança, o Envizi lançou uma nova funcionalidade em 2022 para ajudar a avaliar a qualidade de dados de acordo com a metodologia de estimativa estabelecida no GRESB 2022 Real Estate Reference Guide. As perguntas atualizadas também estão disponíveis para capturar dados atualizados dos ativos, incluindo certificações de construção, medidas de eficiência e características de relatórios.
Ter um sistema preciso de relatórios de ESG em vigor que acompanhe essas mudanças nos requisitos de relatórios da GRESB pode acelerar e simplificar significativamente o processo de envio de uma avaliação da GRESB.
A GRESB é uma organização que fornece avaliações de ESG e benchmarks de sustentabilidade para os setores imobiliário e de infraestrutura. Ela é reconhecida globalmente e é impulsionadas pelos investidores.
Formalmente, GRESB significava Global Real Estate Sustainability Benchmark. No entanto, isso se aplicava quando a organização começou, em 2009, e estava focada principalmente no setor imobiliário. À medida que evoluiu e se expandiu para a infraestrutura, a GRESB migrou do acrônimo, e agora é simplesmente o nome de sua empresa.
As avaliações da GRESB coletam dados sobre as melhores práticas de sustentabilidade para empresas de infraestrutura e imobiliárias em todo o mundo. Os operadores enviam dados por meio de um portal online seguro, respondendo a perguntas relacionadas à gestão predial, indicadores de desempenho e uso de energia em seus ativos. A GRESB, então, valida esses dados e fornece ao operador uma pontuação de benchmark de sua posição em relação a seus pares do setor.
O ciclo de avaliação imobiliária da GRESB vai de 1º de abril a 1º de julho de cada ano. Esse é um ciclo fixo, e os envios das avaliações não serão aceitos fora dessas datas. Os resultados preliminares são disponibilizados aos participantes em 1º de setembro, e então há um período de avaliação de um mês, durante o qual os participantes podem enviar solicitações de avaliação à GRESB. Os resultados finais são publicados em 1º de outubro.
A estrela verde da GRESB é um prêmio concedido a empresas do setor imobiliário que alcançam uma pontuação de mais de 50% nos critérios de avaliação relevantes em três categorias: gestão, desempenho e desenvolvimento. A estrela verde está disponível somente para participantes do setor imobiliário, não de infraestrutura, e baseia-se no desempenho absoluto.
Em novembro de 2021, a GRESB anunciou o estabelecimento da GRESB Foundation (link externo a ibm.com), uma organização sem fins lucrativos que possui e rege os GRESB Standards. de forma independente. A nova estrutura de governança inclui comitês de normas, grupos de recursos de especialistas e grupos de trabalho para apoiar o aumento do crescimento nos mercados existentes e emergentes.
