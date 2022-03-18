Os requisitos para Streamlined Energy and Carbon Reporting diferem dependendo do tipo de organização. No mínimo, uma organização precisará relatar:

O relatório de emissões do Escopo 3, relacionado à cadeia de suprimentos anterior e posterior que está fora do controle operacional ou financeiro de uma organização, não é atualmente um elemento obrigatório. No entanto, é voluntário e deve ser considerado para obter a imagem mais precisa do impacto de uma organização.

Alguns aspectos do framework SECR são flexíveis para proporcionar simplicidade e incentivar a conformidade. Por exemplo, embora nenhuma metodologia para SECR seja explicitamente necessária, todas as metodologias devem ser divulgadas e devem ser processos robustos e aceitos para medir o uso de energia e as emissões de gases de efeito estufa.

Outro exemplo é o requisito de relação de intensidade. Uma organização pode analisar toneladas de CO2e por receita de vendas, enquanto outra pode medir toneladas de CO2e por metros quadrados de espaço físico. Os índices de intensidade não são prescritos, mas são abertos, de modo que o indicador mais relevante é divulgado para o contexto.

De 2020 a 2021, os números do ano anterior também deverão ser divulgados para fins comparativos.

As divulgações de SECR devem ser acessíveis aos stakeholders e facilmente compreendidas. Essas informações precisam ser incluídas no "Relatório dos Diretores", no "Relatório Estratégico" ou equivalente da empresa, a cada ano financeiro.