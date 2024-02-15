O NABERS é um sistema padronizado de classificação de construção que analisa o desempenho de sustentabilidade de edifícios comerciais em toda a Austrália. O National Australian Built Environment Ratings System, mais comumente chamado de NABERS, fornece uma classificação de estrelas de 6, semelhante a uma classificação de eficiência energética comumente vista em eletrodomésticos, para edifícios como escritórios, hospitais, shopping centers e hotéis.
Uma estrela na escala NABERS é a classificação mais baixa, com 6 estrelas sendo a mais alta (um sinal de um edifício "líder de mercado", mostrando eficiência ambiental excepcional). Um edifício com uma classificação NABERS de 6 estrelas é exponencialmente melhor do que um com 5 estrelas e terá quase metade da quantidade de emissões de gases de efeito estufa. Três estrelas refletem uma classificação “média”, mas representam um bom nível de base, para que proprietários e gerentes de edifícios possam trabalhar para melhorias na eficiência energética.
Os requisitos da classificação NABERS analisam quatro categorias ao avaliar a classificação de um edifício:
O sistema de classificação usa um sistema de comparação para edifícios semelhantes e analisa apenas os elementos que um proprietário/gerente de edifício pode influenciar e melhorar. Por exemplo, com que eficiência um prédio separa seus resíduos para reciclagem. Isto significa que uma classificação de 6 estrelas é teoricamente possível para todos os edifícios.
O sistema de classificações NABERS analisa o desempenho durante um período de 12 meses para refletir uma série de situações operacionais (por exemplo, durante os meses de verão e inverno, quando o uso de energia tende a flutuar). Ele demonstra desempenho operacional e construção de sustentabilidade ao longo de todo o ano, destilando isso em uma simples classificação por estrelas.
O NABERS é gerenciado nacionalmente pelo SW Office of Environment and Heritage, em nome dos governos da Commonwealth, estaduais e de territórios, e tem sido o sistema expandido internacionalmente para o Reino Unido (NABERS UK) e Nova Zelândia (NABERS NZ), onde é executado localmente com o apoio do governo de NSW.
Embora geralmente a participação nas classificações NABERS seja voluntária, há casos em que ela é obrigatória. Por exemplo, o governo australiano especificou que os novos edifícios governamentais devem atingir uma classificação de energia NABERS de 4,5 estrelas. Também é exigido ao alugar, sublocar ou vender espaços de escritórios comerciais com mais de 2 mil m². Cada vez mais, os governos locais da Austrália também estão solicitando mínimos de NABERS para novos desenvolvimentos em grande escala.
Cada edifício, independentemente de sua pegada de carbono, tem um impacto no meio ambiente. As emissões de gases de efeito estufa, o descarte de resíduos e o uso de água contribuem para o impacto ambiental deixado pelos edifícios, com quase 40% das emissões globais de CO2 provenientes do ambiente construído. O acompanhamento das classificações NABERS não só influencia os desenvolvedores a projetar novos edifícios com a sustentabilidade em mente, mas também incentiva a atualização de instalações e ativos para uso mais eficiente em termos de energia.
As melhorias em uma classificação NABERS são responsabilidade não apenas do proprietário do edifício, mas também de todos os inquilinos, e os requisitos de classificação medem o impacto real, não apenas a intenção. Isso significa que reflete o desempenho real, não apenas os planos.
Uma classificação NABERS também fornece as bases para melhorar a atividade de construção e locação para um melhor desempenho de sustentabilidade. O rastreamento e o registro regulares das classificações NABERS expõem suas fraquezas e áreas de melhoria. Uma classificação de estrelas reduzida em uma categoria fornece uma direção clara para áreas de foco.
Embora os requisitos de classificação NABERS sejam voluntários, uma classificação NABERS melhorada tem benefícios consideráveis, além de um maior impacto ambiental. A redução dos custos operacionais, como nas contas de energia, pode resultar em economias financeiras substanciais, e os investimentos em melhorias de eficiência geralmente se pagam muito rapidamente. Todos esses fatores também contribuem para benefícios, já que os edifícios que seguem os requisitos de classificação NABERS são verificados de forma independente como sendo mais sustentáveis para o meio ambiente e atraentes para os ocupantes.
As classificações NABERS são calculadas olhando para os dados fornecidos por meio de informações de desempenho medidas e verificadas, como consumo de energia e água. Essas informações são ajustadas para compará-las com outros edifícios australianos comparáveis para produzir uma classificação por estrelas. Ele pega dados de consumo de energia e outras métricas, estabelece um benchmark e converte em uma pontuação de fácil compreensão. Como a consolidação de dados de empresas de serviços públicos para frameworks de geração de relatórios como o NABERS pode ser complexa para as organizações, o IBM Envizi desenvolveu a ferramenta Utility Bill Analytics para apoiar organizações com edifícios com uso intenso de energia para que os dados das contas de consumo possam ser facilmente capturados e interpretados em insights em tempo real .
Atualmente, as classificações NABERS estão disponíveis para edifícios de escritórios, hospitais, data centers, shoppings, casas de repouso, prédios de apartamentos e hotéis. No entanto, algumas categorias somente estão disponíveis para determinados tipos de edifícios. Por exemplo, a classificação de qualidade do ambiente interno só está disponível para prédios de escritórios, pois é mais relevante medir a IEQ para esse uso do prédio, em comparação com um data center ou hospital.
A classificação NABERS é reconhecida em toda a Austrália, pois é verificada de forma independente. Receber uma classificação NABERS a cada ano ajuda a acompanhar o progresso ou, alternativamente, identificar irregularidades.
O NABERS também é capaz de fornecer certificação neutra em carbono para o ambiente construído, para aqueles que desejam levar suas metas de sustentabilidade ainda mais adiante. O site oficial do NABERS oferece uma variedade de ferramentas de cálculo para estimar as classificações atuais de um edifício e prever quais poderiam ser essas classificações com alterações e atualizações. Esses resultados indicativos podem ajudar os proprietários e gerentes de empresas a identificar oportunidades de melhoria.
Uma vez recebida, uma classificação NABERS funciona como benchmark para rastrear o progresso de sustentabilidade de um edifício. As duas maneiras de melhorar uma classificação são por meio de mudanças operacionais e atualizações de equipamentos.
Por exemplo, substituir luzes de hachuras por globos de LED mais eficientes pode reduzir o uso de energia em 75% e, como exigem muito menos trocas, também resultam em menos desperdício. Uma mudança operacional que pode melhorar uma classificação NABERS é desligar totalmente as luzes e o ar condicionado quando um espaço estiver desocupado, por exemplo, em um prédio de escritórios no fim de semana.
Um software de gerenciamento de energia, como o IBM Envizi, é outra maneira eficaz de identificar pontos fracos e oportunidades para criar otimização.
O uso de software para gerenciar relatórios ESG melhora a eficiência e a qualidade da captura de dados. O IBM Envizi, por exemplo, é um provedor de software "equipado com NABERS" que pode armazenar e avaliar dados relacionados ao NABERS e fornecer classificações indicativas em uma plataforma. Usando essa plataforma centralizada, os dados do portfólio de uma organização podem ser visualizados e calculados usando o algoritmo oficial do NABERS.
