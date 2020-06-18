Todos os anos, as equipes de sustentabilidade dos negócios embarcam em um processo de meses de duração para coletar e relatar seus dados ambientais, sociais e de governança (ESG). Muitas organizações executam seu processo anual de contabilidade de carbono e cálculo de classificações de ESG com planilhas, o que aumenta o risco e gera perda de produtividade, principalmente para organizações globais complexas que relatam a vários frameworks.

Aqui estão os riscos que você corre ao usar planilhas para cálculos de classificações de ESG e como o software pode ajudar.