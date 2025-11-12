O que é a memória flash NAND?

O termo “NAND” combina “NOT” e “AND”, referindo-se à porta lógica que controla a estrutura interna de uma célula NAND.

Além de sua alta densidade de armazenamento e não volatilidade, a memória flash NAND se destaca por transferência rápida de dados, durabilidade e baixo consumo de energia. Essas características tornaram a memória flash NAND a solução de armazenamento dominante para produtos eletrônicos pessoais do dia a dia, desde smartphones a câmeras digitais, consoles de jogos e tablets.

Em níveis empresariais e industriais, exemplos de uso de NAND incluem data centers, sistemas automotivos embarcados, equipamentos de imagem médica e infraestrutura de telecomunicações.

Impulsionado pela crescente demanda por armazenamento de dados em aplicações para consumidores e empresas, o mercado de memória flash NAND deverá crescer de USD 55,73 bilhões em 2025 para USD 72,60 bilhões em 2030. Esse crescimento reflete uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,43% durante o período.1 O crescimento é impulsionado pelo investimento em infraestrutura de IA, maior adoção de SSD em dispositivos eletrônicos e tecnologia de chip 3D que reduz os custos de armazenamento.

A memória flash NAND também está desempenhando um papel fundamental na adoção da IA generativa em nível empresarial. As aplicações de IA generativa exigem grandes quantidades de armazenamento para dados e conteúdo de treinamento, incluindo texto, imagens e vídeos, que são armazenados em SSDs alimentados por chips de memória flash NAND.