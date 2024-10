NVMe vs. M.2: qual é a diferença?

As unidades M.2 (ou unidades Next Generation Form Factor (NGFF)) são um tipo de SSD que se conecta à placa-mãe de um computador por meio de uma interface M.2. As unidades M.2 são extremamente eficientes em termos de energia em quando comparadas com outros tipos de SSDs e ocupam menos espaço. Além disso, não precisam de cabos de nenhum tipo para se conectar e são menores e mais rápidos do que os SSDs de 2,5 polegadas amplamente usados.

Apesar do tamanho relativamente reduzido, as unidades M.2 ainda armazenam a mesma quantidade de dados que seus pares (até 8 terabytes, ou TBs) e, normalmente, são executadas mais rapidamente. Eles são fáceis de instalar e compatíveis com qualquer placa-mãe que tenha um slot M.2. Mesmo que sua placa-mãe não tenha uma porta M.2, uma unidade M.2 ainda pode ser conectada usando uma placa adaptadora que se encaixa em um slot PCIe.

SSDs SATA M.2

As unidades SATA estão se tornando um fator de forma cada vez mais popular devido à sua compatibilidade com tecnologias mais antigas. Embora os SSDs NVMe ainda tenham mais largura de banda, muitos computadores mais antigos não são compatíveis com a tecnologia NVMe ou PCIe, o que torna a interface M.2 SATA a melhor opção.

Os SSDs SATA podem atingir uma velocidade máxima de transferência de dados de 6 gigabytes por segundo (Gbps), que é mais lenta do que outras interfaces mais recentes. Estritamente em termos de desempenho, o SATA M.2 é o tipo de SSD de menor qualidade do mercado. Mas a tecnologia ainda é consideravelmente mais rápida do que um HDD, com três ou até quatro vezes a largura de banda. Além disso, os SSDs SATA M.2 são mais acessíveis do que os SSDs NVME e, para placas-mãe que não têm espaço para uma unidade de 2,5 polegadas, o SATA M.2 é uma ótima alternativa.

SSDs M.2 NVMe

A tecnologia NVMe é caracterizada por alta largura de banda e altas velocidades de transferência de dados. As unidades NVMe de melhor desempenho excedem 3.000 megabytes por segundo (MB/s), e alguns dos modelos mais recentes podem chegar a até 7.500 MB/s. Os SSDs NVMe M.2 disponibilizam, de longe, as velocidades de transferência de dados mais rápidas do mercado. Outro recurso atraente da tecnologia NVMe está no próprio nome: memória não volátil. Essa especificação significa que não é necessária energia para que um dispositivo NVMe retenha seus dados.

Ao contrário de outras tecnologias, os SSDs NVMe M.2 se conectam diretamente à CPU de um computador usando um soquete PCIe. Esse recurso possibilita que a memória flash da unidade funcione por meio de PCIe, em vez de um driver SATA operando em uma velocidade consideravelmente mais lenta. Por meio do barramento PCIe, uma unidade SSD NVMe M.2 pode atingir uma velocidade de transferência de incríveis 20 Gbps, mais de três vezes a de um SATA M.2.