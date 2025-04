O que é backup e restauração?

A forma de fazer backup dos dados e aplicações (ou seja, a frequência com que você faz o backup deles e para qual dispositivo ou local) depende do custo de perder o acesso aos dados e aplicações por um período e do custo de repor ou recriar os dados se eles forem perdidos para sempre.

Normalmente, o primeiro passo para criar uma estratégia de backup (principalmente o backup empresarial) é fixar o objetivo de tempo de recuperação e os objetivos de ponto de recuperação em cada fonte de dados e em cada aplicativo.

(RTO) se refere à quantidade máxima de tempo que a empresa pode ficar sem acesso aos dados ou à aplicação. Ou seja, é a rapidez com que você precisa recuperar os dados e a aplicação. O objetivo de ponto de recuperação (RPO) se refere à quantidade de dados que você pode perder; ele determina, com eficiência, com que frequência você precisa fazer backup dos dados para evitar perder mais.

Os RTOs e RPOs variam de acordo com a empresa em que você atua e com as aplicações e dados específicos em questão. As aplicações de missão crítica (como o sistema de comércio eletrônico de um grande varejista online ou a aplicação de negociação de uma firma de corretagem) podem exigir RTOs e RPOs microscópicos, pois o downtime pode custar milhões por minuto nesses casos.

O sistema de e-mail da firma de corretagem, porém, pode exigir RTOs e RPOs mais curtos do que o sistema de e-mail do varejista, pois a firma pode exigir uma trilha abrangente de auditoria dos e-mails para fins de conformidade regulatória. Além do RTO e do RPO, outros fatores que determinam a escolha da sua tecnologia de backup e restauração incluem a necessidade de escalabilidade, a segurança de dados e até mesmo a distância física (ou seja, se você precisa manter os backups longe o suficiente da infraestrutura de produção para garantir a recuperação de uma queda na energia ou de um desastre no local).