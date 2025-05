O que é a eliminação de duplicações de dados?

Em seu nível mais básico, a deduplicação de dados funciona por meio de funções automatizadas que identificam duplicações em blocos de dados e, em seguida, removem essas duplicações. Trabalhando nesse nível de bloco, pedaços únicos de dados são analisados e marcados para preservação. Quando o software de deduplicação detecta uma repetição do mesmo bloco de dados, essa repetição é removida e substituída por uma referência ao dado original.

Um método alternativo de deduplicação de dados opera no nível de arquivo. O armazenamento de dados em instância única compara cópias completas de dados dentro do sistema de arquivos, mas não fragmentos ou blocos de dados. Assim como o método equivalente, a deduplicação de arquivos depende da manutenção do arquivo original e da remoção de cópias extras.

As técnicas de deduplicação não funcionam exatamente da mesma maneira que os algoritmos de compressão de dados (como LZ77, LZ78), embora ambos persigam o mesmo objetivo geral de reduzir redundâncias. A deduplicação atua em uma escala macro, substituindo arquivos idênticos por cópias únicas, enquanto os algoritmos de compressão focam mais em codificar eficientemente redundâncias de dados dentro dos próprios arquivos.