Todos os anos, as equipes de sustentabilidade dos negócios embarcam em um processo de meses de duração para coletar e relatar seus dados ambientais, sociais e de governança (ESG). Muitas organizações executam seu processo anual de contabilidade de carbono e cálculo de classificações de ESG com planilhas, o que aumenta o risco e gera perda de produtividade, principalmente para organizações globais complexas que relatam a vários frameworks.
Aqui estão os riscos que você corre ao usar planilhas para cálculos de classificações de ESG e como o software pode ajudar.
As métricas necessárias para calcular as classificações de ESG devem ser capturadas e consolidadas a partir de diferentes fontes, como suas contas de consumo (que geralmente são gerenciadas pelo setor financeiro) ou agentes de dados de medidores, medidores inteligentes e sistemas de hardware e software de equipamentos proprietários (geralmente gerenciados por de operações e equipes de engenharia), dificultando o acesso. O software de sustentabilidade pode automatizar a coleta de dados diretamente de fornecedores de energia, de seus equipamentos (medidores de intervalo, sensores e sistemas fotovoltaicos solares) e de sistemas de gerenciamento e automação predial, ajudando a economizar tempo e eliminando silos.
Depois de rastrear seus dados de ESG subjacentes, você precisa calcular manualmente os dados de emissão com base em diferentes fatores de emissão, limites de relatórios e métodos de cálculo, juntamente com conversões de métricas entre regiões.
O software de sustentabilidade pode manter um mecanismo de fatores de emissão para tabelas de dados de fatores de emissões de carbono reconhecidas nacionalmente, como o Australian National Greenhouse Accounts, DEFRA (Reino Unido) (link externo a ibm.com), US EPA (Climate Leaders) (link externo a ibm.com), e-GRID USA (link externo a ibm.com), IEA National Electricity Factors (link externo a ibm.com), NZ Ministry for the Environment (link externo a ibm.com) e IPCC (link externo a ibm.com). Além disso, o software de sustentabilidade pode derivar cálculos de emissões enraizados em normas aceitas internacionalmente.
Plataformas de geração de relatórios de sustentabilidade, como o Envizi, oferecem compatibilidade com geração de relatórios de vários países, de várias moedas e de várias métricas, permitem a captura de dados em unidades locais de medida e moedas e têm a capacidade de converter para unidades padrão.
A produção de relatórios de grau financeiro para classificações de ESG exige auditabilidade em todas as etapas do processo, desde a coleta na fonte até a produção de relatórios. Os dados capturados manualmente aumentam a probabilidade de dados incompletos devido a erros manuais. O software de sustentabilidade pode garantir que todos os dados capturados sejam vinculados à transação original, incluindo uma trilha de auditoria robusta para quaisquer alterações feitas posteriormente nesses dados.
As emissões de linha de base precisam ser recalculadas quando ocorrem mudanças estruturais na organização que alteram o limite do estoque (como aquisições ou desinvestimentos). O software de sustentabilidade pode ajudar os usuários a definir e refinar a hierarquia organizacional e criar grupos de relatórios para simplificar o processo de recalcular as linhas de base.
Com as planilhas, sua equipe pode enfrentar problemas para dar suporte a vários usuários ao mesmo tempo. O controle de versão se torna um problema e pode levar à perda de dados e erros. Arquivos que não são armazenados e armazenados na nuvem regularmente também podem resultar em perda de dados. Por fim, pode haver várias cópias dos mesmos arquivos de dados, o que cria o risco de os usuários acessarem a versão errada.
Com o software de geração de relatórios de sustentabilidade, todos os usuários podem acessar e visualizar seus dados simultaneamente, e todas as alterações são rastreadas até a fonte e o backup é feito regularmente.
Os dados devem ser atualizados regularmente para permitir comparações entre os períodos do relatório, de modo que as Organizações possam comparar seu desempenho com suas metas e estabelecer um benchmark. Com planilhas estáticas, fica difícil monitorar e gerenciar seu desempenho de sustentabilidade de forma contínua. Um software de relatórios de sustentabilidade com recursos de rastreamento de alvos pode viabilizar a gestão contínua do desempenho.
Mesmo que você tenha seu processo de avaliação ESG sob controle este ano, o quanto sua equipe está preparada para se adaptar à medida que cada framework de ESG for atualizado? O uso de um fornecedor especializado de software de ESG pode encurtar o processo de lidar com os novos requisitos, como novos métodos de cálculo baseados no mercado para emissões do Escopo 2. Os fornecedores de software de sustentabilidade geralmente ficam cientes das próximas mudanças nas exigências e nos processos de relatórios antes do público em geral e, portanto, podem incorporar conhecimento especializado no assunto em seu software.
