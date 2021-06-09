CDP é um framework popular de relatórios voluntários que as empresas usam para divulgar informações ambientais aos seus stakeholders (investidores, funcionários e clientes). Os relatórios são concluídos anualmente, com a abertura do portal em abril de cada ano e as submissões vencendo em julho.
O CDP mantém esses dados em um banco de dados aberto e declara ter a coleção mais abrangente do mundo de dados ambientais autodeclarados.
Para empresas, o CDP oferece atualmente três questionários(mudança climática, segurança hídrica e florestas). Cada um deles é pontuado utilizando metodologias diferentes. Os questionários incluem perguntas gerais junto com perguntas específicas do setor voltadas para setores de alto impacto. A pontuação dos questionários do CDP é conduzida por parceiros credenciados treinados pelo CDP.
As informações capturadas pelo CDP podem ser usadas tanto pelos investidores quanto pelas próprias organizações relatoras. Os investidores podem usar o CDP para tomar decisões informadas sobre o desempenho de sustentabilidade, e as empresas podem impulsionar ações em relação a mudança climática, recursos e outras áreas críticas.
Em 2003, o número de relatores do CDP contava com poucas centenas. Desde então, os números de relatórios cresceram significativamente, se não exponencialmente. Em 2020, o CDP relatou divulgações recordes como mais de 9.600 relatadas ao CDP—um aumento de 14% em relação ao ano anterior e 70% desde que o Acordo de Paris foi assinado em 2015.
O CDP consiste em uma longa lista de perguntas para as organizações responderem. Em 2021, isso tomou a forma de um documento de 88 páginas com mais de 200 perguntas. Coletar os dados necessários e responder a um questionário do CDP não é uma tarefa pequena. Em um relatório de 2021, "Smart Innovators: Corporate ESG & Sustainability Software", a Verdantix (empresa de análise de dados independente) estimou que "responder adequadamente a um questionário do CDP... pode exigir mais de 40 dias de trabalho’ de esforço de uma equipe de 30 funcionários".
O questionário de mudança climática do CDP inclui uma combinação de perguntas qualitativas e quantitativas. O software de relatórios de sustentabilidade é particularmente adequado para dar suporte às respostas às perguntas que exigem dados quantitativos. O software pode simplificar os cálculos de emissões, especialmente o cálculo das emissões do Escopo 2 usando o método exigido com base no mercado. Além disso, pode ser útil para manter uma biblioteca de fatores de emissões utilizados para calcular a intensidade de emissão e emissões absolutas (Escopo 1, Escopo 2 baseadas na localização, Escopo 2 baseadas no mercado e Escopo 3) e pode separar emissões por país/região, grupo, instalação e atividade.
O pacote de soluções de relatórios ESG do Envizi captura dados de diferentes fontes em uma única plataforma que calcula automaticamente emissões, consumo de energia, classificações de construção e indicadores-chave de ESG. Esses dados são disponibilizados por meio de vários dashboards visuais e relatórios exportáveis para diferentes formatos, para que as organizações possam usar os insights em ESG reporting frameworks ou para requisitos internos de conformidade.
