O desenvolvimento de aplicativos móveis é o processo de criação de software para smartphones, tablets e assistentes digitais, geralmente para os sistemas operacionais Android e iOS. O software pode ser pré-instalado no dispositivo, baixado de uma loja de aplicativos móveis ou acessado por meio de um navegador da Web de dispositivo móvel. As linguagens programação e markup utilizadas para esse tipo de desenvolvimento de software podem incluir Java, Swift, C# e HTML5.
O desenvolvimento de aplicativo móveis está crescendo rapidamente. Desde varejo, telecomunicações e e-commerce até seguros, saúde e governamental, as organizações presentes em diversos setores devem atender as expectativas dos usuários em relação a maneiras convenientes e em tempo real para conduzir transações e acessar informações. Atualmente, os dispositivos móveis (e os aplicativos móveis que descobrem seu valor) são a forma mais utilizada por empresas e pessoas para se conectar com a Internet. Para se manterem relevantes, responsivas e bem-sucedidas, as organizações precisam desenvolver os aplicativos móveis que seus clientes, parceiros e funcionários exigem.
No entanto, o desenvolvimento de aplicativos pode parecer intimidador. Após selecionar a plataforma ou plataformas de SO, será necessário superar as limitações de dispositivos móveis e conduzir seu aplicativo por todos os potenciais obstáculos de distribuição. Felizmente, ao seguir algumas diretrizes e melhores práticas básicas, você pode otimizar sua jornada de desenvolvimento de aplicativos.
Para saber mais sobre questões específicas de desenvolvimento de aplicativos móveis em qualquer uma das plataformas, veja nossos artigos sobre desenvolvimento de aplicativos para iOS e desenvolvimento de aplicativos para Android.
Para conhecer mais sobre o desenvolvimento de aplicativos móveis, veja o tutorial simples para construir um chatbot ativado por voz baseado em Android da IBM.
Muitas equipes independentes de desenvolvimento de aplicativos optam por construir seus aplicativos primeiramente para Android. Por quê? A grande maioria, cerca de 70 porcento, dos smartphones possuem o sistema operacional Android; além disso, a Google Play Store possui menos restrições do que a App Store da Apple. Por outro lado, aplicativos móveis desenvolvidos para iOS possuem um número bem menor de dispositivos que precisam de suporte, tornando a otimização mais simples. A retenção de usuários geralmente também é maior para aplicativos iOS.
Dependendo do caso de uso pretendido e do público-alvo do aplicativo móvel que está desenvolvendo, é possível que você tenha outras considerações. Por exemplo, se você estiver projetando um aplicativo para os funcionários de sua organização, você precisará dar suporte às plataformas que eles utilizam, o que pode significar o desenvolvimento de aplicativos multiplataforma que funcionam tanto para o Android quanto para o iOS. Ou, se estiver criando um aplicativo móvel para seus clientes e você sabe que a maioria possui iPhones, desenvolver aplicativos para iOS deve ser uma de suas prioridades. As considerações adicionais ao desenvolver seus aplicativos móveis incluem estratégias de monetização e previsão do comportamento do usuário, que podem ser influenciados por fatores geográficos e culturais.
Aumente a eficiência e reforce a segurança integrando a plataforma de desenvolvimento e as ferramentas de gerenciamento de dispositivos.
Digamos que você precisa desenvolver aplicativos móveis tanto para o sistema operacional Android quanto para iOS. Qual é a melhor abordagem para o desenvolvimento de software?
Uma possibilidade seria desenvolver dois aplicativos nativos. Aproveitar as APIs nativas e linguagens de programação específicas ao SO podem ajudá-lo a construir um aplicativo poderoso. A maioria dos aplicativos corporativos, especialmente aqueles que requerem tráfego considerável de APIs, se beneficiam de desenvolvimento nativo.
Se optar por desenvolver aplicativos nativos, um por vez, recomenda-se iniciar por Android, pelos mesmos motivos que a maioria dos desenvolvedores independentes de aplicativos geralmente se concentram em Android. Você provavelmente terá mais sucesso se desenvolver aplicativos completos como MVP no Android e, em seguida, converter e otimizá-lo para iOS depois do lançamento.
Ainda será necessário depurar e reescrever o código para a linguagem nativa e redesenhar a interface com o usuário front-end, uma vez que os dois sistemas operacionais funcionam de maneiras distintas, impossibilitando a operação multiplataformas.
Então porque não começar completamente do zero? Embora você não possa simplesmente converter o código para uma nova linguagem de programação, muito do back-end pode ser replicado em outra plataforma. Modelos, bibliotecas e extensões de terceiros geralmente funcionam de maneira idêntica em ambos os ambientes, permitindo que você evite retrabalho custoso. Você também pode usar um serviço de cloud móvel, como IBM Mobile Foundation, para gerenciar o back-end da Web.
Outra opção é a abordagem híbrida, adotando uma abordagem de criação única e execução em qualquer lugar. Os aplicativos híbridos usam um único código base que pode funcionar em qualquer plataforma. Eles são normalmente desenvolvidos em uma linguagem de programação universalmente reconhecida, como Java, JavaScript, HTML ou CSS. Como o acesso às APIs nativas do sistema operacional não é liberado, o desenvolvimento híbrido de aplicativos móveis funciona melhor para aplicativos da Web simples, como aplicativos móveis de três ou quatro páginas com funcionalidade limitada.
Não importa se escolher o desenvolvimento de aplicativos nativos ou híbridos, um dos primeiros obstáculos que precisam ser superados são os recursos relativamente limitados dos dispositivos móveis. O dispositivo móvel para o qual está desenvolvendo terá bem menos poder de processamento e memória do que computadores desktop ou servidores corporativos. Essas restrições podem parecer um desafio considerável, especialmente se você estiver mais familiarizado com os recursos comparativamente ilimitados do desenvolvimento de software convencional para aplicativos da Web.
A limitação dos recursos das plataformas móveis significa que é necessário ajustar os objetivos de design do seu aplicativo.
Ao longo do processo de desenvolvimento de aplicativos, os desenvolvedores precisam assegurar que seus aplicativos móveis consumam menos recursos que um aplicativo desktop típico.
É essencial oferecer uma ótima experiência ao usuário. Isso começa com a compreensão que sua interface com o usuário de um aplicativo móvel deve ser mais simples do que uma interface de aplicativos desktop. Ao criar um design de UX simples e centrados em funções essenciais, você poderá fornecer uma melhor experiência do usuário enquanto consome menos recursos.
A interface de aplicativo móvel deve ser projetada para toque. Os usuários móveis devem ser capazes de navegar seu aplicativo facilmente e inserir dados sem digitação excessiva.
Felizmente, esses requisitos para aplicativos simples e eficientes, baseados em toque, são fáceis de alinhar com as expectativas dos usuários. Os usuários móveis geralmente desejam realizar tarefas de forma simples, com apenas alguns toques. Eles buscam aplicativos que, acima de tudo, sejam convenientes e fáceis de usar em seus dispositivos móveis.
E se o seus aplicativos móveis exigirem mais processamento do que uma plataforma móvel típica consegue suportar? Considere transferir esse processamento para a cloud.
Através do uso criterioso de APIs, é possível conectar seu aplicativo a serviços e bancos de dados baseados em cloud para fornecer funcionalidade avançada, sem desacelerar seus aplicativos ou sobrecarregar o dispositivo onde está sendo executado. Você pode até mesmo transferir o armazenamento de dados e em cache para um servidor baseado em cloud, deixando pouquíssimos dados no dispositivo.
A cloud pode oferecer vantagens adicionais além do aumento de desempenho. Conecte seus aplicativos móveis a serviços em cloud poderosos para incluir recursos e aumentar a facilidade de uso. Empregue APIs para integrar novos recursos, como serviços avançado baseados em cloud para ajudá-lo a melhorar seus aplicativos móveis. Isso inclui notificações por push, análise de IA desenvolvida com IBM Watson®, integração de dispositivo inteligente com Internet das Coisas (IoT) e muito mais.
Android e iOS não são ambientes completamente abertos. Antes que seu aplicativo possa ser distribuído oficialmente, será necessário inscrever-se no programa desenvolvedor apropriado.
O programa de desenvolvimento de aplicativos móveis para Android permite que você use sua conta Google existente para criar uma conta desenvolvedor, pague a taxa de USD 25 e submeta seus aplicativos. O Google Play, a loja oficial para Android, possui padrões de qualidade que devem ser atendidos antes da publicação, mas são mais diretrizes do que regras. Como parte de seu processo de desenvolvimento de aplicativos, você também poderá distribuir seus aplicativos fora da Google Play Store e permitir que os usuários baixem e instalem diretamente.
Por outro lado, o programa de desenvolvimento de aplicativos móveis da Apple possui uma barreira de entrada mais alta. É necessário pagar uma taxa de programa de USD 99 por ano e aderir a padrões rígidos. Depois de se tornar um membro do programa, você terá acesso antecipado a versões beta dos sistemas operacionais e a frameworks ou APIs proprietárias. Cumprir os padrões rígidos da App Store também significa para o mundo que você desenvolveu um aplicativo de alta qualidade.
Use a IBM® Cloud® para arquitetar, prototipar e lançar aplicativos no mercado rapidamente
Ajude seus funcionários a fazer o melhor trabalho e também enriqueça as interações diárias de seus clientes com o poder da estratégia e design de experiência móvel do IBM iX.
Identifique os principais requisitos de desenvolvedor, escolha a linguagem de programação certa e use os recursos com base em cloud para melhorar os resultados.
A Mobile App Development Platform da IBM simplifica a arquitetura, prototipagem e lançamento de aplicativos no mercado. Com IBM Cloud agindo nos bastidores, você pode construir aplicativos seguros mais rapidamente, aprimorar seus aplicativos com recursos IBM Watson e implementar aplicativos para execução nativa, multiplataforma ou como aplicativos móveis baseados na Web.