O que é uma rede de área de armazenamento (SAN)?

A SAN libera o dispositivo de armazenamento para que ele não fique preso ao barramento de um servidor específico. Ela conecta o armazenamento diretamente à rede, externalizando e distribuindo funcionalmente o armazenamento pela organização. A SAN também centraliza os dispositivos de armazenamento e permite o agrupamento de servidores, potencialmente proporcionando uma administração centralizada mais fácil e menos dispendiosa, reduzindo o custo total de propriedade (TCO).

Normalmente utilizando sistemas de armazenamento em nível de bloco, as SANs permitem que aplicações que migram dados tenham um desempenho melhor, transmitindo dados diretamente da fonte para o destino com pouca intervenção do servidor. No entanto, as organizações podem utilizar qualquer sistema de arquivos de rede (NFS) apropriado para suas infraestruturas. As SANs também permitem que múltiplos hosts acessem múltiplos dispositivos de armazenamento conectados à mesma rede em novas arquiteturas de rede. Uma SAN pode oferecer os seguintes benefícios: