O desenvolvimento de aplicativos móveis é o processo de criação de software para smartphones, tablets e assistentes digitais, geralmente para os sistemas operacionais Android e iOS. O software pode ser pré-instalado no dispositivo, baixado de uma loja de aplicativos móveis ou acessado por meio de um navegador da Web de dispositivo móvel. As linguagens programação e markup utilizadas para esse tipo de desenvolvimento de software podem incluir Java, Swift, C# e HTML5.

O desenvolvimento de aplicativo móveis está crescendo rapidamente. Desde varejo, telecomunicações e e-commerce até seguros, saúde e governamental, as organizações presentes em diversos setores devem atender as expectativas dos usuários em relação a maneiras convenientes e em tempo real para conduzir transações e acessar informações. Atualmente, os dispositivos móveis (e os aplicativos móveis que descobrem seu valor) são a forma mais utilizada por empresas e pessoas para se conectar com a Internet. Para se manterem relevantes, responsivas e bem-sucedidas, as organizações precisam desenvolver os aplicativos móveis que seus clientes, parceiros e funcionários exigem.

No entanto, o desenvolvimento de aplicativos pode parecer intimidador. Após selecionar a plataforma ou plataformas de SO, será necessário superar as limitações de dispositivos móveis e conduzir seu aplicativo por todos os potenciais obstáculos de distribuição. Felizmente, ao seguir algumas diretrizes e melhores práticas básicas, você pode otimizar sua jornada de desenvolvimento de aplicativos.

Para saber mais sobre questões específicas de desenvolvimento de aplicativos móveis em qualquer uma das plataformas, veja nossos artigos sobre desenvolvimento de aplicativos para iOS e desenvolvimento de aplicativos para Android.

Para conhecer mais sobre o desenvolvimento de aplicativos móveis, veja o tutorial simples para construir um chatbot ativado por voz baseado em Android da IBM.