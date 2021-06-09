CDP é um framework popular de relatórios voluntários que as empresas usam para divulgar informações ambientais aos seus stakeholders (investidores, funcionários e clientes). Os relatórios são concluídos anualmente, com a abertura do portal em abril de cada ano e as submissões vencendo em julho.

O CDP mantém esses dados em um banco de dados aberto e declara ter a coleção mais abrangente do mundo de dados ambientais autodeclarados.