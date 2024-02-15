O NABERS é um sistema padronizado de classificação de construção que analisa o desempenho de sustentabilidade de edifícios comerciais em toda a Austrália. O National Australian Built Environment Ratings System, mais comumente chamado de NABERS, fornece uma classificação de estrelas de 6, semelhante a uma classificação de eficiência energética comumente vista em eletrodomésticos, para edifícios como escritórios, hospitais, shopping centers e hotéis.

Uma estrela na escala NABERS é a classificação mais baixa, com 6 estrelas sendo a mais alta (um sinal de um edifício "líder de mercado", mostrando eficiência ambiental excepcional). Um edifício com uma classificação NABERS de 6 estrelas é exponencialmente melhor do que um com 5 estrelas e terá quase metade da quantidade de emissões de gases de efeito estufa. Três estrelas refletem uma classificação “média”, mas representam um bom nível de base, para que proprietários e gerentes de edifícios possam trabalhar para melhorias na eficiência energética.

Os requisitos da classificação NABERS analisam quatro categorias ao avaliar a classificação de um edifício:

Energia : mede a eficiência energética, por exemplo, avaliações de luzes, elevadores e uso de ar condicionado

: mede a eficiência energética, por exemplo, avaliações de luzes, elevadores e uso de ar condicionado Água : mede a água usada e reciclada

: mede a água usada e reciclada Resíduos : mede os resíduos produzidos e reciclados e analisa o gerenciamento da cadeia de suprimentos

: mede os resíduos produzidos e reciclados e analisa o gerenciamento da cadeia de suprimentos Qualidade do Ambiente Interno (IEQ): analisa o conforto das pessoas dentro de um edifício, medindo a qualidade do ar, a iluminação, a temperatura e a acústica.

O sistema de classificação usa um sistema de comparação para edifícios semelhantes e analisa apenas os elementos que um proprietário/gerente de edifício pode influenciar e melhorar. Por exemplo, com que eficiência um prédio separa seus resíduos para reciclagem. Isto significa que uma classificação de 6 estrelas é teoricamente possível para todos os edifícios.

O sistema de classificações NABERS analisa o desempenho durante um período de 12 meses para refletir uma série de situações operacionais (por exemplo, durante os meses de verão e inverno, quando o uso de energia tende a flutuar). Ele demonstra desempenho operacional e construção de sustentabilidade ao longo de todo o ano, destilando isso em uma simples classificação por estrelas.