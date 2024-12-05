O que são aplicações de missão crítica?

A característica principal de uma aplicação de missão crítica é o papel central que ela desempenha em permitir a operação de uma empresa. As aplicações de missão crítica são frequentemente importantes para a continuidade de negócios (a capacidade de uma organização funcionar durante e após uma crise) e recuperação de desastres (um conjunto de tecnologias e processos projetados para restaurar funções essenciais após um evento inesperado). Quando aplicações de missão crítica falham ou sofrem downtime, isso pode ameaçar as principais operações, a reputação e as fontes de receita de uma empresa.

As aplicações de missão crítica variam de setor para setor e, muitas vezes, uma aplicação de missão crítica em um setor não será designada como de missão crítica em outro. Por exemplo, uma empresa cujo negócio principal seja a resposta a emergências consideraria uma rede de comunicações que permitisse que motoristas de ambulância e despachantes se comunicassem como sendo de missão crítica. No entanto, outra empresa em outro setor pode ter uma rede de comunicação que permite que os motoristas de seus veículos de entrega se comuniquem, mas não necessariamente designaria isso como um serviço de missão crítica.