O que é fintech?

À medida que os smartphones e outros dispositivos digitais ganharam popularidade, os casos de uso de fintech aumentaram constantemente. Hoje, os aplicativos móveis populares ajudam as pessoas a definir metas financeiras, solicitar hipotecas, declarar impostos e muito mais.

No nível corporativo, as empresas do setor financeiro estão constantemente em busca de maneiras de implementar as tecnologias financeiras para aumentar seus recursos e oferecer mais produtos e serviços aos seus clientes.

A evolução do termo

O termo "fintech", uma combinação das palavras "finanças" e "tecnologia", foi inicialmente usado pelos bancos para descrever as tecnologias que os ajudavam a monitorar e gerenciar as contas de seus clientes.

Entretanto, nos últimos cinco anos, o termo mudou para incluir mais serviços relacionados ao consumidor, como aplicações e softwares usados para criar orçamentos, controlar gastos e comprar e vender ações.

Atualmente, o termo fintech pode ser usado para descrever tecnologias, serviços e empresas do setor financeiro que se concentram em uma variedade de recursos, incluindo operações bancárias de varejo, educação financeira, captação de recursos, criptomoedas, gestão de investimentos e muito mais.