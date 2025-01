Em comparação com a TI tradicional, a IaaS oferece aos clientes mais flexibilidade para criar recursos conforme necessário e para escalar em resposta a picos ou lentidões no tráfego. O IaaS possibilita que os clientes evitem as despesas iniciais e as despesas gerais da compra e manutenção do seu próprio data center local. Também elimina a constante compensação entre o desperdício da compra de capacidade local excessiva para acomodar picos e o desempenho ou as interrupções que podem resultar da falta de capacidade suficiente para picos ou crescimento imprevistos do tráfego.

Outros benefícios da IaaS:

Maior disponibilidade: Com a IaaS, uma empresa pode criar servidores redundantes com facilidade e até mesmo criá-los em outras regiões geográficas para garantir a disponibilidade durante quedas de energia locais ou desastres físicos.





Menos latência, mais desempenho: como os provedores de IaaS normalmente operam data centers em várias regiões geográficas, os clientes de IaaS podem localizar aplicações e serviços mais próximos dos usuários para minimizar a latência e maximizar o desempenho.





Capacidade de resposta aprimorada: os clientes podem provisionar recursos em questão de minutos, testar novas ideias com rapidez e implementar rapidamente novas ideias para mais usuários.





Segurança abrangente: com um alto nível de segurança no local, em data centers e por meio de criptografia, as organizações podem aproveitar a segurança e a proteção mais avançadas que poderiam proporcionar se hospedassem a infraestrutura de nuvem internamente.