"Lift and shift", conhecido também como "rehosting", é o processo de migração de uma cópia exata de um aplicativo ou carga de trabalho, junto ao seu armazenamento de dados e sistema operacional (SO), de um ambiente de TI para outro, geralmente do ambiente local para a cloud pública ou privada.



Por não envolver nenhuma mudança na arquitetura de aplicativos e pouca ou nenhuma mudança na programação dos aplicativos, a estratégia lift and shift permite realizar uma migração mais rápida, menos trabalhosa e (inicialmente) com menor custo se compara a outros processos. Essa é a maneira mais rápida e menos dispendiosa de uma organização começar a transferir investimentos de TI das despesas de capital (CapEx) para as despesas operacionais (OpEx) a fim de iniciar uma estratégia de cloud híbrida e começar a usar capacidade de computação, armazenamento e infraestrutura de rede mais econômicos e extensíveis da cloud.

Quando surgiu a cloud computing, a migração lift and shift era uma ótima opção de modo geral, exceto para os aplicativos locais mais antigos, complexos e fortemente acoplados. Porém, à medida que as arquiteturas de cloud evoluíram, e melhoraram a produtividade dos desenvolvedores e ainda mais os modelos de precificação de cloud, o valor de longo prazo da migração de um aplicativo sem alterações que não consegue aproveitar o ambiente de cloud reduziu significativamente.

Atualmente, o lift and shift é considerado principalmente uma opção para migração de cargas de trabalho que são preparadas para a cloud em algum nível (por exemplo, cargas de trabalho de VMware, aplicativos conteinerizados e aplicativos desenvolvidos em arquitetura de microsserviços) ou como a primeira etapa de um processo de rearquitetura de um aplicativo monolítico para a cloud, na cloud.