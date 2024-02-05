Em todo o mundo, as instituições financeiras estão se modernizando rapidamente para oferecer experiências de pagamento seguras e contínuas que atendem às demandas dos consumidores com prioridade digital. As instituições financeiras enfrentam o desafio de viabilizar os pagamentos digitais e, ao mesmo tempo, gerenciar os recursos de pagamento existentes, como cheques. Embora o uso de cheques esteja diminuindo em todo o mundo, nos EUA, os cheques continuam sendo a opção de pagamento mais popular (link externo a ibm.com) para aluguel e transações maiores. Na UE, o volume de cheques ainda é considerado significativo, com mais de 2,1 bilhões de cheques emitidos em 2019, especificamente na França, que foi responsável por 1,6 bilhão de cheques (link externo a ibm.com) processados naquele ano.
Muitos países adotaram a modernização dos pagamentos e introduziram iniciativas para acelerar a adoção e regular o cenário. O governo australiano está eliminando oficialmente os cheques até 2030 (link externo a ibm.com) como parte de uma gama mais ampla de reformas de pagamentos para a era digital.
Em circunstâncias como essa, as instituições financeiras ainda precisam processar cheques de forma rápida e segura durante o período de transição, pois os cheques continuam sendo um sistema de pagamento legado por enquanto. Como a maioria do processamento de cheques ocorre em infraestrutura legada, novas mudanças podem criar riscos para todo o ecossistema de pagamentos. As instituições financeiras também devem gerenciar o impacto nos custos de processamento, pois as economias de escala reduzem à medida que o volume de cheques diminui.
De acordo com a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), as denúncias de fraudes em cheques mais que dobraram nos últimos três anos. A FinCEN relatou 680.000 casos de possível fraude em cheques em 2022, um aumento em relação aos 350.000 em 2021 (link externo a ibm.com), indicando um aumento de 23% em relação a 2020. Especialistas em fraudes previram que o total de fraudes com cheques atingirá US$ 24 bilhões em perdas este ano (link externo a ibm.com), aproximadamente o dobro do que era há apenas cinco anos.
A fraude com cheques é um crime de relativamente baixa tecnologia e fácil de cometer, com um número considerável de vítimas em potencial. Com o aumento dos indivíduos e golpistas aproveitando as oportunidades de fraude em cheques, a modernização dos pagamentos pode ajudar a lidar com as lacunas na segurança de cheques.
Conforme mostrado pelo cenário em constante mudança dos cheques, os pagamentos continuarão se modernizando rapidamente e evoluindo para atender às mudanças nas demandas dos clientes. As instituições financeiras devem priorizar soluções de pagamentos que possam se adaptar rapidamente às mudanças nas necessidades dos clientes e minimizar a interrupção nos negócios e na infraestrutura de TI existente.
A IBM® está trabalhando com instituições financeiras para aproveitar a flexibilidade e a segurança da nuvem para transformar os pagamentos de acordo com as necessidades dos clientes hoje e no futuro.
O IBM Payments Center (IPC) Check Services no IBM Cloud for Financial Services oferece uma plataforma gerenciada e segura, construída para escalar para cima e para baixo e acomodar volumes de cheques em constante mudança. Essa solução permite que os bancos transacionem com um ecossistema de parceiros que possuem os recursos de segurança, resiliência e conformidade para lidar com as necessidades de processamento de cheques em constante mudança. O IBM Cloud for Financial Services foi projetado para ajudar os clientes a reduzir os riscos e acelerar a adoção da nuvem até mesmo para as cargas de trabalho mais confidenciais.
O IBM Financial Transaction Manager (FTM) (que forma parte da espinha dorsal da solução de cheques como serviço) integra, orquestra e monitora as transações financeiras, incluindo os cheques. Ele oferece processamento consistente em vários tipos de pagamento, permitindo que instituições financeiras convertam as operações de pagamento em uma única plataforma. O FTM inclui recursos pré-desenvolvidos para pagamentos imediatos, SWIFT, ACH, SEPA, processamento de cheques, integração de clientes, ingestão de transações e muito mais.
Com os serviços gerenciados do IBM Payments Center, os bancos têm acesso à expertise do setor em processamento de cheques e terceirização de processos de negócios com nossa plataforma de pagamentos como serviço. Ele utiliza as tecnologias mais recentes para impulsionar a eficiência e o valor dos serviços de pagamentos. Os consultores do IBM Cloud Expert Lab também podem ajudar os bancos a adotar e aproveitar as tecnologias do IBM Cloud para modernizar os serviços de processamento de cheques, com ênfase na obtenção de resultados de negócios.
À medida que as instituições financeiras modernizam os pagamentos, elas devem minimizar o impacto em sua infraestrutura de TI existente. O IBM Payments Center Check Services fornece componentes flexíveis baseados na nuvem que podem ser integrados às operações e à infraestrutura existentes do cliente. Nossa solução completa e gerenciada foi projetada para fornecer recursos econômicos de processamento de verificações e é otimizada para cargas de trabalho bancárias corporativas com dados confidenciais.
