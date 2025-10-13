O custo total de propriedade, ou TCO, é um cálculo que quantifica o custo total de um produto ou serviço ao longo de todo o seu ciclo de vida. Ele considera os custos diretos (como o preço inicial de compra) e os custos indiretos (como o tempo gasto na adaptação a novos sistemas), bem como os custos de curto e longo prazo e a economia de custos.
Em ambientes híbridos e que priorizam a nuvem, entender o TCO é essencial para alinhar os investimentos em tecnologia com os resultados de negócios. Isso permite que as organizações vão além dos preços superficiais e descubram o verdadeiro impacto financeiro das decisões de TI.
Por exemplo, digamos que uma organização esteja buscando adicionar mais armazenamento de dados e decidir se deve escolher uma solução no local, adicionar mais armazenamento em nuvem ou uma combinação dos dois.
A aquisição de mais servidores internos exige um investimento inicial maior em hardware, infraestrutura de rede e espaço no data center. Também pode haver aumento de pessoal, manutenção, atualização e custos de eletricidade que vêm com a operação no local. No entanto, essa opção pode proporcionar maior segurança e controle, qualidades que tem valor por si só.
Os planos de assinatura de armazenamento em nuvem exigem significativamente menos investimento inicial e também exigem menos sobrecarga; o provedor lida com a manutenção de hardware, segurança, operações do data center e muito mais. Essa solução também é mais escalável, um atributo que pode valer muito para uma empresa que precisa dessa flexibilidade.
Embora o custo inicial seja menor, geralmente há taxas adicionais associadas ao armazenamento em nuvem, como despesas mensais baseadas no consumo de recursos ou em taxas de saída de dados, ou pacotes de internet mais robustos para lidar com a movimentação de dados entre os sistemas locais e a nuvem.Em ambos os casos, podem haver custos associados à migração de dados (como o tempo gasto na migração ou as taxas de migração no caso de armazenamento na nuvem) ou o tempo gasto pelos funcionários para aprender os novos sistemas.
O TCO é um cálculo vital que as organizações devem considerar ao avaliar produtos e serviços de TI. A computação em nuvem, o software como serviço (SaaS), a infraestrutura como serviço (IaaS) e outras tecnologias oferecem diferentes vantagens e desvantagens financeiras em comparação com suas versões anteriores locais.
O TCO pode ajudar as empresas a determinar se certo produto ou serviço oferece valor comercial suficiente para justificar sua adoção. Ao fornecer uma visão financeira mais precisa do custo completo de um produto, o TCO também pode ajudar a melhorar a alocação de recursos, o gerenciamento de orçamento, a avaliação de fornecedores e muito mais.
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Os fatores incluídos no TCO variam de acordo com o tipo específico de produto ou serviço, modelo de pagamento e outros fatores. Os custos comuns que influenciam o TCO são:
O custo de aquisição inicial de um ativo de TI pode variar drasticamente, dependendo do tipo de produto ou serviço e do tipo de sistema de pagamento. Mas podemos categorizar esses investimentos, de forma geral, em dois tipos: no local e fora do local. Vamos analisar nosso exemplo de armazenamento de dados em detalhes, passo a passo.
Uma compra no local incluirá a aquisição de hardware, como discos rígidos e servidores de armazenamento conectados à rede, cabeamento e prateleiras (armazenamento para armazenamento, por assim dizer). Neste exemplo, seria necessária a instalação de hardware e software. Isso representa um investimento inicial significativo.
Uma versão fora do local dessa compra de armazenamento pode envolver uma solução de armazenamento em nuvem. Isso não requer instalação, pois o armazenamento real está hospedado em outro lugar, mas exigiria uma análise inicial mais aprofundada. Que tipo de armazenamento está em uso atualmente? O armazenamento quente, que seria acessado com frequência, muitas vezes custa mais do que o armazenamento frio, para o armazenamento de arquivos acessados com pouca frequência.
O armazenamento em nuvem geralmente é oferecido por meio de um modelo de assinatura em vez de uma compra única de hardware, o que significa que o custo inicial pode ser baixo, mas não representativo do custo real. O TCO ajuda as organizações a quantificar esses custos de médio e longo prazo.
Após o investimento inicial, uma organização pode ter um conjunto de discos rígidos e armazenamento de rede ou uma nova assinatura de armazenamento em nuvem. E agora?
É fácil ignorar os custos de tempo, mão de obra e ajustes envolvidos na configuração inicial, pois nem todos esses fatores se traduzem naturalmente em valores monetários. Por exemplo, leva tempo, tanto para os funcionários internos quanto para um consultor externo, para projetar e criar um sistema de arquivos, transferir arquivos para o novo sistema e educar a equipe existente sobre como acessar os arquivos.
No caso de consultores externos, trata-se de um novo custo que pode ser incluído no orçamento com relativa facilidade. Mas se os funcionários internos forem os responsáveis pela configuração, os cálculos de TCO terão que analisar quantas horas serão dedicadas a esse projeto em vez de outras tarefas e quantificar esse custo.
Às vezes, essa análise pode vir na forma do custo horário total: uma contabilização completa do valor por hora de um funcionário, benefícios, impostos, despesas gerais (como equipamentos de TI e espaço de escritório), treinamento de funcionários e até mesmo custos de recrutamento.
Depois que o novo sistema está em funcionamento, os custos não desaparecem. Ainda existem muitos custos envolvidos nas operações contínuas. No caso de nosso sistema de armazenamento no local, esses custos podem incluir mais custos indiretos, como aumento das contas de eletricidade, compensações de sustentabilidade, espaço extra no escritório para hospedar servidores, o custo de qualquer funcionário recém-contratado designado para manter o novo sistema, assinaturas de segurança e aumento das taxas de infraestrutura da rede.
Os custos operacionais são diferentes para o nosso modelo de armazenamento em nuvem. A taxa de assinatura nunca termina; portanto, embora o custo inicial possa ser menor, esse custo é pago repetidamente. Às vezes, o armazenamento em nuvem também vem com taxas de saída, uma cobrança imposta pelos provedores de armazenamento em nuvem para a remoção de dados de sua nuvem. Isso pode incluir o download de dados, a conexão com outras aplicações ou usar os dados para responder às chamadas de API.
Também vale a pena medir a produtividade. Os funcionários acham mais fácil ou mais difícil usar o novo sistema? Houve alguma mudança nas solicitações de assistência de TI? Os dados foram perdidos? Uma pesquisa detalhada sobre funcionários e TI pode esclarecer as perdas de produtividade, o que pode aprimorar os cálculos.
Para uma solução de armazenamento no local, os custos de manutenção podem incluir atualizações de hardware, compras de armazenamento adicional, reparos e licenças de software para funcionalidades adicionais. As soluções de armazenamento em nuvem exigem pouca manutenção, mas se for necessário fazer alterações no contrato de armazenamento inicial, os cálculos de custo podem mudar drasticamente.
Geralmente é fácil adicionar mais espaço de armazenamento a uma solução em nuvem, mas essa alteração normalmente acarreta um aumento no custo da assinatura mensal.
Em alguns casos, a automação pode ser usada para gerenciar e otimizar os custos de armazenamento em nuvem. Por exemplo, as estratégias de gerenciamento do ciclo de vida dos dados (DLM) podem migrar automaticamente os dados menos usados para o armazenamento frio, mas isso também requer configuração adicional e, provavelmente, custos associados ao software DLM.
No caso de falhas no sistema ou perda de dados, a interrupção pode causar danos financeiros significativos. É importante calcular todos os possíveis danos decorrentes dessa interrupção. Eles podem incluir:
O TCO mede o valor durante todo o ciclo de vida de uma compra, ajudando a analisar o retorno sobre o investimento (ROI). Isso inclui compreender o que acontece no final da vida útil de um produto.
A visibilidade do ciclo de vida é crítica para o planejamento no longo prazo, especialmente em ambientes dinâmicos onde os serviços evoluem rapidamente e os custos de lock-in com fornecedor ou troca de fornecedor podem afetar a flexibilidade futura. No caso do nosso sistema de armazenamento, uma solução de armazenamento no local pode ser revendida ou reaproveitada para recuperar parte do gasto inicial, embora com depreciação.
Para o armazenamento em nuvem, isso fica mais complicado. O armazenamento em nuvem não é comprado; é alugado. No final de um ciclo de vida do armazenamento de dados, uma organização pode ter que pagar pela saída dos dados e não possuir nenhum hardware que possa ser revendido. Existe também a possibilidade de ser necessário mudar de serviço em algum momento. Os custos de armazenamento em nuvem podem mudar, ou um provedor pode parar de oferecer um serviço, dois cenários que podem forçar uma organização a recomeçar toda a análise de armazenamento.
Os dois principais tipos de custos que podem surgir no cálculo do custo total de propriedade são os custos diretos e indiretos. Ambos são essenciais para entender o custo real de um determinado projeto, investimento ou ativo.
Um custo direto é um custo facilmente quantificável de um determinado ativo, seja ele um custo de produto, serviço ou mão de obra. No contexto da TI, os custos diretos podem incluir salários e benefícios para os funcionários, preços de compra de hardware ou assinaturas de serviços como armazenamento em nuvem. Materiais, mão de obra e equipamentos classificados como custos diretos são fáceis de rastrear, podem ter um valor variável associado a eles devido à flutuação dos mercados e estão associados a um elemento específico de conclusão do produto.
O rastreamento e a análise dos custos indiretos são um diferencial nos cálculos do custo total de propriedade. Dito isso, os custos indiretos podem ser difíceis de quantificar.
Um custo indireto é um custo que não pode ser vinculado a um ativo ou serviço específico. Em alguns casos, os custos indiretos podem incluir custos (como aluguel, salários da equipe de suporte, utilitários e outros custos de infraestrutura) que são compartilhados por um departamento de TI sob a análise de TCO e outros departamentos.
O tempo também é um custo indireto e particularmente difícil de definir. A transição de um serviço para outro com o mesmo preço inicial pode parecer não ter custos adicionais associados. No entanto, o período de adaptação, o treinamento necessário e a remediação de quaisquer erros comuns decorrentes do crescimento são custos inerentes a essa transição Isso é frequentemente chamado de custo de oportunidade, refletindo o valor desse tempo se não tivesse sido usado na transição.
As especificidades de cada um desses fatores variam de acordo com a compra específica, mas esses fatores (custo inicial, configuração, custo operacional, custo de manutenção, custo de downtime e valor do fim de ciclo) são consistentes. Dito isso, não existe uma fórmula única para calcular o TCO; existem simplesmente variáveis demais.
Uma forma de calcular aproximadamente o TCO é somar os custos (iniciais, operacionais, de manutenção e downtime) e subtrair o valor do fim de ciclo. Essencialmente, o custo real é composto por custos diretos, custos adicionais (incluindo custos de operação) e custos indiretos ou ocultos. Essa análise geral de custos pode ajudar em futuras decisões de compra para maximizar a lucratividade.
Existem diferentes ferramentas para medir o TCO de diferentes produtos e serviços; para nosso exemplo de armazenamento, a maioria dos provedores de armazenamento em nuvem oferecerá uma calculadora de TCO para ajudar a avaliar o custo total desse produto. Mas também sempre haverá custos intangíveis, seja a satisfação dos funcionários, a curva de aprendizado ou os efeitos na produtividade, que podem ser difíceis de levar em consideração. Pesquisas regulares são importantes para monitorar o valor dessas aquisições.
O TCO ajuda os líderes a considerar toda a gama de custos e benefícios potenciais de uma compra, e essa análise facilita uma avaliação mais robusta do valor no longo prazo. Os benefícios do uso de metodologias de TCO incluem:
Os custos diretos são relativamente fáceis de ver, mas o TCO também incorpora custos indiretos e ocultos. Em nosso exemplo de armazenamento, as taxas de saída se qualificariam como um custo potencial significativo que não necessariamente aparecerá em uma análise superficial dos custos iniciais. Nas soluções de armazenamento interno, o custo de manutenção e utilitário pode ser um gasto não óbvio e contínuo.
O cálculo do TCO promove a transparência e permite que as equipes vejam com mais clareza o verdadeiro valor comercial de um produto ou serviço. Na TI, o TCO pode, portanto, impulsionar uma abordagem focada na eficiência, que considera os custos de todo o ciclo de vida e os benefícios da aquisição e gerenciamento eficientes dos ativos.
Compreender todo o custo do ciclo de vida de um produto, incluindo os custos de oportunidade de mudança e adoção mais difíceis de quantificar, permite que os tomadores de decisão da equipe de compras tomem decisões mais sólidas e objetivas baseadas em valores. A ideia de custos iniciais mais baixos pode ser tentadora, mas o TCO revela um número mais preciso: uma precisão que é inestimável para o eficaz gerenciamento de negócios de tecnologia (TBM).
Compreender plenamente o custo dos produtos ajuda as equipes a melhorar o gerenciamento do ciclo de vida e a criar estratégias em torno do desempenho financeiro no longo prazo. A previsão do TCO pode promover uma melhor alocação dos recursos, redução de desperdícios e maior vida útil dos ativos.