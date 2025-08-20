"Lift and shift", conhecido também como "rehosting", é o processo de migração de uma cópia exata de um aplicativo ou carga de trabalho, junto ao seu armazenamento de dados e sistema operacional (SO), de um ambiente de TI para outro, geralmente do ambiente local para a cloud pública ou privada.
Por não envolver nenhuma mudança na arquitetura de aplicativos e pouca ou nenhuma mudança na programação dos aplicativos, a estratégia lift and shift permite realizar uma migração mais rápida, menos trabalhosa e (inicialmente) com menor custo se compara a outros processos. Essa é a maneira mais rápida e menos dispendiosa de uma organização começar a transferir investimentos de TI das despesas de capital (CapEx) para as despesas operacionais (OpEx) a fim de iniciar uma estratégia de cloud híbrida e começar a usar capacidade de computação, armazenamento e infraestrutura de rede mais econômicos e extensíveis da cloud.
Quando surgiu a cloud computing, a migração lift and shift era uma ótima opção de modo geral, exceto para os aplicativos locais mais antigos, complexos e fortemente acoplados. Porém, à medida que as arquiteturas de cloud evoluíram, e melhoraram a produtividade dos desenvolvedores e ainda mais os modelos de precificação de cloud, o valor de longo prazo da migração de um aplicativo sem alterações que não consegue aproveitar o ambiente de cloud reduziu significativamente.
Atualmente, o lift and shift é considerado principalmente uma opção para migração de cargas de trabalho que são preparadas para a cloud em algum nível (por exemplo, cargas de trabalho de VMware, aplicativos conteinerizados e aplicativos desenvolvidos em arquitetura de microsserviços) ou como a primeira etapa de um processo de rearquitetura de um aplicativo monolítico para a cloud, na cloud.
Comparado a continuar a execução local de um aplicativo, a migração lift and shift pode oferecer diversos benefícios:
Mais uma vez, o lift and shift não oferece esses benefícios para todos os aplicativos. Um aplicativo que é apenas parcialmente otimizado para o ambiente de cloud pode nunca alcançar o potencial de economia que a cloud oferece e pode até custar mais para ser executado na cloud no longo prazo. Se um aplicativo executar lentamente ou de maneira ineficiente no ambiente local, será pouco provável que ele tenha um desempenho melhor na cloud sem qualquer modificação. Os custos e restrições de licenciamento podem aumentar significativamente o custo da migração lift and shift ou torná-la legalmente impossível.
A tecnologia de virtualização de VMware deve estar presente em toda a empresa. A VMware representa 80% do mercado de virtualização e 100% das empresas da Fortune 100 usam VMware para virtualizar seus data centers locais. Não surpreendentemente, a maioria dos provedores de cloud oferecem infraestrutura VMware para hospedagem de aplicativos e alguns oferecer ferramentas e serviços de migração lift and shift de VMware para suas clouds.
Para fazer lift and shift de uma carga de trabalho existente de VMware, o data center local e o data center na cloud de destino devem compartilhar o mesmo VMware ESXi subjacente hypervisor e um conjunto comum de ferramentas e scripts de gerenciamento compatíveis com VMware e vSphere API. O provedor de cloud deve ter uma equipe de operações com habilidades e experiência para gerenciar a stack de software de VMware.
A principal tecnologia que simplifica uma migração de lift and shift de VMware é o VMware HCX (Hybrid Cloud Extension), uma ferramenta que basicamente estende a rede local para um ambiente VMware na cloud a fim de implementar rapidamente uma infraestrutura de cloud híbrida. O HCX possibilita a migração segura e em larga escala de milhares de máquinas virtuais (VMs) na forma em que estão do ambiente local para a cloud; permite gerenciar e operar cargas de trabalho no local e na cloud usando as mesmas ferramentas, scripts e habilidades; e permite implementar replicação e recuperação de suas cargas de trabalho locais na cloud.
O lift and shift é uma migração com modelo IaaS (infraestrutura como serviço), ou seja, você está movendo aplicativos na forma em que estão a partir de sua infraestrutura local para a infraestrutura na cloud pela qual você paga por meio de uma assinatura baseada em seu uso.
De um modo geral, existem dois outros tipos de migração de cloud a serem considerados:
Migração PaaS
Uma migração PaaS (plataforma como serviço) envolve revisar seus aplicativos para poder aproveitar ao máximo o stack PaaS do provedor de cloud. Você pode refatorar ou refazer o aplicativo, fazendo pequenas alterações para otimizar seu desempenho para a cloud ou usar recursos específicos da cloud, sem impactar a experiência do usuário. É possível também rearquitetar os aplicativos para aproveitar os benefícios dos microsserviços, contêineres ou da serverlesscomputing . Você pode reprojetar totalmente os aplicativos usando as ferramentas de desenvolvimento do provedor de cloud e recursos de plataforma que melhoram a produtividade do desenvolvedor.
Em comparação com o lift and shift, a migração de PaaS é mais cara, trabalhosa e demorada desde o início. Porém, permite que seus aplicativos façam maior proveito de automações das operações nativas de cloud, produtividade do desenvolvedor, segurança, resiliência e dos modelos de preço baseados em uso, que juntos podem ajudar a recuperar rapidamente seu investimento inicial.
Migração de SaaS
A migração SaaS (software como serviço) significa substituir seu aplicativo local por uma alternativa pronta na cloud, que oferece funcionalidade semelhante e amplie os benefícios da infraestrutura do seu provedor de cloud.
A migração SaaS ideal pode entregar a baixo custo de migração lift and shift com as vantagens da cloud da migração PaaS. No entanto, também pode requerer que você renuncie ou espere por alguns recursos ou customizações e provavelmente será necessário adotar as instalações SaaS do aplicativo para gerenciamento de dados, controle de acesso, segurança, e mais.
Em resumo, à medida que as tecnologias de cloud continuam a aumentar a produtividade do desenvolvedor e a melhorar os modelos de precificação da cloud, faz cada vez menos sentido (e custa cada vez mais no longo prazo) migrar uma cloud que não aproveita o ambiente de cloud. Mas ainda existem alguns casos em que o lift and shift podem fazer mais sentido do que uma migração de PaaS:
Antes de iniciar qualquer migração de lift and shift, avalie e prepare-se cuidadosamente para fatores que podem impactar a complexidade, o custo e o valor final dessa iniciativa. Estes desafios, entre outros, incluem:
A IBM Cloud oferece a cloud pública mais aberta e segura para os negócios, uma plataforma de multicloud híbrida de nova geração, recursos de IA e dados avançados e profundo conhecimento corporativo em 20 mercados.
Crie valor e transforme seus negócios.Os IBM Cloud Migration Services ajudam a lidar com a migração para a cloud de sua empresa a fim de permitir que você se concentre em todo o resto.
IBM Cloud for VMware Solutions foi projetado para ajudar a migrar cargas de trabalho VMware de implementações locais para a IBM Cloud.
As soluções e ferramentas da IBM ajudarão você a migrar para a IBM Cloud de maneira rápida, segura e contínua por meio de uma experiência sem falhas. Você pode migrar qualquer tipo de carga de trabalho a partir de qualquer ambiente. A IBM, em associação com nossos parceiros, está preparada para oferecer a você um host de ferramentas de autoatendimento para proporcionar uma jornada de migração contínua.