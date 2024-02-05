Conforme mostrado pelo cenário em constante mudança dos cheques, os pagamentos continuarão se modernizando rapidamente e evoluindo para atender às mudanças nas demandas dos clientes. As instituições financeiras devem priorizar soluções de pagamentos que possam se adaptar rapidamente às mudanças nas necessidades dos clientes e minimizar a interrupção nos negócios e na infraestrutura de TI existente.

A IBM® está trabalhando com instituições financeiras para aproveitar a flexibilidade e a segurança da nuvem para transformar os pagamentos de acordo com as necessidades dos clientes hoje e no futuro.

O IBM Payments Center (IPC) Check Services no IBM Cloud for Financial Services oferece uma plataforma gerenciada e segura, construída para escalar para cima e para baixo e acomodar volumes de cheques em constante mudança. Essa solução permite que os bancos transacionem com um ecossistema de parceiros que possuem os recursos de segurança, resiliência e conformidade para lidar com as necessidades de processamento de cheques em constante mudança. O IBM Cloud for Financial Services foi projetado para ajudar os clientes a reduzir os riscos e acelerar a adoção da nuvem até mesmo para as cargas de trabalho mais confidenciais.

O IBM Financial Transaction Manager (FTM) (que forma parte da espinha dorsal da solução de cheques como serviço) integra, orquestra e monitora as transações financeiras, incluindo os cheques. Ele oferece processamento consistente em vários tipos de pagamento, permitindo que instituições financeiras convertam as operações de pagamento em uma única plataforma. O FTM inclui recursos pré-desenvolvidos para pagamentos imediatos, SWIFT, ACH, SEPA, processamento de cheques, integração de clientes, ingestão de transações e muito mais.

Com os serviços gerenciados do IBM Payments Center, os bancos têm acesso à expertise do setor em processamento de cheques e terceirização de processos de negócios com nossa plataforma de pagamentos como serviço. Ele utiliza as tecnologias mais recentes para impulsionar a eficiência e o valor dos serviços de pagamentos. Os consultores do IBM Cloud Expert Lab também podem ajudar os bancos a adotar e aproveitar as tecnologias do IBM Cloud para modernizar os serviços de processamento de cheques, com ênfase na obtenção de resultados de negócios.

À medida que as instituições financeiras modernizam os pagamentos, elas devem minimizar o impacto em sua infraestrutura de TI existente. O IBM Payments Center Check Services fornece componentes flexíveis baseados na nuvem que podem ser integrados às operações e à infraestrutura existentes do cliente. Nossa solução completa e gerenciada foi projetada para fornecer recursos econômicos de processamento de verificações e é otimizada para cargas de trabalho bancárias corporativas com dados confidenciais.