Os planos de continuidade de negócios e recuperação de desastres são estratégias de gerenciamento de risco nas quais as empresas confiam para se prepararem para incidentes inesperados. Embora os termos estejam intimamente relacionados, existem algumas diferenças importantes que vale a pena considerar ao escolher qual é o certo para você:

Plano de continuidade de negócios (BCP): um BCP é um plano detalhado que descreve as etapas que uma organização tomará para retornar às funções normais de negócios no caso de um desastre. Enquanto outros tipos de planos podem se concentrar em um aspecto específico da prevenção de recuperação e interrupção (como um desastre natural ou ataque cibernético), os BCPs adotam uma abordagem ampla e visam garantir que uma organização possa enfrentar a maior variedade possível de ameaças.

mais detalhados por natureza do que os BCPs, os planos de recuperação de desastres consistem em planos de contingência para como as empresas protegerão especificamente seus sistemas de TI e dados críticos durante uma interrupção. Juntamente com os BCPs, os planos de DR ajudam as empresas a proteger dados e sistemas de TI de diversos cenários de desastres, como interrupções maciças, desastres naturais, ataques de ransomware e malware, entre muitos outros. Continuidade de negócios e recuperação de desastres (BCDR): a continuidade de negócios e a recuperação de desastres (BCDR) podem ser abordadas em conjunto ou separadamente, dependendo das necessidades da empresa. Recentemente, mais e mais empresas estão começando a praticar as duas disciplinas juntas, pedindo aos executivos que colaborem nas práticas de BC e DR, em vez de trabalharem isoladamente. Isso levou à combinação dos dois termos em um, BCDR, mas o significado essencial das duas práticas permanece inalterado.

Independentemente de como você escolher abordar o desenvolvimento do BCDR em sua organização, vale a pena observar o quão rápido o campo está crescendo no mundo todo. À medida que os resultados de um BCDR ruim, como perda de dados e downtime, se tornam cada vez mais caros, muitas empresas estão aumentando seus investimentos existentes. No ano passado, empresas em todo o mundo estavam preparadas para gastar US$ 219 bilhões em cibersegurança e soluções, um aumento de 12% em relação ao ano anterior , de acordo com um relatório recente da International Data Corporation (IDC) (link externo a ibm.com).