SECR, que significa Streamlined Energy and Carbon Reporting (link externo a ibm.com), é um framework de geração de relatórios de sustentabilidade obrigatória para grandes organizações no Reino Unido. Ela analisa não apenas as emissões de gases de efeito estufa (GEE) produzidas pela organização, mas também os esforços empreendidos para melhorar a eficiência energética.
O framework SECR visa promover a transparência para os stakeholders em relação ao uso de energia e carbono de uma organização, ao mesmo tempo em que incentiva a economia de custos e a redução de emissões. Em vez de simplesmente relatar energia e emissões isoladamente, o framework SECR contextualiza as emissões de uma organização, exigindo que ela forneça uma narrativa (explicação dos esforços empreendidos) e uma metodologia (utilizando uma norma independente, como a GHG Reporting Standards (link externo a ibm.com) — Corporate Standard) e razão de intensidade (comparando dados de emissões com uma métrica).
A política SECR foi implementada em 1 de abril de 2019, quando as Companies (Directors’ Report) and Limited Liability Partnerships (Energy and Carbon Report) Regulations 2018 (link externo a ibm.com) começaram. A introdução do SECR também coincidiu com o fim do Energy Efficiency Scheme do Carbon Reduction Commitment (link externo a ibm.com) (CRC).
A CRC era um framework de geração de relatórios complicado, que afetou apenas cerca de 2.000 organizações. Também foi usado para relatórios de impostos e não se alinhava a outros ESG reporting frameworks padronizados globais.
A introdução do SECR também se alinhou com as recomendações da Taskforce on Climate-related Financial Disclosures do Financial Stability Board do G20 (link externo a ibm.com), para apoiar as organizações na implementação de melhorias em sustentabilidade, além de fornecer informações para investidores e partes interessadas.
Para mais de 11.900 organizações em todo o Reino Unido, o SECR é um requisito obrigatório de geração de relatórios anuais. É um requisito para:
De acordo com a Lei das Empresas de 2006, as empresas são consideradas "grandes" se atenderem a pelo menos dois dos seguintes critérios:
No entanto, há exceções. Organizações que utilizam um baixo nível de energia (40 MWh ou menos durante o período do relatório) não são obrigadas a cumprir o SECR. As organizações do setor público e aquelas que realizam atividades públicas, como instituições de caridade, universidades, hospitais e academias também não são obrigadas a enviar relatórios ao SECR, no entanto, ainda são incentivadas a relatar seu uso de energia e carbono de maneira semelhante.
Ao medir o limite de 40 MWh, uma organização deve considerar toda a energia proveniente de gás, eletricidade e uso de combustível de transporte no Reino Unido pela qual ela é responsável.
Embora muitas organizações estejam atualmente isentas de relatórios obrigatórios porque não estão dentro do escopo dos requisitos, o governo está incentivando a participação voluntária para apoiar relatórios de ESG transparentes.
Os requisitos para Streamlined Energy and Carbon Reporting diferem dependendo do tipo de organização. No mínimo, uma organização precisará relatar:
O relatório de emissões do Escopo 3, relacionado à cadeia de suprimentos anterior e posterior que está fora do controle operacional ou financeiro de uma organização, não é atualmente um elemento obrigatório. No entanto, é voluntário e deve ser considerado para obter a imagem mais precisa do impacto de uma organização.
Alguns aspectos do framework SECR são flexíveis para proporcionar simplicidade e incentivar a conformidade. Por exemplo, embora nenhuma metodologia para SECR seja explicitamente necessária, todas as metodologias devem ser divulgadas e devem ser processos robustos e aceitos para medir o uso de energia e as emissões de gases de efeito estufa.
Outro exemplo é o requisito de relação de intensidade. Uma organização pode analisar toneladas de CO2e por receita de vendas, enquanto outra pode medir toneladas de CO2e por metros quadrados de espaço físico. Os índices de intensidade não são prescritos, mas são abertos, de modo que o indicador mais relevante é divulgado para o contexto.
De 2020 a 2021, os números do ano anterior também deverão ser divulgados para fins comparativos.
As divulgações de SECR devem ser acessíveis aos stakeholders e facilmente compreendidas. Essas informações precisam ser incluídas no "Relatório dos Diretores", no "Relatório Estratégico" ou equivalente da empresa, a cada ano financeiro.
Reunir dados de ESG de diferentes fontes e garantir sua precisão é um processo trabalhoso para muitas organizações, especialmente para aquelas que são novas no SECR e são obrigadas a relatar sua pegada de carbono.
O software de sustentabilidade simplifica muito esse processo, consolidando informações de emissões e energia em uma única plataforma, juntamente com o cálculo de emissões de GEE. O software de relatórios ESG da Envizi, por exemplo, faz esse trabalho pesado para as organizações e acompanha as metas ano a ano em uma plataforma auditável para apoiar precisão, conformidade e gerenciamento de dados fácil.
O Envizi também é compatível com o framework SECR por meio de um dashboard visual do PowerReport. Este relatório permite que os usuários retirem os dados quantitativos de uso necessários do Envizi e os correspondam aos requisitos estabelecidos nos dados do SECR.
O framework Streamlined Energy and Carbon Reporting ainda é relativamente novo; no entanto, forçou muitas organizações a olhar para seu impacto ambiental pela primeira vez e relatar sobre ele de forma transparente.
Nos últimos anos, o governo do Reino Unido tomou novas medidas para incentivar a divulgação de informações e a redução das emissões. Por exemplo, em meados de 2021, um plano de descarbonização do transporte (link externo a ibm.com) foi anunciado para alcançar neutralidade de carbono em todo o setor. Em novembro de 2021, foi introduzida uma nova legislação para tornar obrigatórios os pontos de carregamento de veículos elétricos (EV) (link externo a ibm.com) em novas casas e edifícios. Essas etapas sugerem que a geração de relatórios de emissões do Escopo 3, que está relacionada a emissões fora do controle operacional ou financeiro de uma empresa, se tornarão parte integrante do SECR em vez de uma inclusão voluntária.
Embora o foco atual do SECR seja relatar resultados e estabelecer benchmarks por meio de índices de intensidade e comparações ano a ano, provavelmente será feito um movimento para incluir metas. O governo estabeleceu metas (link externo a ibm.com) para descarbonização e sustentabilidade. Para ajudar as organizações a alcançá-las, é provável que a ênfase seja dada à setores privados, que serão incentivados a melhorar seu impacto ambiental, em vez de simplesmente divulgar sua pegada de carbono de emissões.
