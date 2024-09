Otimize a gestão de requisitos em serviços financeiros

A Intact Financial é a maior fornecedora de seguros imobiliários e de seguros contra acidentes do setor privado do Canadá. Seus 12.000 funcionários trabalham para segurar mais de 5 milhões de indivíduos e empresas em todas as províncias canadenses, administrando quase CAD 8.0 bilhões em prêmios. A Intact implementou o software IBM ELM para facilitar o gerenciamento mais eficaz dos requisitos durante todo o ciclo de vida do desenvolvimento de aplicativos, ajudando a melhorar o controle de qualidade, os relatórios e a rastreabilidade. Como resultado, a Intact reduziu o custo e o tempo necessários para lançar aplicativos novos e de qualidade.