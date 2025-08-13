O que é uma matriz all-flash?

Uma matriz all-flash (AFA) é um tipo de sistema de armazenamento de dados externo que utiliza exclusivamente mídia de hardware de memória flash (ou seja, unidades de estado sólido (SSDs)) para armazenamento de dados persistente. A AFA também é chamada de sistema de disco de armazenamento de estado sólido ou matriz de estado sólido (SSA).

Ao contrário das unidades de disco rígido (HDDs) de disco giratório, as SSDs não contêm peças móveis e oferecem maior velocidade e durabilidade. Em comparação com as HDDs isolados, os sistemas de armazenamento all-flash (compostos por SSDs ou sistemas híbridos compostos por SSDs e HDDs) permitem um acesso mais rápido aos dados, ao mesmo tempo que melhoram as velocidades de processamento e reduzem o esforço da CPU.

O armazenamento flash varia em capacidade de armazenamento e formato. Algumas SSDs, como o tipo encontrado em unidades flash USB, são menores do que moedas pequenas. E, embora as primeiras SSDs pudessem conter apenas uma pequena quantidade de dados, à medida que a tecnologia progredia de acordo com a Lei de Moore, essa capacidade de armazenamento se multiplicou.

Atualmente, devido à tecnologia SSD, é possível equilibrar um terabyte de dados (ou mais) na ponta do dedo. Devido ao seu tamanho compacto e construção robusta em estado sólido, as SSDs estão onipresentes em produtos eletrônicos como notebooks, tablets, telefones móveis e consoles de jogos.

Além das aplicações de nível de consumidor, as SSDs e AFAs também tiveram um impacto revolucionário no armazenamento empresarial. Tradicionalmente, os data centers organizacionais contavam com HDDs configuradas como armazenamento conectado à rede (NAS) ou redes de área de armazenamento (SANs), ou ambos, para armazenamento e recuperação de dados. Isso foi até que os avanços no armazenamento de estado sólido tornaram as matrizes all-flash uma alternativa econômica e promoveram várias melhorias de desempenho adequadas para aplicações de alto desempenho.

Normalmente, as unidades de estado sólido são preferíveis às unidades de disco rígido. No entanto, matrizes híbridas que configuram SSDs e HDDs dentro do mesmo chassi permitem que os fornecedores adaptem os sistemas existentes substituindo apenas uma parte da mídia fixa por flash. Atualmente, as AFAs, ou matrizes híbridas, são a principal escolha para soluções NAS e SAN em escala.