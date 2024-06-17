O que é continuidade de negócios?

Sem um plano para a continuidade dos negócios, as empresas ficam vulneráveis a uma série de incidentes. Quando a pandemia de covid ocorreu em 2020, 51% das empresas em todo o mundo não tinham um plano de continuidade de negócios em vigor1.

Essa falta de gerenciamento de continuidade de negócios (BCM) pode ser custosa. Por exemplo, o custo médio de uma violação de dados em 2023 foi de USD 4,45 milhões, de acordo com o relatório de custo de uma violação de dados da IBM2.Após uma perda como essa, as empresas podem ter dificuldade para se recuperar. Mais de 40% das empresas não reabrirão após enfrentar um desastre3.Investir no planejamento de continuidade de negócios pode gerar economias a longo prazo, pois as estratégias de recuperação estão em vigor antes mesmo de uma ameaça ocorrer.