O que é fintech?

Publicado: 15 de abril de 2024
Com a contribuição de: Mesh Flinders, Ian Smalley
Fintech (financial technology) é uma abordagem tecnológica utilizada para entregar serviços financeiros de maneira digital. O termo Fintech é utilizado tanto para identificar empresas startups do ramo financeiro como para os produtos digitais que elas oferecem, como aplicativos, softwares e outras tecnologias.
À medida que os smartphones e outros dispositivos digitais ganharam popularidade, os casos de uso de fintech aumentaram constantemente. Hoje, os aplicativos móveis populares ajudam as pessoas a definir metas financeiras, solicitar hipotecas, declarar impostos e muito mais.
No nível corporativo, as empresas do setor financeiro estão constantemente em busca de maneiras de implementar as tecnologias financeiras para aumentar seus recursos e oferecer mais produtos e serviços aos seus clientes.
A evolução do termo
O termo "fintech", uma combinação das palavras "finanças" e "tecnologia", foi inicialmente usado pelos bancos para descrever as tecnologias que os ajudavam a monitorar e gerenciar as contas de seus clientes.
Entretanto, nos últimos cinco anos, o termo mudou para incluir mais serviços relacionados ao consumidor, como aplicações e softwares usados para criar orçamentos, controlar gastos e comprar e vender ações.
Atualmente, o termo fintech pode ser usado para descrever tecnologias, serviços e empresas do setor financeiro que se concentram em uma variedade de recursos, incluindo operações bancárias de varejo, educação financeira, captação de recursos, criptomoedas, gestão de investimentos e muito mais.
À medida que os smartphones se infiltraram em cada vez mais áreas de nossas vidas, muitos setores sentiram-se pressionados a digitalizar uma parte maior de seus recursos e serviços. De aplicativos de transporte e refrigeradores que sabem quando acabou o leite, a salas de aula virtuais e chatbots, a digitalização está em toda parte.
O setor de fintech é apenas mais um exemplo de uma constante mudança (do setor financeiro) para a era digital.
Em termos de digitalização, os bancos e instituições financeiras começaram lentamente, automatizando e digitalizando processos que eram feitos manualmente há anos.
A capacidade de abrir uma nova conta, realizar uma transferência de dinheiro e pagar por produtos e serviços on-line foram alguns dos primeiros avanços. Hoje, o ritmo das inovações aumentou a ponto de alguns bancos não terem nenhuma infraestrutura física.
Os bancos digitais (ou neobancos, como são comumente chamados) oferecem opções bancárias sem taxas e somente digitais para clientes que não precisam de um local físico.
As fintechs também ajudaram a expandir o setor bancário para comunidades tradicionalmente carentes. Por exemplo, de acordo com um relatório da Brookings Institution (link externo à ibm.com), mais de 90% dos consumidores latinos utilizam fintechs, juntamente com 88% dos estadunidenses negros e 79% dos consumidores asiáticos.
As fintechs também desempenharam um papel importante na promoção do crescimento, permitindo às instituições financeiras a oferta de determinados serviços 24 horas por dia, 7 dias por semana, com o uso de chatbots em vez de funcionários físicos. Isso ajuda a reduzir as despesas gerais e, ao mesmo tempo, oferece aos clientes acesso a serviços essenciais 24 horas por dia, em vez de apenas durante o horário bancário tradicional.
Os produtos e serviços das fintechs oferecem muitos benefícios tangíveis para consumidores e empresas.
Para os consumidores, as fintechs trouxeram inovações no espaço dos pagamentos digitais, bem como novas maneiras de gerenciar e otimizar finanças pessoais.
No nível empresarial, as fintechs ajudam a automatizar e simplificar processos de negócios e acelerar a entrega de novos produtos digitais nas mãos dos clientes.
Veja a seguir os três principais benefícios para cada público, começando pelos consumidores.
Um dos maiores benefícios dos produtos fintech para os consumidores é o acesso ininterrupto às suas finanças. Seja negociando ações, transferindo dinheiro ou fazendo uma compra de última hora, as fintechs permitem que os usuários realizem transações financeiras quando e como precisarem.
À medida que aumentam as leis e regulamentações sobre fintechs, também aumentam os requisitos de segurança que as aplicações de fintech devem seguir para poderem entrar no mercado.
Além de minimizar o roubo físico ou perda de cartões de crédito ou dinheiro, as fintechs oferecem aos clientes soluções robustas de segurança cibernética que os protegem contra hackers. A tecnologia blockchain, por exemplo, é uma inovação de fintech relativamente nova que utiliza um livro-razão distribuído para garantir a validade de transações on-line complexas entre várias partes.
O empréstimo digital – o processo de solicitar e receber fundos por meio de um processo digital — está crescendo rapidamente, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de até 16,7%, de acordo com a Allied Market Research (link externo à ibm.com).
As soluções de fintech possibilitam que mais mutuários acessem um conjunto mais amplo de credores digitalmente do que seria possível por meio dos canais tradicionais de serviços financeiros. Algumas fintechs chegam a oferecer crédito para pessoas físicas com avaliações de crédito ruins ou inexistentes.
Os recursos de fintech ajudaram a simplificar os processos de negócios, permitindo a automação de tarefas rotineiras associadas aos serviços bancários. Além disso, as empresas que operam aplicações fintech observaram uma aceleração significativa em seus processos de transações e investimentos quando seus clientes passaram a ter acesso às suas contas por meio de aplicativos móveis 24 horas por dia, 7 dias por semana.
O lançamento de novos serviços e recursos em resposta à demanda dos clientes é muito mais fácil para as instituições financeiras que fizeram investimentos em fintech. Dadas as dezenas de milhares de startups de fintech inovando no espaço, muitas vezes já existem produtos prontos disponíveis, sem necessidade de infraestrutura adicional, quando surge uma nova necessidade do cliente.
As empresas que utilizam as tecnologias financeiras de forma inteligente podem oferecer a seus clientes uma experiência digital agradável e altamente personalizada que reflete aplicações populares de outros setores, como Netflix e Amazon, aumentando a probabilidade de permanecerem fiéis e continuarem usando seus produtos e serviços.
Quase todas as tecnologias financeiras são entregues aos usuários na forma de aplicativos que podem ser facilmente baixados e usados em smartphones, tablets ou PCs.
Existem muitos tipos diferentes de aplicações fintech, mas todas elas dependem da mesma tecnologia subjacente: uma combinação de interfaces de programação de aplicações (APIs), aplicativos móveis e serviços baseados na Web.
APIs: as aplicações fintech dependem de APIs programadas sob medida para conectar com segurança contas bancárias e outros dados financeiros altamente confidenciais pertencentes aos clientes.
As APIs financeiras permitem o compartilhamento de dados financeiros, a transferência de fundos, a verificação e outras funcionalidades críticas que tornam os bancos digitais possíveis.
Aplicativos móveis: os aplicativos bancários móveis de fintech são os portões digitais através dos quais os clientes acessam seus fundos e realizam as transações desejadas.
Embora as aplicações fintech devam ser seguras para evitar tentativas de fraude ou o comprometimento dos dados do cliente, elas também devem fornecer uma experiência de usuário rápida e sem sobressaltos para permanecerem competitivas.
Serviços baseados na web: a maioria das ofertas de fintech tem algum tipo de presença baseada na web, além de aplicativos. Isso permite que os clientes acessem suas contas por meio de um login on-line em um navegador da web.
Os produtos e serviços Fintech são normalmente divididos em cinco categorias, de acordo com os tipos de funcionalidade que oferecem:
Os bancos são um dos componentes mais críticos de qualquer sistema financeiro. Assim, a digitalização dos seus produtos e serviços teve grandes repercussões tanto para os consumidores como para as empresas.
Os bancos digitais influenciaram fortemente a jornada digital do setor financeiro com inovações como verificação aprimorada de usuários, livros-razão (como a blockchain) que permitem transações complexas envolvendo várias partes e startups disruptivas (como a VaroOffer) que oferecem seus serviços inteiramente online ou através de aplicativos.
Se você pediu um café, comprou um produto na Amazon ou assinou um serviço de streaming recentemente, sua transação foi feita com tecnologias fintech. A tecnologia financeira sustenta todas as soluções de pagamento digital e móvel, conectando de forma segura as contas bancárias ao dispositivo digital de escolha do cliente.
No nível empresarial, as fintechs ajudam as empresas com uma ampla gama de tarefas, incluindo folha de pagamento, impostos, contabilidade e muito mais.
As finanças pessoais, também conhecidas como gerenciamento de finanças pessoais (PFM), é um termo que engloba serviços como criação de um orçamento, economia de dinheiro e planejamento para a aposentadoria.
Muitas startups fintech, como Dave e WealthSimple, educam as pessoas sobre seu dinheiro, fornecendo ferramentas simples para ajudá-las a atingir suas metas financeiras.
Os produtos e serviços das fintechs estão espalhados em todo o setor de gestão patrimonial. Os mais populares, como RobinHood e Atom Finance, oferecem aos clientes maneiras de negociar ações diretamente em seu telefone.
Antigamente, os clientes que desejavam fazer uma hipoteca ou comprar um carro no crédito precisavam entrar fisicamente em um banco, encontrar-se com um especialista em empréstimos, preencher a papelada e esperar.
Agora, empresas de fintech, como a Rocket Mortgage e a SoFi, permitem que os clientes solicitem empréstimos e crédito respondendo a algumas perguntas simples em seus telefones e, em seguida, informam em horas ou até minutos se eles foram aprovados.
Como em muitos outros setores, o surgimento de novas tecnologias, especialmente a inteligência artificial (IA) e o aprendizado de máquina (ML), está exercendo uma grande influência sobre as fintechs.
Para os clientes, os aplicativos de "aprendizado" baseados em IA e ML os ajudam a tomar decisões mais inteligentes sobre as compras, mostrando-lhes como tudo o que compram afeta suas metas financeiras de longo prazo.
Por outro lado, a IA das finanças usa algoritmos avançados e ML para analisar dados, automatizar tarefas e melhorar a tomada de decisões para instituições financeiras. Além disso, chatbots impulsionados por IA, como o ChatGPT, estão desempenhando um papel importante para ajudar os bancos a atender melhor às necessidades básicas de seus clientes, eliminando o custo de empregar centros de atendimento ao cliente inteiros ou agências locais.
Dada a natureza sigilosa das informações que as instituições financeiras coletam de seus clientes, o setor financeiro, não apenas especificamente as fintechs, é um dos mais regulamentados do mundo.
Nos EUA, o Departamento do Tesouro vê as fintechs como criadoras de muitos novos riscos (link externo ao site ibm.com) para os clientes bancários, juntamente com os serviços adicionais que elas fornecem.
As questões de privacidade de dados e segurança das transações estão no topo dessas preocupações e vêm estimulando grande parte da nova regulamentação do setor.
A ascensão das criptomoedas, como o Bitcoin, representa outra área de apreensão, já que muitos novos produtos e serviços de fintechs buscam aumentar o interesse nelas por parte do cliente.
Os casos de uso de fintech vêm crescendo todos os dias e são uma das áreas mais badaladas de todo o setor de serviços financeiros nos últimos anos.
De acordo com a Statista (link externo ao site ibm.com), havia mais de 13 mil empresas de fintech somente na América do Norte em janeiro de 2024, pelo menos 1.500 a mais do que no ano anterior.
Veja a seguir alguns exemplos dos tipos mais populares de produtos fintech que as empresas estão criando.
Alguns dos aplicativos amplamente usados no setor de fintech permitem que transações financeiras sejam realizadas de forma segura com um smartphone ou dispositivo móvel.
Os exemplos de aplicativos de pagamento digital incluem os principais produtos oferecidos pelas populares fintechs PayPal, Square e Venmo, bem como alguns provedores de serviços fintech menos conhecidos, como Zelle e CashApp.
Aplicativos de fintech como o Robinhood ajudam milhões de pessoas em todo o mundo a acessar conselhos financeiros sólidos e comprar e negociar ações todos os dias usando apenas seus telefones.
De fundos negociados em bolsa (ETFs) a criptomoedas, não há limite para os tipos de investimentos que os clientes podem fazer usando esses aplicativos.
Um robo-advisor é uma plataforma on-line relativamente barata que usa softwares e algoritmos de investimento para ajudar os clientes a gerenciar seus portfólios de investimento.
Ao contrário dos aplicativos de investimento, os consultores robóticos são automatizados para observar o mercado e reequilibrar os portfólios conforme necessário.
Aplicativos de PFM como Mint e You Need a Budget (YNAB) ajudam os clientes com tarefas financeiras menos complexas, mas não menos importantes, como compras de supermercado, criação de orçamentos e poupança.
Aplicativos de empréstimo P2P, ou apenas aplicativos de empréstimo entre pares, são aplicativos que permitem que os clientes solicitem pequenos empréstimos comerciais a um número maior de credores do que um banco tradicional faria.
Alguns dos aplicativos P2P mais populares, como o LendingClub, permitem que as pessoas façam microempréstimos para pequenas e médias empresas de sua escolha, adicionando diversidade e flexibilidade a um ambiente de empréstimos que antes era estático.
Os aplicativos de criptomoedas, ou apenas aplicativos de cripto, abrem um mundo da negociação de criptomoedas para as pessoas, permitindo que eles criem carteiras com diferentes tipos de moedas digitais, como Bitcoin e tokens não fungíveis (NFTs).
Saiba mais sobre FinOps, softwares e soluções projetadas para ajudar a gerenciar a economia variável da infraestrutura de nuvem e impulsionar a colaboração e a otimização de custos de nuvem.
Descubra maneiras de modernizar os principais serviços bancários e pagamentos e criar bases digitais resilientes que resistam à disrupção.
Encontre novas maneiras de inovar em um novo cenário financeiro com soluções e serviços de tecnologia escaláveis.
A IBM Cloud for Financial Services é uma nuvem inédita, projetada para proteger até mesmo os dados mais confidenciais e as cargas de trabalho de IA que servem de base para os produtos fintech. Com segurança e controles integrados informados pelo setor, o IBM Cloud for Financial Services ajuda as empresas a otimizar sua infraestrutura e conformidade para que possam se concentrar no que mais importa: entregar valor para os clientes.