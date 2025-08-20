O que é lift and shift?

'Lift and shift' é uma forma relativamente rápida e barata de migrar aplicativos de um ambiente local para a cloud.
"Lift and shift", conhecido também como "rehosting", é o processo de migração de uma cópia exata de um aplicativo ou carga de trabalho, junto ao seu armazenamento de dados e sistema operacional (SO), de um ambiente de TI para outro, geralmente do ambiente local para a cloud pública ou privada.

Por não envolver nenhuma mudança na arquitetura de aplicativos e pouca ou nenhuma mudança na programação dos aplicativos, a estratégia lift and shift permite realizar uma migração mais rápida, menos trabalhosa e (inicialmente) com menor custo se compara a outros processos. Essa é a maneira mais rápida e menos dispendiosa de uma organização começar a transferir investimentos de TI das despesas de capital (CapEx) para as despesas operacionais (OpEx) a fim de iniciar uma estratégia de cloud híbrida e começar a usar capacidade de computação, armazenamento e infraestrutura de rede mais econômicos e extensíveis da cloud.

Quando surgiu a cloud computing, a migração lift and shift era uma ótima opção de modo geral, exceto para os aplicativos locais mais antigos, complexos e fortemente acoplados. Porém, à medida que as arquiteturas de cloud evoluíram, e melhoraram a produtividade dos desenvolvedores e ainda mais os modelos de precificação de cloud, o valor de longo prazo da migração de um aplicativo sem alterações que não consegue aproveitar o ambiente de cloud reduziu significativamente.

Atualmente, o lift and shift é considerado principalmente uma opção para migração de cargas de trabalho que são preparadas para a cloud em algum nível (por exemplo, cargas de trabalho de VMware, aplicativos conteinerizados e aplicativos desenvolvidos em arquitetura de microsserviços) ou como a primeira etapa de um processo de rearquitetura de um aplicativo monolítico para a cloud, na cloud.
Benefícios do lift and shift

Comparado a continuar a execução local de um aplicativo, a migração lift and shift pode oferecer diversos benefícios:

  • Uma migração rápida, com custo reduzido e minimamente disruptiva: o lift and shift permite migrar rapidamente, sem dedicar uma grande equipe à tarefa. Os aplicativos locais podem permanecer no mesmo ambiente durante a migração para que não haja interrupção do serviço e a experiência do aplicativo continue idêntica aos usuários.

  • Potencial para melhorar o desempenho: o lift and shift oferece a oportunidade de executar aplicativos em hardware atualizado e de melhor desempenho, sem precisar adquirir o hardware você mesmo.

  • Capacidade expandida enquanto consolida o ambiente local: aumente a capacidade de computação, de armazenamento e a largura de banda de rede adicional na cloud com um modelo de pagamento por consumo à medida que consolida sua infraestrutura de data center local e os custos ao mesmo tempo.

  • Escalabilidade sob demanda: o lift and shift pode permitir que a sua organização escale um aplicativo sem precisar comprar e instalar fisicamente mais capacidade de computação. Além disso, não será necessário aumentar a capacidade de hardware para atender à demanda em períodos de pico de tráfego.

  • Elasticidade com economia de custos: alguns aplicativos também podem aproveitar a elasticidade da cloud, a capacidade de aumentar e diminuir automaticamente os recursos para atender à demanda com precisão. Quanto maior a elasticidade da sua cloud e quanto mais seus aplicativos puderem aproveitá-la, mais você poderá economizar usando exatamente os recursos que você precisa em um determinado momento.

  • Segurança reforçada: após a migração, até mesmo os aplicativos legados podem aproveitar os serviços de segurança da cloud, como o controle de acesso baseado em função, a autenticação de diversos fatores e processos de segurança híbrida unificada.

  • Redução dos custos e problemas do data center local: quanto mais aplicativos você puder migrar para a cloud, mais rápido você poderá reduzir a escala da sua infraestrutura local e os custos de gerenciamento e manutenção dela.

  • Um primeiro passo simples em direção a uma cloud híbrida: o lift and shift é uma maneira fácil de migrar os aplicativos mais preparados e adequados para uma cloud pública ou privada enquanto você continua a hospedar outras cargas de trabalho de aplicativos no local. Com as ferramentas de gerenciamento adequadas, é possível gerenciar todas as plataformas como uma infraestrutura única e otimizada.

Mais uma vez, o lift and shift não oferece esses benefícios para todos os aplicativos. Um aplicativo que é apenas parcialmente otimizado para o ambiente de cloud pode nunca alcançar o potencial de economia que a cloud oferece e pode até custar mais para ser executado na cloud no longo prazo. Se um aplicativo executar lentamente ou de maneira ineficiente no ambiente local, será pouco provável que ele tenha um desempenho melhor na cloud sem qualquer modificação. Os custos e restrições de licenciamento podem aumentar significativamente o custo da migração lift and shift ou torná-la legalmente impossível.
Cargas de trabalho de VMware usando serviços de migração lift and shift

A tecnologia de virtualização de VMware deve estar presente em toda a empresa. A VMware representa 80% do mercado de virtualização e 100% das empresas da Fortune 100 usam VMware para virtualizar seus data centers locais. Não surpreendentemente, a maioria dos provedores de cloud oferecem infraestrutura VMware para hospedagem de aplicativos e alguns oferecer ferramentas e serviços de migração lift and shift de VMware para suas clouds.

Para fazer lift and shift de uma carga de trabalho existente de VMware, o data center local e o data center na cloud de destino devem compartilhar o mesmo VMware ESXi subjacente hypervisor e um conjunto comum de ferramentas e scripts de gerenciamento compatíveis com VMware e vSphere API. O provedor de cloud deve ter uma equipe de operações com habilidades e experiência para gerenciar a stack de software de VMware.

A principal tecnologia que simplifica uma migração de lift and shift de VMware é o VMware HCX (Hybrid Cloud Extension), uma ferramenta que basicamente estende a rede local para um ambiente VMware na cloud a fim de implementar rapidamente uma infraestrutura de cloud híbrida. O HCX possibilita a migração segura e em larga escala de milhares de máquinas virtuais (VMs) na forma em que estão do ambiente local para a cloud; permite gerenciar e operar cargas de trabalho no local e na cloud usando as mesmas ferramentas, scripts e habilidades; e permite implementar replicação e recuperação de suas cargas de trabalho locais na cloud.
Lift and shift vs. alternativas de migração

O lift and shift é uma migração com modelo IaaS (infraestrutura como serviço), ou seja, você está movendo aplicativos na forma em que estão a partir de sua infraestrutura local para a infraestrutura na cloud pela qual você paga por meio de uma assinatura baseada em seu uso.

De um modo geral, existem dois outros tipos de migração de cloud a serem considerados:

Migração PaaS
Uma migração PaaS (plataforma como serviço) envolve revisar seus aplicativos para poder aproveitar ao máximo o stack PaaS do provedor de cloud. Você pode refatorar ou refazer o aplicativo, fazendo pequenas alterações para otimizar seu desempenho para a cloud ou usar recursos específicos da cloud, sem impactar a experiência do usuário. É possível também rearquitetar os aplicativos para aproveitar os benefícios dos microsserviços, contêineres ou da serverlesscomputing . Você pode reprojetar totalmente os aplicativos usando as ferramentas de desenvolvimento do provedor de cloud e recursos de plataforma que melhoram a produtividade do desenvolvedor.

Em comparação com o lift and shift, a migração de PaaS é mais cara, trabalhosa e demorada desde o início. Porém, permite que seus aplicativos façam maior proveito de automações das operações nativas de cloud, produtividade do desenvolvedor, segurança, resiliência e dos modelos de preço baseados em uso, que juntos podem ajudar a recuperar rapidamente seu investimento inicial.

Migração de SaaS
A migração SaaS (software como serviço) significa substituir seu aplicativo local por uma alternativa pronta na cloud, que oferece funcionalidade semelhante e amplie os benefícios da infraestrutura do seu provedor de cloud.

A migração SaaS ideal pode entregar a baixo custo de migração lift and shift com as vantagens da cloud da migração PaaS. No entanto, também pode requerer que você renuncie ou espere por alguns recursos ou customizações e provavelmente será necessário adotar as instalações SaaS do aplicativo para gerenciamento de dados, controle de acesso, segurança, e mais.
Casos de uso de lift and shift

Em resumo, à medida que as tecnologias de cloud continuam a aumentar a produtividade do desenvolvedor e a melhorar os modelos de precificação da cloud, faz cada vez menos sentido (e custa cada vez mais no longo prazo) migrar uma cloud que não aproveita o ambiente de cloud. Mas ainda existem alguns casos em que o lift and shift podem fazer mais sentido do que uma migração de PaaS:

  • Seus custos de infraestrutura local estão disparando, mas você ainda não está pronto para reprojetar seus aplicativos. Nesse caso, pode ser vantajoso hospedar os aplicativos por pouco tempo na cloud até que você esteja pronto para reprojetar. As exceções são aplicativos legados que exigem muitos recursos, como análise de big data, animação digital ou criação de imagens médicas ou de engenharia que tendem a aumentar as taxas de pagamento da cloud por uso mais rapidamente do que você pode prever.

  • Você deseja migrar aplicativos prontos para uso. Você não pode reprojetá-los, então, a única alternativa real é migrá-los como estão para a cloud.

  • Você precisará de backup e recuperação mais escalável e com menor custo. A transição de backups do ambiente local para a cloud é um caso de uso comum, mas os setores mais fortemente regulamentados ou para aplicativos com os RPOs/RTOs mais rígidos (objetivos de ponto de recuperação/objetivos de tempo de recuperação).
Avaliação e planejamento da migração lift and shift

Antes de iniciar qualquer migração de lift and shift, avalie e prepare-se cuidadosamente para fatores que podem impactar a complexidade, o custo e o valor final dessa iniciativa. Estes desafios, entre outros, incluem:

  1. Vida útil do aplicativo: por quanto tempo você continuará a usar esse aplicativo e executar essa carga de trabalho? Na maioria dos casos, não faz sentido migrar um aplicativo que você descontinuará dentro de 12 meses.

  2. Restrições de acesso à API: certifique-se de que sua migração para a cloud não resultará em gargalos para suas ferramentas de API atuais.

  3. Ferramentas de automação de migração: identifique se o seu provedor de hospedagem de cloud oferece alguma ferramenta automatizada para migrações e se planejam usá-la quando possível.

  4. Prioridade de migração: se estiver planejando migrar diversos aplicativos, crie um runbook para assegurar que os aplicativos mais críticos sejam migrados primeiro (ou em qualquer ordem que faça mais sentido para os seus negócios).

  5. Conformidade: antes de migrar de seu ambiente privado local para uma cloud pública ou privada, avalie seu plano de migração e a infraestrutura do provedor de cloud para assegurar que todos os requisitos de conformidade sejam atendidos durante e após a migração.

  6. Desvio de recurso e escopo: ambientes de cloud ricos em recursos podem facilmente incentivá-lo a integrar recursos não planejados, levando a atrasos e ao esgotamento de recursos. Tenha um plano claramente definido e siga-o durante toda a migração.
